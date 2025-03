Huliči na scéně – nemáte šanci!

Chcete si dát kávu na terásce? Ale kdepak! Hulič je ve střehu, zapaluje si hned vedle a z jeho výrazu je jasné, že pokud vám něco vadí, problém je na vaší straně.

Kresba:Pepa Kudrna

A je to tady! Jaro v rozpuku!

Sluníčko hřeje, kabáty letí do skříně a my si konečně můžeme užít čerstvý vzduch. Čerstvý? No, jak pro koho… Protože s prvními teplejšími dny přichází také sezóna huličů!

Osobní komíny vyrážejí do akce. Jsou všude. Vyrazíte na procházku do parku, sednete si na lavičku – a ejhle, hulič už míří vaším směrem. Chcete si dát kávu na terásce? Ale kdepak! Hulič je ve střehu, zapaluje si hned vedle a z jeho výrazu je jasné, že pokud vám něco vadí, problém je na vaší straně. V restauraci se (naštěstí!) uvnitř nekouří, ale to nevadí – huliči to mají vychytané. Stoupnou si přesně tam, odkud vítr pošle kouř přímo k vám pod nos.

A doma? Řeknete si: Aspoň tam mám klid! Jenže ouha, váš soused-hulič se na žádná usnesení o nekuřáckém domě neohlíží. Balkón je jeho pevnost a žváro jeho meč! Když si v podvečer chcete užít chvíli klidu u otevřeného okna, hulič vám jasně naznačí, že tady se žádné čerstvé jarní povětří nekoná. A že v noci nebude kouřit? To byste museli mít sakra štěstí. Hulič bdí. Hulič nikdy nespí.

Veřejná doprava? Další past! Nádraží sice hlásá „Zákaz kouření!“, ale to je jen taková pohádka pro děti. Stačí pár minut čekání a vždycky se objeví někdo, kdo si řekne: Tady to bude ideální! A dostřel huliče? Minimálně sto metrů, někdy i víc – hlavně když fouká vítr.

A pak tu máme další huličská epicentra. Nákupní centra! Tady si huliči osvojili jeden specifický rituál. Koupí si kávu, postaví si kelímek na zem – a zatímco usrkávají, hned vedle si zapálí. Vy se snažíte projít dovnitř bez toho, aby vás jejich dým ofoukl, ale nemáte šanci. Oni si vychutnávají svoji chvilku, vy se dusíte a ještě musíte dávat pozor, abyste jim nepřevrhli kafe. To je jarní romantika v českém podání!

Ale počkejte, ono to jde ještě dál! Lázně a nemocnice. Ano, i tam mají huliči své teritorium. A teď pozor – jeden známý český herec se dokonce v televizním pořadu pochlubil, že ho v nemocnici nechali kouřit. No není to krásné? Personál s tím neměl problém, takže proč by se tím nepochlubil, že? Že to trochu vrhá stín na ředitele nemocnice a zdravotníky? Že tím dává svým fanouškům jasnou zprávu, že pravidla jsou jen pro obyčejné smrtelníky? Ale prosím vás! Hlavně, že ON mohl. A že mu to vůbec přišlo normální, to je vlastně ta největší perla.

A co léto? Už se těšíte na koupaliště, jezero nebo výlet k vodě? No, radši se těšte i na to, že si vás hulič najde. Protože kde je vzduch, tam je hulič. A kde je hulič, tam je dým.

Tak prchám, prchám… ale vím, že nemám šanci. Ať žije jaro, ať žije léto! A ať žije ten věčný boj o kousek vzduchu bez aromatu spáleného tabáku!