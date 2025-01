Je to paradox, dámy. Mnohé z vás přijmou vztah s mužem o 20–30 let mladším bez mrknutí oka. Ale když se objeví někdo o 15 let starší? Najednou je to problém.

Pepa Kudrna

Milfky, zamyslete se…

Kdo vlastně šlape po štěstí?

Milé dámy, máte padesátku na krku, možná už i lehce za sebou. Rozvod za vámi, děti dospělé, byt najednou až podezřele tichý. Říkáte si: „A co teď? Už je pozdě?“ Ale kdepak! Přesně teď nastává ta nejlepší doba na změnu. Jenže pak se objeví jistý zádrhel – v podobě seznamování po padesátce.

A tady to začne být zajímavé.

Mladíci a MILFky: sen, nebo past?

Pojďme si to rovnou říct na rovinu. Pokud jste stále atraktivní (a to vás je spousta!), stáváte se magnetem pro mladší muže. A občas i pro výrazně mladší muže. Termín MILF zlidověl díky kultovnímu filmu Prci, prci, prcičky a označuje ženu, kterou by mladší muži neváhali pozvat na „rande trochu divočejší“. Kdo by si nepřipadal polichocený, že?

Najednou vám na seznamkách píšou svalovci o dvacet let mladší. Říkají vám „goddess“ (bohyně) a ujišťují vás, že věk je jen číslo. Zní to krásně. A kdo by se občas nechtěl cítit žádoucí?

Ale pozor, dámy. Kolik z těchto vztahů vydrží déle než pár měsíců? Pár jiskřivých večerů, romantické zprávy – a najednou bum, mladík zmizí nebo se začne nudit. Neříkám, že všechny tyto vztahy jsou špatné, ale je třeba si uvědomit, že často jde o krátkodobou fascinaci.

A co pak?

„Dědek? Nikdy!“

A tady přichází druhá strana mince.

Když vás osloví muž o 10 či 15 let starší, občas nastává úsměvná situace. Místo toho, abyste viděly elegána, gentlemana, který je stále vitální, vidíte dědka s prostatou! Jste přece ještě plné života, že? A teď vám má dělat společnost někdo, koho si automaticky zařadíte do škatulky „sklerotik, který sotva vyleze do schodů“.

Ale tím si možná samy zavíráte dveře ke vztahu, který by mohl být skutečně hodnotný.

Ne každý muž ve věku 60+ je nudný usedlík. Podívejte se třeba na film Stážista s Robertem De Nirem. Ano, je o pár desítek let starší než mladá podnikatelka, ale svou životní moudrostí, klidem a šarmem jí nakonec ukáže, že věk není překážkou. Naopak – může být výhodou.

Kdo vás doopravdy bude „nosit na rukou“?

Řekněme si to na rovinu. Mladší muž může být fajn na chvíli, ale starší muž, který si už něco prožil, umí nabídnout něco jiného. Stabilitu, klid, pochopení. A víte co? I ve svých 65+ může být muž stále vitální, pohledný a hlavně schopný vás rozesmát, pobavit a „postarat se o vás“ i po všech stránkách.

Jenže spousta žen se této možnosti brání. Místo toho zkouší hledat dokonalého mladšího prince – a mezitím na seznamkách naletí různým podvodníkům. Generálové z mise, doktoři z WHO, nebo údajní dědici velkých majetků… to všechno jsou známé pasti. A bohužel mnohé ženy, které hledají romantiku, těmto iluzím podlehnou.

Tak kdo si tu vlastně šlape po štěstí?

Je to paradox, dámy. Mnohé z vás přijmou vztah s mužem o 20–30 let mladším bez mrknutí oka. Ale když se objeví někdo o 15 let starší? Najednou je to problém.

Možná je načase přestat se soustředit jen na věk. Podívejte se na člověka jako celek – jeho životní energii, jeho humor, jeho pohled na svět. Protože možná právě ten „starší pán“ by mohl být ten, kdo vás opravdu překvapí.

A až příště někomu povíte, že nemáte čas, protože jdete na rande, zkuste si vzpomenout na to, že věk je jen číslo.

Štěstí máte často přímo před nosem.

Tak si po něm nešlapejte.

Co říkáte, dámy? Zkusíme se na to podívat s úsměvem?