Tímto chci poděkovat ing. Marianu Jurečkovi, „křesťanskému“ ministrovi á MPSV, ..
Říká se, že ČSSZ á MPSV /sociálka/ odebírá i ID 3. stupně /invalidní důchod/. Kompletně a bez řádného odůvodnění. To není pravda.
Říká se, že vyřízení žádosti o kartu ZTP /“standardně“/ trvá pouze 8 měsíců. To je pravda.
Říká se, že vyřízení žádosti o vydání karty ZTP může ale trvat i více než 22 měsíců / slovy dvacet dva /. To není pravda.
O panu Jurečkovi, který je ministrem á MPSV, místopředsedou vlády, a také místopředsedou Bezpečnostní rady státu, se veřejně a opakovaně říká, že je lhář. To není pravda.
Tímto chci panu Jurečkovi popřát hodně sil do další práce. A zároveň mu chci i „upřímně“ poděkovat za jeho poctivou a inspirující práci. To je pravda.
/ Otevřený dopis /
S pozdravem Jiří Novotný v.r. V Praze dne 10.9.2025
Jiří A. Novotný
Pan Rakušan ? U nás se neodstupuje.
Když je u nás průšvih, tak se neodstupuje. A to ani když není ojedinělý. Na rozdíl od vyspělých zemí. Již například pánové Klaus, Zeman, Babiš, Okamura, či Fiala by mohli vyprávět.
Jiří A. Novotný
21.8.1968 Ruská okupace naší země.
Je to již 54 let, ale nikdy nezapomenu, stejně jako mnoho dalších. Nyní, přesně 24.2.22 začala Ruská okupace Ukrajiny. UA se brání již půl roku. Velký respekt !
Jiří A. Novotný
Vítězná, sváteční a současná.
A je to tu, i přes vítězné volby. Politici jsou prostě ho.lo.ta. Pár dní po volbách, a už nás nepotřebují.
Jiří A. Novotný
Dnes 50 let od Ruské okupace naší země. A na hradě ticho.
Na hradě odporné ticho. Jen další důkaz, že Zeman je ostudou této země. „Děkuji“ všem jeho voličům i příznivcům, a rovněž i voličům stíhaného STBáka Babiše, o komunistech nemluvě.
Jiří A. Novotný
4:3 jako pozdrav všem komunistům. Znovu 4:3 !
Před cca 50-ti lety byly po celé naší zemi nápisy " 4:3 ", po vítězných zápasech s Rusy. Byly připomínkou, že zrada, tedy okupace, se nezapomíná a ani neodpouští !
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení
Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před...
Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru
Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě...
RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě
Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně...
Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé
V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní...
Exkluzivní prodej samostatné části dvojdomu, maštale a velké zahrady za domem - Drahenice
Drahenice, okres Příbram
2 990 000 Kč
- Počet článků 32
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 721x