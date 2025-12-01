Když mě smích zradil: adventní příhoda z časů, kdy svět býval tajemnější

Na otázku hlídače odpověděl jménem, které jsem v životě neslyšel: Červik. Dodnes nevím proč – a právě proto tenhle příběh stojí za řeč.

Kresba:PeKu

ČERVIK: Adventní historka, kterou jsem si nevymyslel (i když by se mi to hodilo)

Blíží se advent. Čas, kdy se svět tváří vážněji, než je potřeba, a přitom všichni potají doufají, že se jim přihodí aspoň malý zázrak. Nebo že Ježíšek pošle nějaký ten signál. A právě v téhle náladě se mi v hlavě objevil příběh, který se mnou hraje celý život. Pořád se vrací – jako gatě s gumičkou.

---

Bylo to dávno. V padesátých letech, kdy jsem byl osmiletý kluk s rozumem někde mezi třešní, švestkou a půlkou meruňky. Chodili jsme tehdy „na drbes“ – takové klukovské pytláctví v cizích zahradách. Žádné velké zločiny, jen pár jablek, třešní a jedna dvě modřiny při úprku přes plot.

Jednou nás ale vyhmátl hlídač. Typický exemplář: kabát pamatující minimálně tři režimy a jednu povodeň, hůl, která by mohla vyprávět, a hlas, který člověk slyší ještě dřív, než se probudí. Kluci se rozprchli jako stádo zajíců po siréně. Já… ne.

Moje tělo mě tehdy zradilo. Jakmile na mě někdo zařval, spustil se ve mně nekontrolovatelný záchvat smíchu. Takový ten paralyzující typ, kdy člověk nemůže běžet, dýchat ani vyjednávat. A tak zatímco ostatní už mizeli za stodolou, já zůstal stát na místě – úplně strnulý, neschopný cokoli udělat.

Štronzo!

Hlídač mě samozřejmě chytil. To nebyl sportovní výkon. To byla jeho pracovní náplň.

---

Postavil se přede mě, já škytal smíchy a on spustil:

„Jak se jmenuješ?!“

A teď přichází to, kvůli čemu tenhle příběh stojí za řeč.

Ze mě to tehdy vypadlo jak hotová věc:

„Červik.“

Hlídač ztuhl.

„Červik?“ zopakoval tónem, jako kdyby slyšel jméno z jiné planety.

A já kývl. Automaticky. Jako bych se tím jménem narodil.

Problém je, že to jméno jsem nikdy předtím neslyšel. Nikdo v rodině, žádný soused, žádný spolužák, žádný Červík. A už vůbec ne Červik. O Czerwikovi ani nemluvím – to je spíš verze, kterou by mi nadiktoval nějaký duch horníka z Karviné.

Hlídač si poznamenal cosi na papír (možná si dodnes láme hlavu, koho to tehdy chytil), pustil mě a šel si po svých. A mně to uvízlo v hlavě. Ne jako trauma – spíš jako taková životní záhada k použití na dlouhé zimní večery.

---

A teď přijde další zápletka. Nedávno jsem sledoval díl Columba, kde poručík vyšetřuje alibi v luxusním krejčovství jménem „Červik“. A v tu chvíli mě to praštilo do očí jak sněhová koule do čela:

To je ONO! To jméno se ke mně zase vrátilo!

A tak si říkám – co to vlastně bylo?

Déjà vu?

Vzpomínka z minulého života?

Nebo jenom dětská hlava, která v panice vyprodukovala něco tak divného, že to nemá obdoby?

Přiznávám se:

Nevím. A to je na tom to nejlepší.

---

A tak to sem dávám – a ptám se vás:

Máte taky něco podobného? Něco, co jste řekli, udělali nebo zažili a doteď nevíte proč? Něco mezi trapasem, humorem a malou osobní záhadou?

Advent je na to ideální čas. Všechno trochu zpomalí, svět se ztiší, mystika se dostane ke slovu… a člověk si vzpomene na to, jak se kdysi jmenoval.

Třeba i „Červik“. Anebo, kdo ví, možná ještě hůř.

Autor: Josef Kudrna | pondělí 1.12.2025 9:08 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Další články autora

Josef Kudrna

Ticho mezi námi

Člověk, který se naučil dávat bez očekávání, našel tichou formu svobody. Nevyčísluje gesta, nepočítá laskavosti. Prostě dává, protože ví, že mu nic nechybí.

26.10.2025 v 9:46 | Karma: 9,46 | Přečteno: 144x | Diskuse | Ostatní

Josef Kudrna

Jak se stát čarodějem na nádraží

A tak kdyby náhodou moje vnučka jednou zabloudila, budu ji uklidňovat: „Neboj, to k tomu patří. Kdo nikdy nezamířil jinam, než měl, ten prostě nemůže tvrdit, že zná české dráhy. Hlavně vystup, než tě odvezou zpátky do Polska.

29.9.2025 v 12:55 | Karma: 12,70 | Přečteno: 216x | Diskuse | Ostatní

Josef Kudrna

Golfové odpoledne aneb Pažit, na který se bojíte šlápnout

Stačí pozvání na oběd a během pár hodin zjistíte, že existuje svět, kde tráva vypadá lépe než váš koberec doma, vozíky jezdí samy a vy si uvědomíte dvě věci: že golf je tajemný vesmír... a že jste levák, aniž byste to dosud tušili.

22.9.2025 v 20:02 | Karma: 11,05 | Přečteno: 145x | Diskuse | Ostatní

Josef Kudrna

Tři měsíce s ohnivou ženou

Kdy žena chce najít chlapa, vždycky ho najde,“ řekla a zářila jako plamen. Slunce zezadu jí vykouzlilo ohnivou svatozář.

12.9.2025 v 8:24 | Karma: 17,86 | Přečteno: 361x | Diskuse | Ostatní

Josef Kudrna

Polední fronta na úsměvy

Na Národní měl svůj polední rituál: mapoval úsměvy žen. Netušil, že stejná trasa se zapíše i do dějin.

10.9.2025 v 7:50 | Karma: 10,45 | Přečteno: 147x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.
26. listopadu 2025

Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)
26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)
25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...
26. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  11:45

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...
27. listopadu 2025  6:04,  aktualizováno  21:02

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...

Nikdo nemusí spát v mrazu. Města spouštějí zimní programy pro lidi bez domova

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, ve kterém lidem bez domova pomáhá...
1. prosince 2025  9:07

Praha i další města spouštějí zimní programy. Nabízejí nocleh v teple zadarmo. Nechodící...

Kauza údajného vydírání chirurgů v IKEM pokračuje. Po Netukovi má vypovídat Pirk

Kardiochirurg Jan Pirk
1. prosince 2025  8:49

Obvodní soud pro Prahu 4 pokračuje v projednávání kauzy údajného vydírání předních kardiochirurgů z...

Český lev zařve v Kongresovém centru, moderovat bude komička Bianca Cristovao

Stand-up komička Bianca Cristovao
1. prosince 2025  8:05

Udílení 33. ročníku filmových cen Český lev se uskuteční 14. března. Ceremoniálem, který se nově...

Okamurova první zahraniční cesta. Na Slovensko za Ficem přijede i s Turkem

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....
1. prosince 2025  7:39

Šéf Sněmovny v úterý vyrazí na Slovensko. Na setkání s tamními špičkami bere i kandidáty Motoristů...

Josef Kudrna

  • Počet článků 62
  • Celková karma 12,62
  • Průměrná čtenost 332x
Na tomto blogu bych se rád podělil o své myšlenky, zkušenosti a postřehy, které mohou inspirovat ostatní a obohatit naši společnou diskusi.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.