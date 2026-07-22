Dříví, které jsem vlastně řezat nemusel
Mladej od vedle měl na dvorku hromadu špalků a tvářil se, že si jde připravit dříví na zimu. Jenže místo toho, aby si práci ulehčil, řezal každý kus zvlášť, pomalu, opatrně, jako by se bál, že mu to uteče. Kdyby takhle pokračoval, zima by přišla dřív, než by měl hotovo.
Zastavil jsem se u plotu a chvíli ho pozoroval. Člověk by řekl, že je to jeho věc. Ale když vidíte, jak někdo zápasí s něčím, co by šlo udělat desetkrát rychleji… no, některé věci se prostě nedají přejít.
„Tohle ti zabere rok,“ řekl jsem jen tak mimochodem.
Mladej se zasmál, trochu nejistě.
„No… nějak to půjde.“
Pokrčil jsem rameny. „Ukaž.“
A tak jsem šel. Vzal jsem si rukavice, postavil se k cirkulárce a pustil se do toho. Špalky mizely jeden za druhým, pila zpívala, jak má. Mladej mezitím otevřel pivo, opřel se o kůlnu a sledoval mě, jako by si objednal představení. Občas něco poznamenal, ale ruce k dílu nepřiložil.
Někteří lidé to tak mají — když vidí, že práce jde od ruky, radši ustoupí a nechají to na někom jiném.
Když bylo hotovo, jen kývl a řekl: „Díky, Josefe.“
Já jen otřel piliny z bundy a šel domů.
Není třeba dělat z toho vědu.
Někdy je lepší nechat věci tak, jak jsou — bez řečí, bez závazků, bez pocitu, že člověk něco dluží. A možná i s tichým vědomím, že to udělal líp, než by to udělal kdokoli jiný.
Večer jsem zašel do hospody. A tam jsem slyšel, jak se směje a vypráví ostatním, jaký jsem blbec, že jsem mu to všechno udělal zadarmo a sám.
Seděl jsem u piva, poslouchal to a jen jsem si pomyslel, že svět je plný lidí, kteří si pletou pomoc s hloupostí.
Ale to je jejich věc. Já vím svoje.
A dříví je nařezané.
Rovně, rychle, pořádně.
Jak má být.
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