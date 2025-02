Jak nám Musk nastavil zrcadlo

Ve zmatcích kolem posledních kroků Donalda Trumpa, který doslova otočil kurz USA o 180 stupňů, nám nějak zapadlo zveřejnění údajů o financování zahraničních subjektů prostřednictvím USAID, proto jsem se rozhodl téma oživit.

Agentura USAID byla založena pro poskytování materiální a technické pomoci obětem válek a přírodních neštěstí, postupně se ale, jako mnoho dalších, původně dobře nastavených organizací, poněkud pokazila. Přetransformovala se do stavu, kdy vedle skutečné pomoci potřebným začala sloužit jako zástěrka pro politické finanční transakce.

Ti, kteří se o dění zajímají a dokáží dohledat i jiné zdroje, než naše veřejnoprávní, samozřejmě věděli již předtím, jak funguje svět politických neziskovek. A že peníze netečou jen z USAID, ale i z Bruselu, od dalších vlád, včetně těch domácích a také od soukromých subjektů, které si tím kupují politické odpustky. Zveřejnění dat o financování Elonem Muskem je však přelomové v tom, že se nyní dá přesně dohledat, kdy, kdo a kolik dostal prostřednictvím grantů z USAID a poté dalším hledáním, jakými aktivitami se dané subjekty zabývají, případně na co peníze dostaly. Z uvedených dat je zřejmé, že peníze byly použity k ovlivňování médií, sociálních sítí, politickým přednáškám pro žáky a studenty, financování dezinformačních webů / oficiálně vydávaných za factcheckery / a pod.

Samozřejmě je jasné, že agentura financovala i další aktivity, ostatně měla opravdu gigantický rozpočet, kterému by Rusko těžko konkurovalo. Ale i tak je zřejmé, že šlo o činnost, nekompatibilní s demokratickou společností. Osobně jsem předpokládal, že po zveřejnění se vzniklá situace začne rozebírat v politice i médiích, že to bude odsouzeno a bude se hledat řešení, aby se něco podobného nemohlo opakovat – například přijetím zákona o zahraničních agentech po vzoru USA. Nic takového se ovšem nestalo. Naopak mám pocit, že aktivita evropských politiků spíše směřuje k nahrazení výpadku příjmů postižených neziskovek z dalších zdrojů a pokračování v činnosti. Navíc naše současná vláda po prosazení korespondenční volby navrhuje uzákonit možnost financování volební kampaně v tuzemsku ze zemí EU – kdo si ještě pamatuje dary strýčka z Maďarska a neznámých společností z Kypru pro ODS, jistě ví, dokud vítr fouká. A financování z jiných zemí to samozřejmě nezastaví, peníze vyperou snadno přes daňové ráje v EU.

Politici si jsou evidentně jisti podporou od svých skalních voličů. Jak jsem se v diskusích sám přesvědčil, pro mnoho lidí je důležitější být na správné straně, tedy veřejně deklarovat svoje prozápadní postoje, než to, co se ve společnosti opravdu děje. Když jsem zmiňoval nepřijatelnost zahraničního ovlivňování obyvatelstva financováním neprůhledných neziskovek, dostalo se mi odpovědi, že jim to nevadí, protože ovlivňování je prozápadní, takže v souladu se správným směrem. Další třeba argumentovali, že veřejnoprávní sdělovací prostředky nesmí být neutrální, ale prosazovat naše hodnoty, takže porušování vyváženosti zpravodajství je také správně. Když to samé ale dělá Rusko, nebo Čína, je to pochopitelně odsouzeníhodné. To je dle mého názoru psychologie sekty – jsou ochotni porušovat vlastní pravidla a stále dokola deklarované principy, hlavně když to utvrdí ve víře stávající vyznavače a ideálně ještě přivede nové ovečky. Tohle ale určitě nejsou západní, ani evropské hodnoty, i když se jimi vyznavači stále zaklínají.

Pro ty, které to zajímá, uvádím níže link pro Českou republiku a pro Slovensko. Po načtení je nutno přepnout záložku Grants a přerolovat. Pokud budete chtít jinou zemi, nebo časové období, stačí přepnout a potvrdit dole Submit.

Česká republika

https://www.usaspending.gov/search/?hash=2f520eed076133c8f8b294a8191fc217

Slovensko

https://www.usaspending.gov/search/?hash=4f54887d2d5d3a524a3069c13cd3c51a

Přeji příjemné počtení.