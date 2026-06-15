Jak moje maminka chovala berušku
A to byla vždycky vlastně tak trochu pravda. Maminka totiž nadevše miluje zvířátka.
Úctu a lásku však neprojevuje pouze velkým savcům, ale také drobným živočichům. Život každého tesaříka, včeličky nebo ježka je jí často vzácnější než její vlastní, a tak se nezřídka vrhá do vozovky nebo jezer, aby zachránila jakékoliv drobné stvoření v ohrožení života.
Jednoho chladného prosincového dne jsme s tatínkem čekali na oběd. Když ještě ve tři hodny nebyl na stole, nepřišlo nám na to příliš divné. Nebyli jsme taková ta rodina, kde se oběd servíruje v poledne. Příprava oběda totiž byla v maminčině podání spíše takový sled nahodilých událostí a do velké míry byl čas servírování ovlivněn aktuálním televizním programem. Když ale o půl čtvrté odpoledne nebyl k nalezení nejen oběd, ale ani maminka, značně nás to rozhodilo.
„Kde je oběd? A kde je tvoje matka?“ zeptal se mě už trochu nervózní tatínek a vyrazil z gauče směrem k ložnici, protože se mu zdálo, že tam s někým mluví. Okamžitě jsem ho následovala. Když jsme překročili práh předsíně, slyšeli jsme maminku, jak v ložnici horečnatě někomu klade na srdce, že si měl na tohle zimní období pořídit aspoň svetr a že se musí najíst, nebo tu zimu nepřežije. Ano. Maminka uprostřed prosince objevila na okenním parapetě berušku a okamžitě přepnula do režimu ochránce zvířat. To znamenalo jediné. Oběd bude. Ale pro berušku.
Maminka vyběhla do kuchyně a přemýšlela, kde berušce opatřit mšice. Po řádném zvážení však dospěla k závěru, že doma asi žádné nemá, a tak přichystala sladkou šťávu na špičku kávové lžičky a utíkala za beruškou. Na tatínkovu otázku, kdy dostaneme oběd, odpověděla, ať si dáme rohlík a neotravujeme, protože té berušce musí ještě přichystat nějaké místo na spaní. Ano. Maminka berušce skutečně v květináči připravila lože z ubrousků a vaty a několikrát denně ji chodila kontrolovat.
V následujících týdnech jsem si s tatínkem přivykli na skutečnost, že nejprve dostává oběd beruška a pak až my. Beruška totiž spala každý den na svém loži v květináči s orchidejí, okolo poledne vylezla a čekala, až jí maminka pod sosáček donese trochu cukernatého roztoku. U toho ji maminka rozněžněle pozorovala, poté sklidila z beruščina stolu a čekala, než se beruška vrátí do postele. Tak to šlo den co den.
Zvěsti o maminčině laskavosti a o jejím okenním hotelu Ritz se hmyzí říší šířily velmi rychle. A tak jednou maminka přišla celá utahaná do obýváku.
„Tak teď už opravdu nevím, jak to mám všechno stíhat, protože se mi na to okno přistěhoval ještě pavouček. Toník. A je hrozně maličký.“ pronesla ustaraně.
Tatínek už se ani nesnažil její počínání pochopit. Já se ale šla na nového člena domácnosti podívat.
„Jako pochop, Jolanko, já ho teď nemůžu jen tak vyhodit na mráz. On by to nepřežil. Jenže mám strach, ať nenapadne tu berušku. Takže jsem jí vyhradila celý ten květináč a on má místo tady v rožku pod žaluzií.“ řekla a ukázala na pavoučí apartmán.
Po této větě už jsem se celou věc nesnažila pochopit ani já, ale pochválila jsem maminku, jak obratně celou situaci vyřešila. Následující dny jsem chodila obdivovat, jak oba tvoři prosperují a mají se k světu. S novým hotelovým hostem však mamince přibývalo starostí a my se s tatínkem nadále živili výhradně pečivem.
