Tři dny jsem pracoval na její zahradě. Pak mi došlo, že problém jsou její děti
Když člověk chodí kolem něčeho dost dlouho, začne mu to vrtat hlavou. Mně začala vrtat hlavou Bářina zahrada.
Bylo vidět, že na ni nikdo nemá čas ani sílu. Stromky potřebovaly prořezat, keře se rozrůstaly, kam neměly, a pod stromy ležely větve, které tam zůstaly už od loňska.
Pokaždé, když jsem šel kolem, jsem si toho všiml. Říkal jsem si, jaká je to škoda. Člověk nemusí být zahradník, aby poznal, že zahrada pomalu přerůstá svému majiteli přes hlavu. U Báry jsem navíc věděl, že to není leností. Je na dům i zahradu sama a práce se prostě sama neudělá.
Nakonec jsem se zastavil u plotu a zeptal se jí, jestli by nepotřebovala pomoct. Vypadalo to, že se jí ulevilo, souhlasila skoro okamžitě. Ve vesnici o mně lidé říkají ledacos. Většinou se ale shodnou, že se nebojím práce a že si poradím s ledasčím.
Druhý den jsem přišel s pilkou, nůžkami a rukavicemi. Myslel jsem si, že to budu mít za pár hodin hotové, ale jak už to bývá, jedna práce odhalí druhou a druhá třetí. Nakonec jsem na její zahradě strávil tři odpoledne. Stromky dostaly tvar, keře taky, zmizely hromady větví a dvůr najednou vypadal úplně jinak.
Musím přiznat, že mě to bavilo víc, než by mělo. Ne kvůli zahradě. Takových jsem za život upravil desítky. Bavilo mě, že jsem měl důvod tam být. Bára mi občas přinesla sklenici vody, chvíli jsme si povídali a pak zas každý pokračoval ve své práci. Nebylo v tom nic zásadního ani romantického. Prostě jen čas, který člověk tráví vedle někoho, s kým je mu dobře.
Třetí den, když jsem skončil s posledním stromkem, přinesla na zahradu dva hrnky kávy a talíř s bábovkou. Sedli jsme si na lavičku a chvíli se dívali na práci, která za námi zůstala. Když člověk něco opraví nebo upraví, rád si užije tu chvíli, kdy už nemusí nic dělat a může se jen dívat, jak se mu to povedlo.
Když jsem potom odcházel domů, zabalila mi Bára poslední kus bábovky do ubrousku a řekla, ať si ji dám druhý den ke kávě. Byla to maličkost, ale člověk časem pochopí, že i maličkost může mít velkou váhu.
Jenže ne všechno bylo tak jednoduché.
Bára nemá jen dům a zahradu. Má také dvě děti. Synovi Davidovi je sedmnáct a dceři Adrianě čtrnáct. Ne že by byli vyloženě nepříjemní, ale od první chvíle jsem cítil, jak mě sledují a hodnotí.
Nejvíc bylo slyšet Davida. Prakticky každý den utrousil něco o tom, že by to jejich táta zvládl lépe. Jednou by jinak ořezal stromek, podruhé by prý zvolil jiný postup a potřetí by určitě zvládl všechno rychleji.
Nemohl jsem si ale nevšimnout, že zatímco jejich táta by údajně zvládl všechno lépe, David za celé tři dny nevzal do ruky ani hrábě. To mě dost dráždilo. V jeho věku jsem už dávno pracoval a ve snu by mě nenapadlo se založenýma rukama rozdávat rady.
Neříkal jsem ale nic. Nejsem tu přece od toho, abych vychovával cizí děti. Jen jsem pracoval a dělal, co jsem slíbil. Přesto jsem si večer doma uvědomil, že mě na celé věci zneklidňuje něco jiného. Začal jsem totiž přemýšlet, jaké by to bylo, kdybych Davida a Adrianu vídal častěji.
Dlouho jsem si namlouval, že Bára je jen sousedka. Potom jsem si říkal, že je to žena, se kterou se dobře povídá. Postupně mi ale začalo být jasné, že se na ni těším víc, než by se slušelo. Jenže s Bárou by nikdy nepřišla jen Bára. Přišel by celý její život. Její starosti. Její dům. A také její děti.
Když jsem ten večer seděl doma se zbytkem bábovky a hrnkem kávy, došlo mi, že stromky byly vlastně ta jednodušší část. Vzal jsem pilku, podíval se na strom a věděl jsem, co mám udělat. U lidí je to horší. Tam člověk nikdy neví, jestli dělá správnou věc. A už vůbec neví, jestli ho jednou přijmou děti ženy, která se mu začíná líbit víc, než by si ve svých letech ještě před pár měsíci dokázal připustit.
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