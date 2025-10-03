Volby. Mladí nás snad zachrání. Opět.
Důvěra lidí skončila v obrovském koši. Všeobecná korupce nadále roste a už dávno se nevyhýbá ani zdravotnictví.
Již minimálně před 3 lety mělo dojít ve vládě 5K ke změnám. Nestalo se. Tehdejší výroky premiéra, že vláda je jeden tým, a dokonce i „opatrné výroky“ prezidenta, že není dobré věci měnit, byly hodně smutné. Přitom někteří lidé neměli být ve vládě vůbec.
Např. p. Bartoš /“ublížení“ Piráti/, pan Blažek zv. „Don Pablo“ /justice á ODS/, paní „sběratelka funkcí“ a „spolehlivá nákupčí armády“ /ministryně obrany á ODS/ Černochová, která žalovala iniciativu vojenské pomoci UA ?!
Následně je měl svým odchodem doplnit p. Rakušan /vnitro á STAN/. A to již po obrovském selhání v podobě „zásahu jeho policejní jednotky“ v JČ Borovanech, která zde bezdůvodně zaklekla nemocné dítě. A místo řádného policejního vyšetření, byla šetřena matka postiženého dítěte ?! O pokračujícím „pražském korupčním Klondiku“, tentokrát viz p. Hlubuček a aféra Dozimetr, rovněž zbytečné. Stejně tak je zbytečné o dalších „nedůležitých věcech“, jako je lustrační zákon, zákaz komunistů a extremistických nacionalistů a rovněž tak, o nezbytném omezení ruského vlivu u nás.
Následně měli následovat /v odchodu z vlády/ ministr „asociálních věcí“, „křesťan“ Jurečka. A připojit se měla i paní Pekarová, která si po celý čas nevšimla, že je šéfem sněmovny. A mj. zde nechala „60 hodin hovořit“ proruského nacionalistu Okamuru. O lobbování, mj. i „emeritního ústavního soudce“ Bendy jr. /ODS/, rovněž zbytečné. Kdy se asi tak, znovu ve sněmovně naskytne potřebný výrazný poměr demokracie vs. komunisté a další proruské strany ?!
Ministr financí Stanjura ? Ví, o kolik se zvedl náš státní dluh, a ví, že se již dávno „luxují“ i fakultní nemocnice ?!
Premiér Fiala /ODS/, již jen tím, že na ministerstvo spravedlnosti přivedl již zmíněného Blažka, dal „jasný signál“, že náprava stavu justice a společnosti vůbec ještě počká. Byl to „jasný signál“, že není třeba spěchat.
Škoda také, že iniciativa Miliónu chvilek nyní stála nepochopitelně stranou. V minulém období měla obrovský vliv na tehdejší nadějnou změnu.
Pane dosluhující premiére Fialo, jdu volit. Doufám, že to bude bez komunistů, STBáků, nácků a bez ODS. A ať už volby dopadnou, jak dopadnou, měli bychom se snažit o změnu k lepšímu. Mladá generace si to zaslouží.
Jiří A. Novotný
Tímto chci poděkovat ing. Marianu Jurečkovi, „křesťanskému“ ministrovi á MPSV, ..
... za jeho poctivou práci. A to, jak v jeho resortu, tak i mimo něj. Říká se, že ÚP á MPSV /Úřad práce/ nestíhá vyplácet sociální příspěvky. A lidé pak mají nemalé existenční problémy. To není pravda.
Jiří A. Novotný
Pan Rakušan ? U nás se neodstupuje.
Když je u nás průšvih, tak se neodstupuje. A to ani když není ojedinělý. Na rozdíl od vyspělých zemí. Již například pánové Klaus, Zeman, Babiš, Okamura, či Fiala by mohli vyprávět.
Jiří A. Novotný
21.8.1968 Ruská okupace naší země.
Je to již 54 let, ale nikdy nezapomenu, stejně jako mnoho dalších. Nyní, přesně 24.2.22 začala Ruská okupace Ukrajiny. UA se brání již půl roku. Velký respekt !
Jiří A. Novotný
Vítězná, sváteční a současná.
A je to tu, i přes vítězné volby. Politici jsou prostě ho.lo.ta. Pár dní po volbách, a už nás nepotřebují.
Jiří A. Novotný
Dnes 50 let od Ruské okupace naší země. A na hradě ticho.
Na hradě odporné ticho. Jen další důkaz, že Zeman je ostudou této země. „Děkuji“ všem jeho voličům i příznivcům, a rovněž i voličům stíhaného STBáka Babiše, o komunistech nemluvě.
