Gelové nehty jako červený hadr na býka

Šaty opravdu dělají člověka – někdy rozhodují, zda dostanete razítko, lázně nebo závistivý pohled úřednice.

Kresba: Pepa Kudrna

Na úřad se nikdy nechodilo jen pro razítko. Vždycky šlo i o to, jak člověk vypadá.

Můj známý Milan by o tom mohl vyprávět. Od mládí mu chyběla ruka, ale nikdy se na to nevymlouval. Vyučil se v Jedličkově ústavu knihařem, začal vyrábět kožené indexy pro studenty a dokázal se rychle postavit na vlastní nohy. Brzy podnikal, jezdil mercedesem a měl doma šatník, jaký nikdo jiný neviděl – díky příbuzným v Německu nosil značkové svetry, saka a boty, o nichž jsme si my ostatní mohli nechat jen zdát.

Jenže když měl jít na úřad, nikdy by si takové oblečení nevzal. Milan dobře věděl, že přílišná elegance by mu spíš uškodila. Vytáhl proto svůj starý kabát, ošoupaný, těžký, jakoby patřil do šatny nádražního topiče. Vypadal v něm úplně obyčejně, nikomu nevadil, nikoho nedráždil. Úředníci se podívali, řekli si „normální člověk“ a razítko padlo. Milan odcházel s úsměvem – a pod tím kabátem mu klidně mohl cinkat pásek z Paříže.

Jinou zkušenost měla moje známá, samoživitelka se dvěma dětmi, v malém městě, kde se všechno hned komentovalo. Nebyla nijak extravagantně oblečená, šla prostě normálně – jenže měla dlouhé, čerstvě udělané nehty, pár prstýnků po babičce a výrazný řetízek. Tehdy to ještě nebylo běžné a pro úřednice to působilo draze – něčemu, co si samy nemohly dovolit, a tak to vyvolávalo zášť a pohoršení. Úřednice přitom nemohly vědět, že všechny doplňky a nehty měla zadarmo, protože její kamarádka si zakládala vlastní salon a učila se na ní. V očích úřednic najednou nebyla chudinka, ale někdo „na parádu“. A razítko padalo těžce.

A podobně je to i u lékařů. Ne že by posuzovali zdravotní stav podle saka, ale když si jdete žádat o lázně, rehabilitaci nebo zdravotní pomůcku, také záleží, jak působíte. Pokud pacient přijde neoholený, v roztrhané bundě a pantoflích, může působit nezodpovědně. Když ale přijde upraveně – čistá košile, slušné boty – hned to vypadá jinak.

A přiznám se, i já s tím mám zkušenost. Mě naopak často považují ne za pacienta, ale za někoho z vedení – jako bych nepřišel na vyšetření, nýbrž na návštěvu za panem primářem. Jen proto, že chodím upravený. Jeden bílý plášť a klidně by mi mohli nabídnout místo v ordinaci.

Dva lidé, dvě odlišné strategie, a k tomu jeden paradox: kabát, prstýnky, nehty – všechno hraje roli. Ponaučení? Úřední papíry i žádosti u lékaře nejsou jen o tom, co máte napsáno ve formuláři. Jsou i o tom, co máte na sobě. Protože šaty dělají člověka – a občas rozhodují i o tom, jestli dostanete razítko, lázně… anebo židli vedle primáře.

