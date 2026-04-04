Bio máma: přírodní bohyně moderní doby (antropologická studie z terénu)
Bio mámu poznáte na první pohled.
Ne podle obličeje – ten je většinou nenalíčený, protože „pokožka musí dýchat“.
Ale podle outfitu, který připomíná módní přehlídku „Karel IV. casual edition“.
Dlouhá sukně, šátek přes ramena, vlasy stažené tak pevně, že by to přežilo i orkán.
Na nohou plátěnky… nebo nic.
Protože bio máma chodí často bosa.
Ne kvůli pohodlí – to by v českém klimatu nešlo – ale kvůli „uzemnění“.
A tak ji vidíte, jak v dubnu cupitá po studené dlažbě, zatímco ostatní mají ještě zimní bundy.
A přesto – a to je ten největší paradox – vypadají tyhle ženy překvapivě přitažlivě.
Možná je to tím, že hezká žena vypadá dobře i v jutovém pytli.
Možná tím, že bio máma má v sobě zvláštní klid, který získáte jen tehdy, když věříte, že mrkev s kusem hlíny je zdravější než mrkev bez
Bio máma miluje trhy.
Ne kvůli cenám – ty jsou většinou tak vysoké, že i šlechtic z 18. století by se zarazil.
Ale kvůli autenticitě.
Když vidí bramboru, která vypadá jako meteor, rozzáří se.
Když je na ní ještě bláto, málem se rozpláče dojetím.
A když ji prodává muž s plnovousem, který vypadá, že žije v maringotce a živí se výhradně klíčky – to je teprve extáze.
Taška je samozřejmě z přírodních materiálů.
Ideálně ručně pletená z trávy, která roste jen na jednom svahu v Peru.
Dítě jako osobnost (a veřejnost jako rukojmí)
Bio máma má dítě.
Někdy jedno, někdy tři, každé s jiným mužem – protože svoboda.
Dítě je osobnost.
To znamená, že může řvát kdekoliv a kdykoliv, protože „projevuje emoce“.
A když se válí na zemi v obchodě, bio máma se jen usměje a řekne:
On si teď buduje hranice.
Hranice si buduje i okolí, ale to už nikoho nezajímá.
Diagnózy?
Bio máma má jasno:
On je hyperaktivní. Nebo ADHD. Nebo něco takového. Ale hlavně je svůj.
Příroda, ale jen když se to hodí
V Poděbradech jsou v létě v provozu vodní prvky.
Na ceduli stojí: „Voda je chemicky ošetřena.“
Normální rodič dítěti řekne:
Nelez tam, je to chlor.
Bio máma řekne:
Běž, miláčku, voda je přece živel.
A nechá ho cákat v savem vyčištěné vodě, protože příroda je všude kolem nás.
I v chemii.
A pak jsou tu Velikonoce.
Bio máma celý rok bojuje proti tradicím, které „ubližují dětem“.
Ale jakmile se blíží pomlázka, začne na sociálních sítích psát dlouhé manifesty o tom, jak je důležité zachovat kulturní dědictví.
Je to podobné jako s Mikulášem a čertem:
Strašné, traumatizující, ale zároveň „přirozené“.
Bio máma má obvykle partnera.
Někdy.
Krátce.
Na začátku je to krásné:
On je nadšený z její volnosti, přírodního pohledu na svět, sdílení všeho – bytů, aut, emocí, ideálně i karmy.
Vypadá to jako návrat do šedesátých let: volná láska, děti, slunce, bosé nohy, svoboda.
Jenže to funguje v Kalifornii.
V San Franciscu.
V komunitě, kde je 28 °C a všichni mají jurtu.
V českých podmínkách, kde je půl roku zima, prší a bosá noha znamená angínu, to začne drhnout.
A tak většina mužů po čase zjistí, že:
• sdílet auto je fajn, dokud ho nepotřebují oba,
• sdílet byt je fajn, dokud v něm neběhá dítě „budující si hranice“,
• sdílet život je fajn, dokud to není život podle bio pravidel.
A tak to většinou skončí.
Bio máma zůstane sama – nebo si najde dalšího partnera, který projde stejným cyklem.
Ale děti?
Ty zvládne.
Ty můžou všechno.
---
Závěr: Druh, který se množí rychleji než klíčky
Bio mámy přibývají.
Je to módní, je to duchovní, je to ekologické.
A hlavně – je to vidět.
Ať už je máte rádi, nebo vás přivádějí k tichému zoufalství, jedno je jisté:
Bio máma je fenomén, který tu s námi zůstane.
A my ostatní se můžeme jen dívat, pozorovat… a občas si koupit špinavou bramboru, abychom zapadli.
Josef Kudrna
