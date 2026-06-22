Jak jsme měli ptačí hnízdo
Kromě hezkých videí však otevírala i nejrůznější prapodivné odkazy, a tak byla jeho facebooková zeď za chvíli plná nejen koťátek a štěňátek, ale také pornografie.
Přestože jsme věděli, že je internet v maminčině rukou zbraní hromadného ničení, s tatínkem jsme se rozhodli, že jí založíme Instagram. To byl perfektní nápad. Všude spousta hezkých zvířecích fotek i videí. Ovšem poté, co nedopatřením začala mimo zvířátka sledovat také několik nezletilých Indů, se ukázalo, že bude bezpečnější jí pořídit dalekohled. Tak totiž může zvířátka sledovat na vycházkách a naše IP adresa už nebude nadále v hledáčku FBI.
Dalekohled vzala maminka vážně. Nejprve s ním pravidelně postávala u kuchyňského okna a sledovala ptáčky v korunách stromů před domem. Na tom by nebylo nic tak zvláštního. Kdybychom nebydleli na sídlišti.
Přímo naproti našemu oknu nebyly totiž pouze stromy, ale také několik domů. Takže zatím co my viděli roztomilou maminku mapující hnízda, lidé odnaproti viděli podivnou ženu, která den co den stojí v potemnělé kuchyni s dalekohledem a sleduje jejich životy.
Když pak její sledování ptáčků přerostlo v obsesi a maminka stála s dalekohledem u okna ve dne v noci, oprávněně jsme se začali obávat, že k nám domů vtrhne URNA. S tatínkem jsme proto vyhodnotili, že jí dalekohled zabavíme a dáme jí ho pouze tehdy, když půjde ven.
To jí však nezabránilo, aby nadále sledovala život zvířátek na sídlišti. Zatímco jiní lidé jdou do místní samoobsluhy nakoupit a hned poté se vrací zpět, maminčiny cesty do obchodu se měnily v divoké přírodopisné dobrodružství jako v dokumentech Davida Attenborougha.
Pokaždé, když se z obchodu vrátila domů, zapáleně nám vyprávěla, kde právě našla další ondatří noru, kde spává sídlištní toulavá kočka, jaké maso jí koupila a z jaké kaluže zachraňovala topící se včelku. Při líčení tohoto barvitého dobrodružství si zpravidla uvědomila, že nekoupila několik položek z nákupního seznamu a vyrazila proto znovu do obchodu. A celé dobrodružství začalo nanovo.
Vůbec nejnepoužitelnější byla maminka v období, kdy na sídlišti začali hnízdit ptáci. Neustále kontrolovala, zda jsou jejich hnízda bezpečně ukryta před lidmi. V tomto období jsme většinou o maminku zcela přišli. Na každé vycházce chodila s očima přilepenýma k dalekohledu a na jakoukoliv otázku nebo větu reagovala slovy: „Hele, hnízdo!“.
Své vášni propadla natolik, že se dokonce jednoho dne vrátila z města s miskou plnou červů. Když jsem se jí zeptala, proč jako koupila misku plnou červů, opáčila, že ji dá na okenní parapet, aby si z ní mohli hnízdící ptáčci nabídnout a krmit své mladé.
Bezvadný nápad. Ovšem ne na parapetu našeho neseřízeného okna. Výsledkem jejího počínání totiž nebyli sýkorky a vrabci s plnými bříšky, nýbrž invaze červů do obývacího pokoje našeho bytu. Takže zatímco hladoví ptáčci dál sháněli potravu, moje maminka po celém bytě chytala tlusté moučné červy, kteří postoupili od oken do vnitrozemí našeho bytu a začali postupně zakládat nové kolonie.
Když jsme červí krizi překonali, všimla si maminka, že v okrasném keři u vchodu domu si kosí rodiče udělali hnízdo. Nervózně chodila po bytě a následně mi sdělila, že si ho ti ptáčci udělali na nejblbějším místě, protože je to hrozně blízko u země a že jdou vidět ze všech stran. To však ještě nevěděla, jaká katastrofa se blíží.
Následující den maminka přiběhla domů z práce, odhodila tašky v předsíni, vtrhla do obývacího pokoje a začala hrozně nadávat. Ukázalo se totiž, že už tak špatně umístěné hnízdo je vystavené ještě většímu nebezpečí. Toho dne ráno totiž přijeli zaměstnanci technických služeb na pravidelnou údržbu zeleně a celé křoví osekali. Zachovali pouze jednu obnaženou větev, na jejímž vrcholu stálo hnízdo s vajíčky vydané napospas kolemjdoucím, dravcům a přímému slunci.
Tohle bylo moc i na tak hodnou dámu, kterou je má maminka. Popadla proto telefon a zavolala na odbor životního prostředí, aby okamžitě proškolili zaměstnance technických služeb, že v době, kdy ptáci hnízdí, nemají do jejich prostředí zasahovat. Pak se okamžitě ze své improvizované krizové kanceláře spojila se záchranou stanicí v Bartošovicích a pečlivě si sepsala seznam věcí, které musí pro záchranu mláďat udělat. My s tatínkem jsme v těchto chvílích jen potichu přihlíželi. Postavit se do cesty mamince hájící zájmy zvířat by totiž znamenalo naši jistou smrt.
Maminka si hned druhý den vzala volno a na zahradě babičky začala sama z větviček a listí budovat improvizovaný baldachýn, který ještě téhož dne upevnila okolo hnízda. Spolu s tatínkem a hliníkovými schůdky se tak stali hlavními aktéry velmi zábavného představení, které sledovalo celé sídliště.
Během upevňování přírodní stříšky totiž museli neustále odolávat náletům kosích rodičů, kteří nepochopili, že jim maminka vajíčka hlídá a neplánuje je sníst. V dalších dnech se maminka starala o čerstvost přístřešku a odrážela dotěrné pohledy nenechavců.
Uběhlo pár dní a mláďata se skutečně vylíhla. Několik dalších dnů jsme se zatajeným dechem sledovali jejich vývoj a pokusy o první vzlétnutí. A nakonec se to podařilo. Jednoho teplého jarního dne rodiče i s mláďaty odletěli.
Od té doby už se nestaly dvě věci. Maminka už nikdy nekoupila krabičku s červy a pracovníci technických služeb už na jaře nikdy neosekali žádné stromy nebo keře až na dřeň.
Jolana Kociánová
Jak moje maminka chovala berušku
Moje maminka miluje vše živé. Tatínek naopak tvrdí, že to není tak úplně pravda. Podle něj je v tomto ohledu maminka velmi selektivní a miluje vše živé kromě něj a kdejaký sídlištní vrabec u maminky větší privilegia než on.
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