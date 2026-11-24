Myslel jsem, že si na mě děti zvyknou. Pak přišel pražský test
Od té doby, co jsme dali dohromady Davidova Mustanga, se můj život začal nenápadně měnit. Nebyla to žádná velká proměna, kterou by člověk dokázal ukázat v kalendáři nebo si ji spojit s jedním konkrétním dnem. Spíš šlo o drobnosti, kterých si člověk všimne až zpětně. David se občas zastavil u plotu a přišel se na něco zeptat, Bára zase častěji mluvila o tom, co by chtěla na zahradě udělat, a já jsem tam trávil víc času, než jsem si původně plánoval.
Bára se totiž rozhodla, že vedle květin začne pěstovat i zeleninu. Když člověk celý život bydlí ve městě, představuje si zahradu trochu jinak než někdo, kdo na venkově vyrostl. Teprve když začne plánovat záhony, zjistí, kolik práce se skrývá za každou mrkví nebo rajčetem. Jednoho dne jsem jí pomohl připravit záhony, druhý den jsme řešili kompost a za týden bylo potřeba vymyslet místo na nářadí.
Původní ohniště, které mělo sloužit na občasné opékání buřtů, se mezitím proměnilo v malou zahradní kuchyni. Vlastně ani nevím, kdy přesně se to stalo. Člověk něco přidá, pak něco upraví a nakonec zjistí, že místo jednoduchého ohniště stojí pod stromem pracovní deska, police a místo k posezení.
Báře se to líbilo a mně taky. Ne kvůli té stavbě. Kvůli tomu, že jsme tam potom často seděli. Dali jsme si kávu, dívali se na zahradu a povídali si. O věcech důležitých i úplně obyčejných. O tom, jak se jí žije na vesnici, o dětech, o mém domě i o tom, jak zvláštní je zjištění, že si člověk po letech samoty začne zvykat na něčí společnost.
Jenže zatímco David se ke mně postupně choval čím dál přátelštěji, jeho sestra Adriana zůstávala pořád stejná. Nemusela říkat nic přímo. Stačilo sledovat, jak se chová. Kdykoliv jsme s Bárou seděli sami na zahradě, velmi brzy přišla s nějakým požadavkem. Jednou potřebovala pomoct najít kabel, podruhé chtěla něco podepsat do školy a potřetí si nemohla vzpomenout, kde nechala nabíječku. Většinou šlo o věci, které klidně mohly počkat. Nepotřebovaly Báru ani její okamžitou pozornost. Potřebovaly jen přerušit chvíli, kdy jsme byli sami.
Neměl jsem jí to za zlé. Ve čtrnácti člověk často reaguje spíš pocitem než rozumem a já jsem pro ni pořád představoval někoho, kdo se objevil v životě její mámy bez pozvání.
Po čase přišla Bára s tím, že potřebuje zajet do Prahy vyřídit nějaké dokumenty na úřadech. Nabídl jsem se, že ji tam odvezu, a napadlo mě, že by si děti mohly udělat výlet. David s Adrianou souhlasili překvapivě rychle, což mi tehdy připadalo jako dobré znamení.
Do Prahy jsme dorazili dopoledne a hned bylo vidět, že jsem se ocitl na cizím hřišti. Zatímco já znám Prahu hlavně z nádraží, nemocnic a několika úřadů, David s Adrianou se po centru pohybovali s jistotou, jako by tam žili odjakživa. A vlastně žili. Ukazovali různé pasáže, obchody a místa, o kterých jsem nikdy neslyšel. David se tvářil, že ho baví dělat průvodce. Adriana si naopak náramně užívala každou příležitost připomenout mi, že o hlavním městě nevím skoro nic. Několikrát utrousila poznámku o tom, že některé věci znám asi jen z televize, a jednou dokonce poznamenala, že člověk z vesnice má v Praze problém najít i správný východ z metra.
Nebyla vyloženě zlá. Jen chtěla, abych věděl, že do jejího světa pořád úplně nepatřím.
Když Bára odešla vyřizovat dokumenty, zůstali jsme sami. Nakonec jsme se dostali až na Václavské náměstí, kde si Adriana usmyslela, že si koupí Bubble Tea. Dodnes si nejsem úplně jistý, co na tom lidem tolik chutná, ale usoudil jsem, že některé věci není potřeba chápat.
