Bizarní zákony a pravidla ve Švýcarsku, které Čecha překvapí

Švýcarsko: země preciznosti, čokolády… a bizarních zákonů! Veřejné toalety musí být tiché, sociální dávky jsou půjčka a každý muž má doma zbraň. A co práva krav? Pojďme se podívat na švýcarské zákony, které vás zaručeně překvapí!

Švýcarsko je země známá svou precizností, disciplínou a pořádkem. Ale některé místní zákony a pravidla jsou pro cizince – a obzvlášť pro Čechy – naprostým šokem.

Zákazy, regulace a neobvyklá omezení ve Švýcarsku se týkají hluku, veřejného pořádku, chování ve společnosti i ochrany přírody.

Co by v Česku nikoho ani nenapadlo regulovat, je zde přísně dané zákonem.

Pojďme se podívat na ty největší bizarnosti!

ZÁKAZ KOUPÁNÍ PO 22. HODINĚ

Pokud bydlíte v bytě, večerní koupel vás může dostat do problémů.

V některých kantonech je po 22. hodině zakázáno napouštět vanu nebo sprchovat se.

Důvod? Hluk! Švýcaři berou klid po desáté večer smrtelně vážně.

Ve smlouvách o pronájmu bytu bývá uvedeno, že hlučné aktivity jsou po 22:00 zakázány – a to včetně splachování záchodu!

Jak to řešit? Pokud máte tiché potrubí a sousedi vás neudají, pravděpodobně se nic nestane. Ale jakmile si někdo bude stěžovat, může vás čekat pokuta nebo napomenutí od pronajímatele.

ZÁKAZ SPLACHOVÁNÍ PO 22:00 🚽

Ano, čtete správně. V některých starších domech je zakázáno splachovat po 22. hodině.

Proč? Staré trubky a kanalizace prý dělají příliš velký hluk.

Modernější byty už mají lepší izolaci, ale ve starších domech si raději rozmyslete, jestli chcete riskovat konflikt se sousedy.

Řešení? Pořídit si ultra tiché splachování nebo prostě čekat do rána. 😃

ZÁKAZ SPLACHOVÁNÍ PO 22:00? A CO PRÁVO NA NOČNÍ VYPRÁZDNĚNÍ? 😅

Už jsem zmínil, že ve starších domech se nesmí splachovat po 22:00 kvůli hluku.

Ale v roce 2020 se objevily stížnosti, že tento zákaz porušuje „právo na důstojné vylučování“.

Některé kantony tak zákaz mírně upravily, aby byl „v souladu s lidskými právy“.

A vy jste si mysleli, že Evropa řeší blbosti…

SBÍRÁNÍ HUB? ALE JEN V URČITÉ DNY! 🍄

V některých kantonech nesmíte sbírat houby každý den, ale pouze v určené dny v týdnu.

Například v kantonu Graubünden je sběr povolen pouze v sudé dny!

Když překročíte limit (obvykle 1-2 kg na osobu), můžete dostat pokutu až 500 CHF!

Někde jsou zavedeny dokonce tzv. „dny odpočinku pro houby“, kdy se nesmí sbírat vůbec – prý aby měly houby šanci dorůst.

Češi by se asi zbláznili, kdyby si museli zapisovat, který den můžou do lesa. 😃

ŽÁDNÉ SEKÁNÍ TRÁVY V NEDĚLI! 🚜

Víkendové grilování? Ano. Sekání trávy v neděli? Ani omylem!

neděle je den klidu a jakýkoli hluk je přísně zakázán.

To znamená, že nesmíte sekat trávu, používat elektrické nářadí nebo dělat cokoli hlasitého.

Porušení? Připravte se na naštvané sousedy a možná i pokutu.

Takže pokud máte trávník, plánujte údržbu na sobotu!

ZÁKAZ MYTÍ AUT DOMA 🚗

Většina Čechů si občas umyje auto před domem – ve Švýcarsku na to zapomeňte!

Domácí mytí aut je přísně zakázáno, pokud nemáte speciální odtok na zachycení chemikálií.

Voda se šamponem by mohla znečistit přírodu – proto musíte auto umývat jen v oficiálních myčkách.

Pokuta? Klidně 1 000 CHF.

ŽÁDNÉ VYHAZOVÁNÍ SKLA DO KONTEJNERŮ PO 20:00 🍾

Chcete večer vyhodit prázdnou lahev od vína? Nedělejte to!

Ve Švýcarsku nesmíte házet sklo do kontejnerů večer ani v neděli – je to prý příliš hlučné.

