Abrakadabra dnes je úterý
Abrakadabra aneb Věstonická venuše na angiologii
Abrakadabra. Tak začínají kouzla. A já jsem měl pocit, že jsem vstoupil do ordinace, kde se nekouzlí s medicínou, ale s egem. Vyšetření žil, vznešeně nazvané angiologie, mě přivítalo jako hosta na finále soutěže, o kterou jsem se nikdy nepřihlásil. A hned u dveří stála ona: Věstonická venuše zdravotnictví, sestra, která se zjevně rozhodla, že dnešní směna bude jejím osobním představením.
Měl jsem chodítko, ultralehké čtyřkolové, skoro jako z NASA. To se tam moc nevidí, vlastně vůbec. A když k tomu viděla chlapa v lněném obleku Polo Ralph Lauren, bílé košili a bílých mokasínách, úplně ji to vytočilo. Ještě jsem ani neseděl a už jsem cítil, že jsem narušil její vnitřní ekosystém. Někteří lidé mají alergii na pyl, ona zjevně na eleganci.
Začala na mě s tím, že mi změří tlak. Přístroj dvakrát vypnul, jednou se urazil, jednou rezignoval. Mně bylo jasné, že se neměří. A jí bylo jasné, že jí je to jedno. Pak se mě zeptala, kolik měřím. Řekl jsem metr osmdesát pět. Ona se podívala do papírů a pronesla, že by nechala těch metr osmdesát, že víc to není. V tu chvíli jsem pochopil, že neměří výšku, ale dominanci.
Sedl jsem si do čekárny a čekal na doktorku. Vedle mě stařík, který se objednával. Sestra mu dala termín. Stařík se zeptal, co je to za den. Ona mu odsekla, že má mobil a ať se podívá. Stařík se na ni podíval, vůbec nepochopil, co po něm chce. Tak se otočila, teatrálně odešla do ordinace a pronesla, že když je tak na ni hodnej, tak se podívá. Abracadabra, je to úterý. Stařík to stejně nepochopil, ale ona byla spokojená. Její kouzelnické představení mělo publikum.
Když jsem se dostal k doktorce, první co bylo, nevraživý pohled na moje chodítko. Připadalo mi, že doktorka i sestra jsou nějak propojené, jako by sdílely stejný zdroj ironie a sarkasmu. Obě měly ten zvláštní talent snažit se člověka ponížit, aniž by k tomu byl důvod. Doktorka se tvářila, jako bych se jí snažil nacpat do ordinace přepravní paletu. Ptala se, na co ho mám. Řekl jsem, že pomáhá při chůzi. Tvářila se, jako by slyšela o chůzi poprvé.
Lehl jsem si. Doktorka mi sáhla na třísla. Řekl jsem, že to občas bolí, asi po té ablaci. Ona začala o katetrizaci. Řekl jsem, že ne, že to mám až po ablaci. Odpověděla, ať ji nepoučuju, že přece ví, co to je. Tak jsem jí řekl, že při katetrizaci se nedává písek na třísla na čtyřiadvacet hodin. To ji zarazilo. Říkala, že ještě neslyšela, aby to někoho bolelo šest let po operaci. Tak jsem jí vysvětlil, že jsem měl na tříslech kilo písku čtyřiadvacet hodin. Trochu se zklidnila.
Pak mi ukázala na přístroji, že mám staré trombózy v obou nohách. Bál jsem se zeptat, jestli to není po operacích, čekal jsem další ironii. Ale ona řekla klidně, že ano. A já si oddechl.
Když jsem odcházel, říkal jsem si, že pokud tam přijde někdo, kdo není nad věcí, kdo se bojí, kdo je nervózní, tak tyhle ironické poznámky ho můžou úplně rozložit. Já jsem zvyklý. Mám nadhled. Ale ne každý má tu schopnost brát život s humorem. A tak navrhuji, aby v té ordinaci visela cedule: vstupte, léčíme cévy, ale ego vám tu občas promasírujeme taky.
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