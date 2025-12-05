Čert z depa a Mikuláš z Perlovky…
Kresba:PeKu
Čert z depa a Mikuláš z Perlovky…
Tak tu máme zase Mikuláše. Anděla. A hlavně čerta. Toho, který dnes už podle některých rodičů do moderní výchovy nepatří, protože děti by se prý mohly vyděsit, vyděsit se stresují a stres přece škodí. A tak si říkám, že tradice naší generace možná skutečně skončila někdy v devadesátých letech. Nastoupil Halloween, Santa, nafukovací sobi, blikající čepice a Mikuláš s čertem se pomalu stěhují do muzea lidových obyčejů.
Zkuste si dnes koupit vánoční balicí papír s betlémem. Josef Lada nikde. Zato Santa na saních, sob Rudolph s červeným nosem, sněhuláci v americkém stylu – to ano. Ale čert, Mikuláš a anděl? Ti už jsou asi moc tmaví, moc chlupatí a málo certifikovaní pro dnešní citlivou dobu.
A přitom… Když si vzpomenu na své dětství.
K nám chodil čert doopravdy. Nebyl z půjčovny kostýmů, ale z uhelného sklepa. Pan Zimmerhackl – uhlíř, chlap jako hora, celý začerněný od uhlí, kožená vesta, na zádech opravdová uhlířská putna. S tátou spolu vozili uhlí a občas mě vzali s sebou. Já pak s lopatou, větší než já, přehazoval uhlí na vůz. A přesto – když přišel večer Mikuláše – jsem se ho bál. Strašně. A přitom jsem věděl, kdo to je.
Stačilo zaklepání koštětem na dveře. Třikrát. Pomalu. A už byl tady. Řetěz zadrnčel, putna se otevřela… a já měl pocit, že tentokrát už mě tam fakt nacpe. Nebyla to panika, nebyl to šok – byl to zvláštní, slavnostní strach. Takový ten, co se dnes už skoro nenosí.
Anděla dělala Růža. Svobodná máma. Její syn Lála byl trochu pomalejší, trochu jiný, ale my ho měli rádi, nikdo se mu neposmíval. Růžena večer chodívala „na Holandu do Perlovky“, jak s oblibou říkala moje máma. A prý mu na noc dávala odvar z makovic, aby spal. Co je na tom pravdy, to dnes netuším – ale k té době to patřilo stejně jako čert, uhlí a prskavky.
A dnes?
Dnes se prý děti nesmí strašit, aby se nestresovaly. Ale klidně od tří let koukají na vydlabané dýně s krvavými zuby, příšery z animovaných filmů, čarodějnice, zombíky, pavouky přes půl obrazovky… To nevadí. To je „jen hra“. Ale náš čert? Ten je nebezpečný.
Možná by si někteří rodiče měli večer pustit v televizi Shakespearovu komedii Mnoho povyku pro nic. Je tam maškarní bál – a tam bych se tedy bál i dneska. Ty masky by obstály i bez putny.
A tak si říkám: možná dětem nechybí čert. Možná chybí nám dospělým trocha nadhledu, odvahy a obyčejného, starého, laskavého strachu. Takového, ze kterého se večer rozdávají mandarinky, čokolády… a vzpomínky na celý život.
Josef Kudrna
Když mě smích zradil: adventní příhoda z časů, kdy svět býval tajemnější
Na otázku hlídače odpověděl jménem, které jsem v životě neslyšel: Červik. Dodnes nevím proč – a právě proto tenhle příběh stojí za řeč.
Josef Kudrna
Ticho mezi námi
Člověk, který se naučil dávat bez očekávání, našel tichou formu svobody. Nevyčísluje gesta, nepočítá laskavosti. Prostě dává, protože ví, že mu nic nechybí.
Josef Kudrna
Jak se stát čarodějem na nádraží
A tak kdyby náhodou moje vnučka jednou zabloudila, budu ji uklidňovat: „Neboj, to k tomu patří. Kdo nikdy nezamířil jinam, než měl, ten prostě nemůže tvrdit, že zná české dráhy. Hlavně vystup, než tě odvezou zpátky do Polska.
Josef Kudrna
Golfové odpoledne aneb Pažit, na který se bojíte šlápnout
Stačí pozvání na oběd a během pár hodin zjistíte, že existuje svět, kde tráva vypadá lépe než váš koberec doma, vozíky jezdí samy a vy si uvědomíte dvě věci: že golf je tajemný vesmír... a že jste levák, aniž byste to dosud tušili.
Josef Kudrna
Tři měsíce s ohnivou ženou
Kdy žena chce najít chlapa, vždycky ho najde,“ řekla a zářila jako plamen. Slunce zezadu jí vykouzlilo ohnivou svatozář.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty
Další tři dohody o vině a trestu v korupční kauze Stoka schválil v pátek dopoledne Krajský soud v...
V jihlavské zoo se objevila ptačí chřipka, chovatelé musí utratit labutě a husy
Zoologická zahrada v Jihlavě řeší velký problém. V chovu labutí se objevila ptačí chřipka. V pátek...
Nový život odložených hraček: skupina Kaprain pořádá vánoční sbírku pro děti
Žádné dítě si nezaslouží, aby na něj Ježíšek o Vánocích zapomněl. Projekt Nadačního fondu Kaprain...
Aš plánuje renovaci hřbitova, v první etapě vzniknou nová kolumbária
Aš na Chebsku připravuje renovaci městského hřbitova. Radnice opakovaně shání firmu, která v první...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 64
- Celková karma 13,10
- Průměrná čtenost 327x