Před prodejnou ale čekalo překvapení. Sotva jsme přišli blíž, Adriana se rozzářila a rozběhla se k muži, který stál opodál. Objala ho tak srdečně, že jsem okamžitě pochopil, o koho jde. Její otec. Bářin bývalý manžel.
A ve stejném okamžiku mi došlo ještě něco dalšího. Tohle nebyla náhoda. Adriana to setkání plánovala. Chtěla, abych ho potkal. Chtěla, abych viděl toho, který byl přede mnou. A nejspíš chtěla, abych viděl i rozdíl mezi námi. Musím uznat, že se jí to povedlo.
Vedle mě stál muž o generaci mladší, v drahém oblečení, s hodinkami, které nejspíš stály víc než moje auto. Já měl na sobě džíny a flanelovou košili, kterou nosím rád už několik let a ve které se cítím dobře bez ohledu na to, co si o ní myslí ostatní.
Představil se slušně. Já taky. Jenže některé rozhovory bývají nepříjemné, i když v nich nepadne jediné sprosté slovo. Během několika minut zvládl několikrát zmínit můj věk, poznamenat něco o tom, že si Bára evidentně našla šikovného řemeslníka, a usmát se tím způsobem, který člověku napoví víc než samotná slova. Nebylo těžké pochopit, co si myslí. A nebylo těžké pochopit, co mu Adriana chtěla ukázat.
Po chvíli jsem usoudil, že bude lepší odejít a počkat na Báru někde jinde. Rozloučil jsem se, otočil se a vydal se směrem k jedné kavárně, kterou jsem viděl o ulici dál. Když jsem po několika krocích zaslechl za sebou další kroky, myslel jsem si nejdřív, že mě někdo volá. Nebyl to nikdo jiný než David. Šel vedle mě a tvářil se, jako by na tom nebylo nic zvláštního.
„Ty nezůstaneš?“ zeptal jsem se.
Pokrčil rameny.
„Já ho znám celý život.“
Neřekl nic víc. Ani nemusel. V té chvíli jsem pochopil víc, než kdyby mi věnoval desetiminutový proslov.
Když jsme později odpoledne jeli všichni zpátky domů, seděl jsem za volantem a přemýšlel o tom, jestli má celý tenhle příběh vůbec nějakou budoucnost. Člověk může mít rád ženu, ale s ní přichází i její minulost, její děti a vztahy, které vznikaly dávno předtím, než se objevil.
Pořád jsem si nebyl jistý, jestli to může fungovat. Pak jsem si ale vzpomněl na Davida, který mohl zůstat se svým otcem a místo toho odešel se mnou. Byla to maličkost. Jen několik kroků po Václavském náměstí. Jenže člověk časem zjistí, že právě na podobných maličkostech stojí většina důležitých věcí v životě. A když jsem večer zastavil před Bářiným domem, připadalo mi, že možná není potřeba hledat odpovědi na všechny otázky hned. Možná stačí nechat věcem čas, stejně jako jsem ho kdysi nechával stromům na zahradě. Některé rostou pomalu, ale právě ty pak bývají nejpevnější.
Josef Kratochvíl
Když nevíš, co dál, pomůže motorka
Nechal jsem věci plynout a doufal, že si na mě Bářiny děti časem zvyknou. Nakonec nám k tomu pomohla stará motorka, která nechtěla nastartovat, a jeden kondenzátor, který nechtěl přijít včas.
Josef Kratochvíl
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Josef Kratochvíl
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Báře jsem se radši vyhýbal. Kvůli drbům. Ale stejně jsme se potkali v lese. Sbírala houby, já taky. A najednou to nebylo tak jednoduché, jak jsem si myslel.
Josef Kratochvíl
Život na vsi? Připravte se na pomluvy. Kdyby tak lidi radši mlčeli...
Báře jsem jen opravil kohoutek. Deset minut práce. Ale ve vsi se z toho udělala známost. Nechápu, co tu mají proti Pražákům. Jako by to byli lidi z jiného světa.
Josef Kratochvíl
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