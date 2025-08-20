Bylo čtyři hodiny ráno,21.srpna
Okupace 21. srpna 1968 – moje vzpomínka
Nevím, jak to tehdy vypadalo jinde, ale u nás se to odehrálo takto.
V srpnu 1968 jsem sloužil v Boru u Tachova. Ještě o pár kilometrů dál směrem k Rozvadovu byla kasárna zvaná Vysočany. Tam sloužili ti, co prošli poddůstojnickou školou v Plzni – stejně jako já. Po výcviku nás rozdělili: ti „nejhorší“ šli právě do Vysočan. Říkalo se, že i vojáci z povolání tam chodili za trest.
My, co jsme nastupovali v roce 66, jsme byli poslední, kdo fasoval kopřivové uniformy. Nedalo se v tom dohromady chodit. Kalhoty jsme žehlili tak, že jsme si je na noc dali na postel pod slamák. Já si vybral co největší vycházkovou uniformu – sako jsem chtěl dlouhé, ne jako ostatní, co si ho zkracovali. Kalhoty jsem si nechal upravit v Praze u Adama a boty mi šil Moučka na Letné – na míru.
Nejdřív jsem byl odvelen do PŠ v Plzni na Borech jako velitel tanku. Ale kvůli kázeňským přestupkům jsem nakonec skončil jako řidič samohybného děla – to je dělo na poháněném podvozku, které se účastnilo bojů ve druhé světové válce. Ten tank dělal strašný rámus. Když jsem chtěl dát kvalt, musel jsem ho tam kolikrát kopnout nohou. Rajčáky jsem držel oběma rukama, abych vůbec mohl zatočit. Vidět z toho bylo jenom střílnou, takže mě navigoval velitel tanku.
Naše četa byla specializovaná, a právě proto jsme byli první na ráně. Můj tank stál přímo u hlavní brány, připravený k boji. Byli jsme silná zbraň – kdyby se něco semlelo, šli bychom do akce jako první.
Byla to doba plná rutiny, buzerace a otravy. Ale já už to měl „za pár“ – zbývalo mi jen pár dní do civilu, a tak jsem se tím vším už moc nezabýval. Vzpomínky na vojnu máme většinou podobné, ale srpen 1968 byl výjimkou.
Ráno, které změnilo všechno
Bylo čtyři hodiny ráno, 21. srpna. Někdo náhle otevřel dveře naší světnice. Byl to slobodník Krivý – jeden z mála, kteří podepsali, že budou sloužit dál jako voják z povolání. Dostal frčku četaře a stal se staršinou. V ruce držel moje japonské tranzistorové rádio, ze kterého se ozývaly podivné hlasy a zvuky. Přišel ke mně a řekl: „Jožo, napadli nás Rusové. Bude válka!“
V místnosti nás bylo asi třicet, všichni jsme spali. Okna vedla na buzerplac. Polospící jsem mu odpověděl: „Co to kecáš?“ Ale on jen ukázal směrem ke štábu: „Pozri sa na štáb.“
Otočil jsem hlavu – všechna okna na štábu byla rozsvícená. Všichni se začali probouzet. Rozcvička v šest ráno byla zrušena. Do místnosti vstoupil náš velitel čety, nadporučík Čonka, Slovák, a v očích měl slzy. Řekl: „Chlapci, budeme bránit kasárna.“ Vyhlásil poplach a pohotovost.
Připravení bojovat
Naskočil jsem do tanku a vyjel k bráně. Tanky byly plně vyzbrojené. Naproti nám stály ruské tanky, vzadu byla vidět Přimda – i tam byli Rusáci. Později k nám přišli, chtěli hrát fotbal, navázat družbu. Mysleli si, že jsou na vojenském cvičení. Rychle jsme je vyvedli z omylu – stejně jako místní lidé, kteří na ně házeli kameny a nadávali.
Moje pocity byly smíšené. Zpočátku vztek, pak rezignace. Říkal jsem si: „Tady určitě zařvu. Je po nás.“ Těšil jsem se do civilu – a najednou jsme byli první na ráně. Ale přesto jsme byli ochotni položit život. Nikde jsem se nedočetl, že by se o nás, vojácích, mluvilo v souvislosti s okupací. Ale my jsme byli připraveni bojovat. Tři dny jsme byli ve válce – pak to skončilo.
Rusáky jsme neměli rádi. Ale když jsme slyšeli zprávy z Prahy, viděli protesty, něco se v nás zlomilo. Přes všechny vtipy a nadhled nad vojenskou službou jsme byli odhodláni bránit naši zemi. Přísaha nebyla fráze – jak říkal náš velitel: „Cvičíme se proto, abychom mohli bránit vlast.“ Po čistkách po osmašedesátém se o něm už nemluvilo. Jen z doslechu vím, že později propustili i generálmajora Procházku, velitele západního okruhu.
Konec nadějí
Celý den jsme byli zavření v tanku, poslouchali rádio a zprávy z Prahy. Čekali jsme. Nakonec přišel rozkaz od velitele západního okruhu: vzdát se. Byli jsme naštvaní a zmatení. Chtěli jsme bojovat – a najednou to nebylo možné. Chaos, rozporuplnost. Ty pocity ve mně zůstaly dodnes.
Tanky jsme uložili zpět. Televize běžela nepřetržitě – měli jsme vychytávku: obraz z německé televize, zvuk z rádia. Fungovalo to. Všichni jsme sledovali, co se děje.
Výcvik jako by skončil. Nikdo nevěděl, co bude. Šli jsme se podívat k Rozvadovu – přes hranice odjížděla auta s českými značkami, celníci nikoho neprohlíželi. V hospodě u čáry jsme potkali americké vojáky. Nabízeli, že nás vezmou s sebou. Říkal jsem si: „Ty vole, to bych byl vojenský zběh. To by nedopadlo dobře.“ Možná jsem propásl životní šanci – ale to už je jen spekulace.
Po pár dnech se situace uklidnila. Zkrátili mi službu o 52 dní – měl jsem nasluhovat. A za měsíc jsem byl v civilu.
Foto:Pepa Kudrna
Josef Kudrna
