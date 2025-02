Vzpomínáte na ty časy, kdy muži stáli frontu na květiny a bonboniéry, zatímco ženy si nechávaly udělat účes, aby večer na oslavě vypadaly jako hvězdy?

Mezinárodní den žen: Kam se poděl náš slavný svátek?

Mezinárodní den žen (MDŽ) má dlouhou a významnou historii. Poprvé se slavil v roce 1911 v několika evropských zemích jako den boje za ženská práva, rovnost a spravedlivé pracovní podmínky. V roce 1977 ho OSN oficiálně uznala jako mezinárodní svátek a dodnes se slaví ve více než 100 zemích světa – často s velkým respektem a důrazem na skutečný význam. Jenže u nás? Tady si ho spousta lidí spojuje hlavně s karafiáty, chlebíčky a podnikové oslavy, které se někdy zvrhly v čistě mužskou veselici.

Vzpomínáte na ty časy, kdy muži stáli frontu na květiny a bonboniéry, zatímco ženy si nechávaly udělat účes, aby večer na oslavě vypadaly jako hvězdy? MDŽ byl něco jako firemní večírek v březnu – oficiálně se slavila úcta k ženám, ale zároveň to byla skvělá příležitost si trochu užít. V kulturních domech, podnicích i kancelářích se pořádaly oslavy, kde se ženy dočkaly uznání… a muži se dočkali občerstvení.

A teď? MDŽ se u nás tak trochu vytratil a jeho místo převzal Valentýn. Z mezinárodního dne práv žen se stala spíš komerční záležitost, kterou si někdo připomene kytičkou a někdo možná ani to ne. Přitom ve světě se MDŽ stále bere vážně – pořádají se demonstrace za ženská práva, diskuse, kulturní akce. U nás? No, hlavně se na Facebooku sdílí retro fotky s karafiáty a přidává se komentář: „Pamatujete, jak jsme slavili MDŽ?“

A protože dnes je Valentýn, což je den, kdy se mají vyjadřovat city a vděk, můžeme to vzít jako takovou „předehru“ k pořádným oslavám MDŽ! Milí pánové, pokud jste na Valentýna svým ženám věnovali květinu nebo nějaké milé gesto, skvělé. A pokud ne? Nezoufejte! Máte ještě 8. března šanci to napravit – a tentokrát bez nátlaku romantiky. Stačí malá pozornost, večeře, sklenička vína nebo jen hezké poděkování za to, co ženy dělají každý den.

A vy, starší generace, nenadávejte na Valentýna, že je to jenom pro mladé! Buďte in! Vezměte ho jako moderní doplněk k tradičnímu MDŽ. Valentýn je taková malá rozcvička, ale MDŽ zůstává hlavní oslavou – protože tradice je tradice!

Takže, pánové, 8. březen se blíží. Ať už se rozhodnete pro kytku, oběd, nebo jen hezké slovo, hlavně na to nezapomeňte. Protože věřte mi – pokud zapomenete, ženy si to pamatovat budou. A to dlouho.