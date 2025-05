Jednou jsem měl kamaráda – vzdělání jako hrom, tituly před i za jménem, mozek na čísla jak bankovní počítač.

Kresba: Pepa Kudrna

⸻

Chytrej jak rádio? Ne. Jen trochu jinak.

A někteří lidi musí být chytří. A někteří jsou tak chytří, že neudělají ani test IQ, protože je to po deseti minutách začne nudit, bolet z toho oči a hlavně – koho zajímá, kolik koleček patří do čtverečku?

V reálném životě jste ještě neviděli šéfa, jak vám na poradě předloží devět geometrických vzorců a řekne:

„Tak, kdo pozná ten desátej, má povýšení!“

(Respektive pokud jste to zažili, rychle změňte firmu.)

⸻

Když vás test zařadí do šuplíku

Hlásíte se do práce, kde máte domlouvat lidi, uklidňovat hádky a řešit krizovky.

Ale první, co vás čeká?

Test, kde se ptají, kolik má autobus cestujících, když tři vystoupili, čtyři nastoupili, jeden zůstal doma a řidič je vegetarián.

Matfyzák to projede jak nůž máslem.

Vy, co umíte řešit konflikty mezi kolegyněma, který se hádají o kafe a o chlapa, koukáte na papír a říkáte si:

„Tohle je jako vybírat zedníka podle toho, jak umí origami.“

⸻

Inteligence není jen v hlavě, ale i v břiše

Existuje zvláštní druh inteligence – říkejme jí břichomozek.

To je takový ten šestý smysl, co vám šeptá:

„Tenhle člověk ti právě lže do očí, i když se usmívá jako Ježíš na obraze.“

Neměří se to, ale pozná se to. A hlavně – funguje to.

U nás doma tomu děda říkal:

„Chytrej se z průseru dostane. Moudrej se do něj vůbec nedostane.“

No a já radši žiju podle dědy než podle tabulek Mensy.

⸻

Lidová příhoda z praxe

Jednou jsem měl kamaráda – vzdělání jako hrom, tituly před i za jménem, mozek na čísla jak bankovní počítač.

Ale když měl vyměnit žárovku, tři dny čekal, až se rozsvítí sama.

Jednou jsem mu poradil, ať si koupí nové boty. Zeptal se mě, jestli to má „nějaký ekonomický přesah“.

Říkám mu: „Ano – nebudeš si ničit páteř a ušetříš na ortopedii.“

A tehdy jsem pochopil, že inteligence není to, co si myslíš. Je to to, co žiješ.

⸻

Desatero pro lidi, co neřeší testy

Kdyby vám zavolal Bůh (dejme tomu přes WhatsApp), a řekl: „Hele, přepiš Desatero, už je to starý,“

co byste mu napsali?

Někdo by dal: „Neklikej na podezřelý odkazy.“

Jinej: „Nechoď do vztahů, kde ti partner nebere telefon a bere jen peníze.“

A někdo, jako vy, by řekl:

„Buď ve střehu. Nevěř každému. Věř sobě.“

To je všechno.

Žádný složitý přikázání. Prostě selský rozum.

⸻

Závěr? Ten si udělá každej sám

Tohle není vědecká práce. Je to pocta všem, co přemýšlejí jinak.

Těm, co necítí potřebu být nejchytřejší v místnosti, protože jim stačí, když jsou nejsrozumitelnější.

Kdo nepoznají derivaci, ale poznají hajzla.

Kdo neznají rovnice, ale znají život.

A pokud se na vás někdy někdo podívá z patra, že nemáte vysoký IQ, můžete mu s klidem říct:

„To nevadí. Já totiž mám vysoký EQ, ŽQ a zdravý ČR – selský rozum.“

⸻