V některých oblastech můžete sklo vyhazovat pouze ve všední dny mezi 7:00 a 19:00.

Češi by asi kroutili hlavou, ale tady je ticho absolutní priorita!

MÍT JEN JEDNOHO DOMÁCÍHO MAZLÍČKA? ZVÍŘATA NESMÍ BÝT SAMA! 🐶🐹

Ve Švýcarsku nesmíte mít jen jedno morče nebo jednoho papouška – musíte mít vždy dva, aby nebyli osamělí!

Pokud máte jen jedno morče, můžete si dokonce pronajmout dočasného parťáka, aby se necítilo samo.

Psi a majitelé zase musí projít speciálním výcvikem, než je můžete vlastnit.

Zvířata se tu mají lépe než někteří lidé. 😃

KRÁVY MAJÍ PRÁVO NA VOLNÝ POHYB A SVÉ RŮŽKY 🐄

Švýcarské krávy mají více práv než mnozí zaměstnanci!

Pokud je kráva chována ve stáji, musí mít pravidelné přestávky na pastvu.

Ustájení krav ve tmavých prostorách je nelegální.

Chovatelé nesmí automaticky odstraňovat rohy kravám – pokud to udělají, musí prokázat, že to bylo nutné!

V roce 2018 dokonce proběhlo celostátní referendum o ochraně kravských rohů, které ale těsně neprošlo. 😃

Ve Švýcarsku se zvířata neberou jako majetek – mají svá práva a lidé je musí respektovat.

KOČKY MUSÍ MÍT SVOBODU POHYBU MEZI PATRY BYTOVÝCH DOMŮ 🐱

Pokud v bytovém domě bydlí kočka, majitel domu je povinen jí zajistit přístup ven – například skrz okno nebo speciální dvířka.

A to není vše! Pokud v domě žije více koček a některé mají přístup ven a jiné ne, musí být nainstalována průchodová cesta i pro ty ostatní!

Cílem je, aby žádná kočka nebyla izolována a měla možnost prozkoumávat okolí.

Pokud si myslíš, že to zní jako blbost – tak si představ, že to je zákonem vymahatelné!

RYBIČKY NESMÍ BÝT SAMOTNÉ, I ONY POTŘEBUJÍ SPOLEČNOST 🐠

Ve Švýcarsku je nelegální chovat jednu jedinou rybičku.

Musíte mít minimálně dvě, protože se jinak cítí osaměle.

Platí to i pro další druhy zvířat – například morčata, která také nesmí žít sama.

Dokonce existují agentury, kde si můžete „půjčit“ morče, pokud vám jedno zemře a nechcete okamžitě kupovat nové. 😃

TOALETY VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH MUSÍ BÝT BEZ HLUKU! 🚽

Ve Švýcarsku existují přísné normy pro úroveň hluku, který vydávají splachovací systémy veřejných záchodů.

Ve starších budovách nesmí být slyšet splachování do vedlejší místnosti!

Proto mají některé veřejné toalety speciální „tlumiče hluku splachování“ nebo tiché režimy.

Švýcarsko je opravdu posedlé tichem.

A teď něco z politického soudku. Zde jsou další politické bizarnosti Švýcarska, které tě určitě pobaví – včetně šokujícího faktu, že ženy zde mohly volit až poměrně nedávno, a dalších kuriózních politických pravidel!

BIZARNÍ POLITICKÁ PRAVIDLA VE ŠVÝCARSKU, KTERÁ ČECHA ŠOKUJÍ

📌 Švýcarsko je země přímé demokracie, neutrality a precizního pořádku.

📌 Ale jejich politický systém je plný zákonů, které by jinde v Evropě byly naprosto nepochopitelné!

ŽENY ZÍSKALY VOLEBNÍ PRÁVO TEPRVE NEDÁVNO (A NĚKDE AŽ V ROCE 1990!)

Zatímco ve většině Evropy mohly ženy volit už ve 20. nebo 30. letech 20. století, ve Švýcarsku to trvalo o mnoho déle.

Celostátní volební právo dostaly švýcarské ženy až v roce 1971!

Ale některé kantony (např. Appenzell Innerrhoden) povolily ženám hlasovat až v roce 1990!

Ano, správně – ve stejné době, kdy se rozpadal Sovětský svaz, dostaly některé Švýcarky teprve volební právo. 😃

Proč to tak dlouho trvalo? Protože se o volebním právu žen rozhodovalo v referendu – a hlasovali o něm výhradně muži!

