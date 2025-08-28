Hodinový manžel na útěku
Hodinový manžel na útěku
Řekl jsem si: „Stropní svítidlo? To zvládnu i sám!“ Jenže když jsem to rozbalil, vypadalo to spíš jako anténa na kosmickou loď. Sto drátků, každý jinak barevný, zamotaných do klubka, které by nerozplétl ani mořský biolog. V duchu jsem viděl, jak to zkusím zapojit, celý dům zhasne a já skončím na titulní straně novin:
„Odvážlivec zabil elektřinu v celé ulici.“
Tak jsem se rozhodl zavolat odborníka. Hodinový manžel – moderní profese pro lidi, kteří už ani žárovku neutáhnou. Říkal jsem si, že takový chlapík přijde s kufříkem, šroubovákem a úsměvem, za hodinku hotovo.
Jenže – omyl! Obvolal jsem několik inzerátů. Reakce byla skoro stejná:
„Kvůli jednomu lustru? To by se mi nevyplatilo.“
„Musíte mít větší zakázku.“
Zkrátka i hodinový manžel má manýry skutečného mistra. Za pár stovek nevstává nikdo.
Nakonec jsem přece jen našel pána, který řekl, že přijde. Dokonce bydlel nedaleko. Byl to drobný, tichý člověk, spíš účetní na útěku než elektrikář. Připravil jsem štafle, vypnul jistič, nachystal šroubovák a čekal, jak čekáte na kominíka.
Pán přišel, mile se usmál a pronesl tu nejhorší větu na světě:
„Žádný problém.“
To vždycky znamená, že problém přijde za chvíli.
Chvíli něco šrouboval, vrtal, drátky se mu motály kolem rukou, já se ptal, on mával rukou:
„Nebojte, to je hračka.“
A vtom bum, prásk!
I když jsem měl všechno vypnuté, v celém domě zhaslo světlo. Hodinový manžel zbledl tak, že vypadal jako fosforeskující soška.
„Co teď?“ ptám se.
On jen něco zamumlal a začal couvat ke dveřím. Zřejmě měl v plánu zanechat mě v temnotě i s lustrem jako nevyžádanou památku na svou návštěvu.
Na chodbě se objevila sousedka:
„Pane Josef, vy nám děláte diskotéku?“
„Ne, to jen můj elektrikář hraje na schovku,“ odvětil jsem.
Naštěstí jsem věděl, kde je hlavní jistič. Nahodil jsem ho, světla se rozsvítila – ale můj hodinový manžel byl pryč! Nechtěl žádné peníze, ani neřekl „na shledanou“. Prostě zmizel jako duch elektrikáře, co se bojí faktury. V duchu jsem si představil, jak teď sedí někde na lavičce, drží šroubovák a přemýšlí, jestli nezměnit profesi na hodinového zahradníka.
Nakonec jsem zavolal známého, který mi lustr zapojil bez velkých řečí. Ale zkušenost mám: hodinový manžel je zážitek. A někteří jsou rychlejší než elektrický zkrat.
Kresba:Pepa Kudrna