Jednu sobotu však maminka stála v kuchyni hned od rána a vařila oběd. S tatínkem jsme se radovali, že se svět vrací do starých kolejí. Maminka si navíc s přípravou dala záležet a to, co jí běžně trvalo celé hodiny, připravila skoro v rekordním olympijském čase. Zatímco tatínek už leštil sváteční příbory, já si všimla, že maminka od plotny stále odbíhá k oknu ložnice a zpátky. Když pak dovařila a začala chystat místo tří porcí jídla pouze jednu, trochu jsme s tatínkem znejistěli.
„Komu to chystáš?“ zeptal se ještě dobře naladěný tatínek.
„No, o to jsem s vámi právě chtěla mluvit. Jak teď každý den držím stráž u okna v ložnici, aby se mi ti dva navzájem nesežrali, všimla jsem si, že za barákem na lavičce už několikátý den sedí bezdomovec. Tak mě napadlo, že bych mu tam něco donesla…“
„Jistě,“ přerušil maminku tatínek. „Já byl přesvědčen o tom, že tady něco nehraje. Proč bys přece taky jinak chystala oběd pro rodinu, žejo…“ Nadechl se, že bude pokračovat a pak si všiml, že maminka chystá jídlo pro toho pána do hezkého nádobí. „To mu to nemůžeš donést v obyčejné plastové misce?“ rozčílil se.
„To nemyslíš vážně, Pavle! To tam bude jíst jak vlčák, ne? Ty taky nemáš rozum! A radši postav vodu na čaj, určitě je mu zima!“ dodala a dochucovala obsah každého hrnce.
Tatínek rezignovaně odešel do obýváku a demonstrativně začal jíst rohlík. Maminka zatím balila naše nejlepší příbory a utíkala pánovi dát jídlo. A přesně tak to vypadalo v naší domácnosti víkend, co víkend až do jara.
Maminka mě ráno pravidelně vyzývala, ať jdu do ložnice pozdravit své hmyzí sourozence. Sníh za okny roztál a lidský strávník z lavičky jednoho dne odešel. Maminka celou věc uzavřela tím, že doufá, že se má dobře a že se mu bude dobře dařit. Tatínek mezitím pod fousy počítal o kolik příborů jsme díky tomuto jejímu počínání přišli.
Svět se doma pomalu vracel do rovnováhy. Do starých kolejí se však chod domácnosti vrátil až jednoho teplého březnového dne.
„Tak už tady zase bydlíme sami.“ vydechla ustaraně. „Dneska jsem berušce nesla jídlo, ale vůbec nevstala. Tak jsem ji zkontrolovala a byla mrtvá. Nevím, možná jsem ji uhnala cukrovku. Mrzí mě to. Ale kde jsem měla v zimě shánět mšice.“ zhodnotila maminka racionálně, ale v její tváři šel vidět smutek.
S tatínkem jsme to nemohli nechat jen tak. Takže během toho, co maminka z květináče vyklízela beruščinu pozůstalost, dali jsme se do hledání, jak dlouho žije beruška. Maminku jsme s láskou ujistili, že díky její laskavosti a výživě se beruška dožila požehnaného věku, který popíral jakoukoliv učebnici biologie.
A jak dopadl Toník? Ten to na okně přežil až do prvních teplých dnů. A tak mu maminka dala sbohem a šáteček a pustila ho do světa.
Měsíce běžely a žádný nečekaný strávník se už neobjevil. Život v naší rodině se tak zase pomalu vrátil do normálu a víkend co víkend se bytem linuly vůně těch nejlepších pokrmů. Tedy až do doby, než se za okny našeho bytu nečekaně objevilo kosí hnízdo. Ale o tom zase příště. Tyhle povídky totiž určitě čte i můj tatínek. A já rozhodně nechci jitřit všechny jeho staré rány najednou.
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