KAŽDÝ MŮŽE NAVRHNOUT ZMĚNU ÚSTAVY – STAČÍ 100 000 PODPISŮ

Ve Švýcarsku je přímá demokracie tak silná, že kdokoliv může navrhnout změnu ústavy.

Stačí sesbírat 100 000 podpisů a referendum je povinné.

Díky tomu už Švýcaři hlasovali o neuvěřitelných věcech, jako například:

Zda všichni občané mají dostávat 2 500 CHF měsíčně bez práce (zamítnuto).

Zda by měly být zakázány horské chaty, které nejsou ekologické (zamítnuto).

Zda by měla být armáda úplně zrušena (zamítnuto).

Česko: „Lidi jsou hloupí, proto nemůžou hlasovat o důležitých věcech.“

Švýcarsko: „Hlasujte klidně o zrušení vlastní armády, proč ne?“ 😃

VÝSLEDKY VOLEB SE NEMUSÍ OKAMŽITĚ VYHLÁSIT – STAČÍ DO 10 LET

Ve Švýcarsku se na výsledky některých referend čekalo i několik let.

Oficiální lhůta pro zveřejnění výsledků je až 10 let – takže můžeš volit o něčem, co se vyhlásí až v době, kdy už tě to nezajímá.

Představ si, že jdeš hlasovat o zvýšení důchodů – a výsledek se dozvíš až v důchodu. 😃

PREZIDENT JE OBDOBNÝ JAKO „HLAVNÍ VEDOUCÍ SMĚNY“

Ve Švýcarsku není prezident nějaký super mocný lídr – je to spíš takový „koordinátor“.

Prezident se mění každý rok a je vlastně jen „první mezi rovnými“.

Nevládne sám, ale musí se dohodnout s ostatními ministry, takže jeho moc je minimální.

Představ si, že by se prezident ČR měnil každý rok – jak dlouho by trvalo, než by vůbec něčemu porozuměl? 😃

ARMÁDA MÁ POVINNOU SLUŽBU – A VOJÁCI SI ZBRANĚ BEROU DOMŮ!

Většina Evropy mluví o odzbrojování kvůli bezpečnosti. Švýcarsko na to jde opačně.

Každý švýcarský muž musí projít povinnou vojenskou službou.

Po jejím absolvování si bere domů svou vojenskou zbraň – obvykle pušku nebo samopal!

Výsledek? Většina domácností má zbraň, ale kriminalita je extrémně nízká.

Švýcarská logika:

„Když má každý doma samopal, tak si nikdo netroufne dělat problémy.“ 😃 Zatímco v Evropě se mluví o odzbrojování kvůli bezpečnosti, ve Švýcarsku věří, že ozbrojená populace je zároveň bezpečná populace. A statistiky jim dávají za pravdu – kriminalita je zde jedna z nejnižších v Evropě.

SOCIÁLNÍ POMOC JE PŮJČKA – MUSÍTE JI SPLATIT! 💰

Pokud ve Švýcarsku dostanete sociální pomoc, není to „dar“, ale v podstatě půjčka.

Jakmile se finančně zotavíte (např. najdete práci nebo zdědíte majetek), může stát vymáhat vrácení vyplacené pomoci.

V některých kantonech se dluh za sociální pomoc přenáší i na dědice, pokud příjemce zanechá majetek.

V Česku jsou sociální dávky většinou nevratné, ale ve Švýcarsku stát hlídá, aby je lidé nezneužívali. Pokud pobíráte dávky a pak se vám začne dařit, můžete být povinni vše splatit!

CO SI Z TOHO MŮŽEME VZÍT? MALÝ NÁVOD PRO ČESKO!

Švýcarsko se v mnoha ohledech vymyká běžným evropským trendům, ale jeho systém funguje. Co bychom si z něj mohli vzít do Česka?

Zbraně v domácnostech – možná by kriminalita klesla, kdyby si každý musel po vojně odnést domů samopal?

Sociální pomoc jako půjčka – motivace k hledání práce by byla větší, kdyby se dávky musely splatit.

Hluková regulace – zavést zákony na snížení hluku v panelácích? Možná by už nikdo nedrtil o půlnoci ořechy.

Ať už se na švýcarská pravidla díváme jakkoli, jedno je jisté – jsou jiná a často nás dokážou překvapit.

💬 Který zákon vás nejvíc překvapil?

💬 Dokázali byste v takovém systému žít, nebo by vás to štvalo?

Pojďme o tom diskutovat! 😃