Golfové odpoledne aneb Pažit, na který se bojíte šlápnout
Golf jsem do včerejška znal jen z filmů, kde distingovaní gentlemani mezi dvěma odpaly řeší hluboké pravdy o životě. Hřiště bych si spletl s botanickou zahradou a hůl s nějakým zahradním nářadím. A pak jsem se ocitl uprostřed dokonale střiženého ráje, mezi vozíky, bagy a hráči, kteří se tvářili, že svět nemá jediné starosti.
Pozvali mě známí – nejdřív na oběd do golfové restaurace. Všechno tam vypadalo tak uhlazeně, že jsem měl dojem, že i příbory mají vlastní dress code. Po obědě mě vzali na hřiště, ať prý zkusím, jaké to je.
Dostal jsem do ruky hůl na patování a úkol: stačí jemně postrčit míček do jamky. Stačí! To slovo už tehdy mělo znít podezřele. První pokus – míček se zastavil půl metru před jamkou. Druhý – uhnul stranou, jako by mi dělal naschvál. Třetí… míček se ani nehnul. Když jsem si to chtěl opravit, všiml jsem si, že hůl držím nějak divně – a v tu chvíli jsem zjistil, že jsem vlastně levák. Poznatek, který mi unikl celých několik desetiletí života.
Nakonec jsem do míčku jen lehce kopnul nohou – a samozřejmě, gól! Vítězně zapadl do jamky, jako by se mi chtěl vysmát. Došlo mi, že můj sport bude zřejmě fotbal.
Mezitím kolem mě bručely malé elektromobilní vozíky, hráči tiše putovali po zeleném moři a dokonale střižený pažit se tvářil, že i otisk podrážky je malý zločin. Všechno bylo tak klidné, že jsem si pomyslel, že kdyby se podle golfových pravidel řídily fronty v supermarketu, žili bychom v ráji.
Nepřepadla mě touha koupit si hůl ani přihlásit se na lekce. Spíš mě těšilo, že jsem nakoukl do jiného světa – a odnesl si dvě zásadní lekce: golf je fascinující vesmír s vlastními zákony… a někdy stačí malý kop nohou, aby vám život připomněl, že i na nejdokonalejším pažitu se dá dát gól.
Tři měsíce s ohnivou ženou
Kdy žena chce najít chlapa, vždycky ho najde,“ řekla a zářila jako plamen. Slunce zezadu jí vykouzlilo ohnivou svatozář.
Polední fronta na úsměvy
Na Národní měl svůj polední rituál: mapoval úsměvy žen. Netušil, že stejná trasa se zapíše i do dějin.
Gelové nehty jako červený hadr na býka
Šaty opravdu dělají člověka – někdy rozhodují, zda dostanete razítko, lázně nebo závistivý pohled úřednice.
Kočičí incident na policii
Kočičí máma, která se stará o chlupaté návštěvníky, co si její terasu spletli s all-inclusive resortem.
Hodinový manžel na útěku
On jen něco zamumlal a začal couvat ke dveřím. Zřejmě měl v plánu zanechat mě v temnotě i s lustrem jako nevyžádanou památku na svou návštěvu.
