Řehořova ulice píše další dějiny Žižkova.

Tentokrát dost nelichotivě, např.: Surové rvačky, Ukrajinský klub rváčů, apod. A dále: Obyvatelé Žižkova jsou naprosto zoufalí z klubu Orion, Každý víkend se tu odehrávají krvavé bitky, atd….Ta situace už trvá několik let.

To já jsem v této ulici zahlédnul někdy v roce 1957, jak v této ulici připravovali záběr do filmu Občan Brych. Ulice byla zcela vyprázdněná – beztak bylo tehdy aut málo – a manipulanti posypávali ulici nějakou bílou krupičkou, čímž měli imitovat sněhový poprašek, který snad v těch dramatických únorových dnech 1948 padal. A kolísavý intelektuál Občan Brych někde v této ulici filmově bydlel.

To byla ovšem ušlechtilá dějinná událost. I když jsem ten film nikdy pořádně neviděl, snad někdy nějaký záběr v Tv bedničce, ale tu jsme měli v Praze až od roku 74 – to dětem na večerníčky. Teprve teď jsem vyšťáral na netu jeden záběr z toho filmu, a to když se skupina útěkářů shromáždí v nějaké chatě na Šumavě, začnou se tam hádat a naštěstí, když se konečně objeví nějaký německý převaděč, tak se Karlu Högrovi a Vlastě Fialové podaří vyklouznost a utéci zpátky do Čech.

Tak mají podle mne vypadat filmy, že! – tj. nesené ušlechtilými myšlenkami. Konec konců, když jsme asi v r. 80 čuměli o víkendu na venkově na německé TV na James-Bond-film „Špion, který mě miloval“, což byla docela roztomilá komedie, tak ten film byl také nesen ušlechtíilou myšlenkou: v tom filmu, natočeném v r.1977, James Bond zachraňoval svět v harmonickém souladu s ruskou agentkou Aňou Amasovou. Nakonec skončili v posteli. To aby prohloubili spolupráci, jak James Bond vysvětlil svému řídícímu důstojníkovi. Jó, tehdy panovala mírová pohoda, Byli jsme přece součástí Neporazitelného Tábora Míru, To byla skutečná „belle epoque“ celé poválečné doby. Ten film myslím přesně zobrazoval tehdejší politickou atmosféru, o níž i Guterres prohlásil nedávno v Mnichově, že tehdy se obě mocenské skupiny k sobě chovaly v zásadě slušně.

Nu, dnes žijeme v jiné době, a tak v Řehořově ulici na Žižkově mají obyvatelé o noční zábavy vystaráno (jak se často uvádí na idnes a v dalších médiích).