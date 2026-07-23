Plot mezi chalupou a světem
Ráno bylo klidné, jen občasné cinknutí kovu od sousedů rušilo ticho. Mladej soused se pustil do stavby plotu. Z dálky to vypadalo, že má plán, ale když jsem se podíval pořádně, bylo jasné, že to bude boj. Pletivo se mu kroutilo, sloupky se nakláněly, beton nikde.
Stál jsem chvíli u okna a sledoval ho. Člověk by řekl, že se mě to netýká, ale některé věci prostě nejdou ignorovat. Zvlášť když se odehrávají hned vedle mé chalupy.
Vyšel jsem ven, pomalu, jako by mě tam táhla jen zvědavost.
„Tohle ti nebude držet,“ poznamenal jsem, aniž bych zvedl hlas.
Mladej se na mě podíval, trochu provinile, trochu vzdorovitě.
„Já to dělám poprvý,“ řekl.
Přikývl jsem. To nebylo třeba komentovat. Vzal jsem do ruky lopatu a pustil se do práce.
Od té chvíle jsme pracovali spolu. On kopal, já rovnal. Beton jsme míchali v kýblu, sloupky usazovali tak, aby držely i v zimě. Pletivo jsme napínali do roviny, která se nehne ani o milimetr.
Dva dny práce. Dva dny, kdy jsem slyšel jeho funění, povzdechy a tiché nadávání. A mezi tím jsem si všímal, jak se občas ohlédne, jestli to dělá správně. Jestli to dělá tak, jak bych to udělal já.
Jeho žena několikrát přišla s nabídkou oběda, kávy, dokonce i večeře.
„Ne, děkuju,“ odmítal jsem pokaždé.
Některé věci je lepší nechat jednoduché. Bez zbytečných závazků, bez pocitu, že člověk něco dluží. A bez toho, aby se z práce stala společenská událost. Na to nemám trpělivost.
Když jsme skončili, plot stál rovně, pevně, přesně tak, jak má stát.
Mladej se usmál, trochu unaveně, trochu pyšně.
„Vypadá skvěle, Josefe,“ řekl.
Jen jsem kývl.
Zůstal jsem stát u toho plotu ještě chvíli, díval se na rovnou linii pletiva a na sloupky, které držely jako skála. Člověk by řekl, že je to jen plot. Ale já v tom viděl víc.
Viděl jsem práci, která má hlavu a patu. Viděl jsem, že když se něco udělá pořádně, stojí to za to. A možná jsem v tom viděl i to, že někdy je dobré ukázat, jak se věci dělají — ne proto, aby to člověk řekl nahlas, ale protože to je vidět samo.
A tak tam ten plot stojí. Rovný, pevný, tichý.
Možná odděluje pozemky.
Možná odděluje světy.
A možná jen připomíná, že některé věci se prostě musí udělat správně.
Josef Kratochvíl
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