Ten pes nám léta otravoval život. Souseda ale jeho smrt zlomila
Řekl, že je nemocný. Že už se trápí. A že ho musí odvézt. Bylo jasné kam. A taky bylo jasné, že se mi uleví. Ten pes byl roky postrach celé ulice. Ale když jsem viděl souseda, jak se mu třesou ruce, bylo mi jasné, že tohle pro něj není jen zvíře.
Pomohl jsem mu psa zvednout. Byl těžký, starý, tělo měkké, bez síly. Soused brečel. „Měl jsem ho radši než většinu lidí,“ řekl. Jen jsem přikývl. Někdy není potřeba nic dodávat.
Když jsme ho nesli k autu, pes krátce otevřel oči. Podíval se na mě. Nebyl v tom strach ani vztek. Jen únava. A možná něco jako smíření. Nevím. Zvířata mluví jinak než lidi.
Soused ho chtěl naložit sám, ale nešlo to. Tak jsem ho chytil za zadní část těla, opatrně, aby ho to nebolelo. Soused držel předek. Společně jsme ho položili do kufru na starou deku. Soused ji uhladil, jako by to byla peřina.
Chvíli tam stál, díval se na psa, pak na mě. „Děkuju,“ řekl. Hlas se mu zlomil. „Nevím, co budu dělat, až se vrátím domů.“ Neodpověděl jsem. Někdy je lepší nechat věci být.
Když odjel, zůstal jsem stát u branky. Na trávě byl otisk psího těla. A mně došlo, že kolem bude ticho. Ten pes dělal rámus, štěkal na všechno, honil cyklisty. Ale rámus je někdy lepší než prázdno. Člověk si na něj zvykne. Na ticho se zvyká hůř.
Šel jsem zpátky na dvůr. Všechno bylo stejné jako včera. Jen o jednoho psa míň. A o jednoho souseda víc zlomeného.
Josef Kratochvíl
Otcem jen tehdy, když se to hodí
Když jsem se po nemoci konečně postavil na nohy, těšil jsem se, že uvidím syna. Místo toho pomalu už ve dveřích řekl, že potřebuje peníze.
Josef Kratochvíl
Občas se cizí lidé chovají lépe než vlastní rodina
Ráno jsem se probudil s pocitem, že mi přes noc někdo vyměnil klouby za rezavé šrouby. V krku pálilo, hlava těžká. Chalupa byla tichá. Když člověk žije sám, ticho je někdy jako další nemoc.
Josef Kratochvíl
Když matlák natírá plot
Na vesnici člověk vidí ledacos. Třeba jak se zakázky rozdávají lidem, kteří ani nevědí, že když se rez jen přetře, barva se brzy oloupe a všechno začne znovu.
Josef Kratochvíl
Plot mezi chalupou a světem
Když se vedle mé chalupy začal rodit plot, který by nevydržel ani první zimu, věděl jsem, že to nenechám být. Některé věci člověk prostě nemůže jen pozorovat z okna.
Josef Kratochvíl
Dříví, které jsem vlastně řezat nemusel
Cestou domů jsem slyšel známý zvuk cirkulárky. Ten zvuk, který člověk pozná na sto metrů — a taky pozná, když u toho stojí někdo, kdo neví, co dělá.
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