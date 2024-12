Kapří revoluce

Jenže letos se objevila novinka – bioaktivisté! Tito moderní proroci objevili, že kapři mají city...

Vánoce, kapři a hudební teror v obchodech

Tak už to zase vypuklo. Vánoce. Zasněžené město, vůně cukroví a… ne, kdepak, realita je trochu jiná. Všude tlačenice, reklamy útočí ze všech stran a můj e-mail se změnil v bitevní pole marketingových výkřiků. Co nesmažu, to mě dostihne v obchodě. Jakmile překročím práh, už to jede – regály ověšené cetkami, blikající světýlka a… co to slyším?

Ano, hudba. Celoroční, neúprosná, nikdy nekončící hudba. Na jaře remixy popových hitů, v létě to šumí jako plážová party, na podzim kňourání o lásce a na Vánoce? Ne, nečekejte koledy. Místo nich vám z repráků pálí ty samé, stále dokola rotující „hity“, které mají ke koledám asi tak blízko jako lední medvěd k tropickému safari.

A tady je jádro problému. Víte, já proti hudbě v obchodech vlastně nic nemám… Tedy když je to obchod pro mladé, kde si mají kupovat trendy boty, dobře, ať si tam hraje cokoliv. Ale proč to musí dunět v supermarketu, když si jdu koupit mlíko? Potřebuju snad k výběru másla soundtrack? Možná je to taktický tah – zákazník v rytmu víc nakupuje. Ale na mě to má přesně opačný efekt. Ve chvíli, kdy mi do uší zaburácí falešný tón , tak můj mozek automaticky přepíná na režim ÚTĚK.

Ne, nejsem vytočený. Vůbec. Naopak, odcházím ladně, svižně a s grácií maratonského běžce, který právě minul občerstvovací stanici. Můj manévr „košík do ruky, otočka o 180°“ je tak precizní, že by mě měli zvát na tréninky synchronizovaného plavání. A co je nejhorší? Když už konečně přijdou Vánoce a vy byste čekali, že z repráků uslyšíte Tichou noc nebo Narodil se Kristus Pán, nic! Místo toho pořád dokola to, co běželo už v říjnu.

Ale to není všechno. Na Vánoce se objevuje další téma – kapři. Můj vztah ke kaprům je osobní. Jako malý jsem jednoho kapra zachránil. Fakt. S nevlastním tátou jsme ho odnesli pod železniční most na Císařskou louku a pustili ho na svobodu. Od té doby už kapra nejím. Je v tom jistá symbolika. Někdo osvobozuje orly, já kapry. Jenže letos se objevila novinka – bioaktivisté! Tito moderní proroci objevili, že kapři mají city. Myslí, cítí bolest a možná si o nás povídají.

A teď si to představte – v kádi u supermarketu probíhá živé vysílání rybí talk show:

„Tak co, Karle, jak to vidíš?“

„No hele, Franto, šance na přežití je tak 50 na 50. Buď si nás někdo koupí na večeři, nebo přijde chlap s holinami a… no, však víš.“

„Hm, to je život.“

A do toho já – člověk, který to všechno sleduje zvenku. Co mám dělat? Koupit ho a pustit? To už tu jednou bylo. Navíc by se ke mně v obchodě otočili se slovy: „Pane, nemluvte s těma kaprama, vyplašíte je.“ Takže jdu dál.

A když se nad tím zamyslím, možná bych měl letos zachránit i sám sebe. Zavřu se doma, pustím si Tichou noc, budu ignorovat e-maily, reklamy i regály.

Pepa Kudrna