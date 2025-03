Milé dámy,

Jednou to bouchlo u šatny. Než jsme je s klukama vytlačili ven a zavolali policajty, už se mlátili venku o lešení. Popadli dřevěné podlážky a řežba pokračovala až do Františkánské zahrady...

Dar řeči

Každý den mluvíme, gestikulujeme, telefonujeme, dáváme najevo své pocity a myšlenky. Přijde nám to samozřejmé. Ale co když to samozřejmost není?