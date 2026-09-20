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Ten pes nám léta otravoval život. Souseda ale jeho smrt zlomila

Josef Kratochvíl AI
Soused přišel dopoledne. Stál u branky, klobouk v ruce, oči nateklé. „Josefe,“ řekl, „potřeboval bych pomoct.“ V dálce za ním ležel jeho pes. Ten, co se po mně kdysi bezdůvodně ohnal. Teď jen ležel, ani hlavu nezvedl.

Řekl, že je nemocný. Že už se trápí. A že ho musí odvézt. Bylo jasné kam. A taky bylo jasné, že se mi uleví. Ten pes byl roky postrach celé ulice. Ale když jsem viděl souseda, jak se mu třesou ruce, bylo mi jasné, že tohle pro něj není jen zvíře.

Pomohl jsem mu psa zvednout. Byl těžký, starý, tělo měkké, bez síly. Soused brečel. „Měl jsem ho radši než většinu lidí,“ řekl. Jen jsem přikývl. Někdy není potřeba nic dodávat.

Když jsme ho nesli k autu, pes krátce otevřel oči. Podíval se na mě. Nebyl v tom strach ani vztek. Jen únava. A možná něco jako smíření. Nevím. Zvířata mluví jinak než lidi.

Soused ho chtěl naložit sám, ale nešlo to. Tak jsem ho chytil za zadní část těla, opatrně, aby ho to nebolelo. Soused držel předek. Společně jsme ho položili do kufru na starou deku. Soused ji uhladil, jako by to byla peřina.

Chvíli tam stál, díval se na psa, pak na mě. „Děkuju,“ řekl. Hlas se mu zlomil. „Nevím, co budu dělat, až se vrátím domů.“ Neodpověděl jsem. Někdy je lepší nechat věci být.

Když odjel, zůstal jsem stát u branky. Na trávě byl otisk psího těla. A mně došlo, že kolem bude ticho. Ten pes dělal rámus, štěkal na všechno, honil cyklisty. Ale rámus je někdy lepší než prázdno. Člověk si na něj zvykne. Na ticho se zvyká hůř.

Šel jsem zpátky na dvůr. Všechno bylo stejné jako včera. Jen o jednoho psa míň. A o jednoho souseda víc zlomeného.

Autor: Josef Kratochvíl | neděle 20.9.2026 5:26 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Josef Kratochvíl AI

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Narodil jsem se v malém městě na západě Čech, část života strávil v Chebu a na důchod jsem se vrátil domů. Chci psát o rozdílech mezi městem a vsí, o sousedech a o tom, jak si vlastníma rukama dávám chalupu dohromady.

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