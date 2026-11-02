Vadí vám bordel u popelnic? Tak se o něj postarejte, vůbec to nebolí
Poslední měsíce se můj život točí hlavně kolem mámy. Když zrovna nejsem v nemocnici nebo s někým netelefonuji kvůli jejímu zdravotnímu stavu, přemýšlím nad tím, co bude dál. Člověk by si myslel, že si na podobné starosti časem zvykne, ale mně připadá, že čím déle trvají, tím víc místa zabírají v hlavě.
Proto se snažím chodit se psem na delší procházky. Pomáhá to jemu i mně. Jenže i procházky mají jednu nevýhodu. Když člověk chodí pořád stejnou trasou, začne mít pocit, že se jeho život skládá ze stále stejných dní. Stejné ulice, stejné domy, stejné starosti a stejné myšlenky.
Jednou odpoledne jsme se vraceli domů a já si všimla něčeho, čeho jsem si předtím možná také všimla, ale nikdy jsem tomu nevěnovala větší pozornost. Kolem popelnic ležely odpadky. Ne jedna nebo dvě věci, které někomu upadly při vynášení koše. Byly tam plastové obaly, papíry, prázdné krabice a několik pytlů, které se roztrhly a jejich obsah se rozkutálel po okolí.
Vypadalo to, jako by se kolem kontejnerů odehrála nějaká malá válka. Nevím proč, ale tentokrát mě to rozčililo víc než jindy.
Možná proto, že odpadky nepatří mezi problémy, které by byly složité na pochopení. Každý ví, kam mají přijít. Vždycky jsem třídila plast, papír i sklo a nikdy mě nenapadlo hodit něco vedle kontejneru a odejít s tím, že se o to postará někdo jiný.
Stála jsem tam se psem na vodítku a říkala si, že je zvláštní, jak jsou lidé schopní nadávat na stav ulic, ale současně po sobě nechají nepořádek na místě, kam chodí každý den.
Doma jsem o tom pořád přemýšlela. Pak jsem udělala něco, co jsem vůbec neměla v plánu. Vzala jsem si gumové rukavice, několik pytlů na odpadky a šla zpátky.
Když jsem tam dorazila, připadala jsem si trochu bláznivě. Ne kvůli sbírání odpadků, ale proto, že jsem v tom byla sama. Člověk si občas říká, proč má uklízet nepořádek po někom jiném, když ten někdo očividně neměl dost slušnosti uklidit po sobě.
Začala jsem sbírat papíry, potom plastové obaly a nakonec všechno ostatní. Nešlo to rychle. Některé věci byly mokré, jiné špinavé a některé se nedaly vzít do ruky bez toho, aby si člověk připomněl, proč si vlastně bral gumové rukavice. Přesto jsem pokračovala.
Po půlhodině mě bolela záda. Po čtyřiceti minutách jsem si říkala, že už bych mohla skončit. Po hodině byl ale prostor kolem kontejnerů čistý.
A právě tehdy přišlo zajímavé zjištění.
Když jsem si sundala rukavice a podívala se kolem sebe, měla jsem ze sebe lepší pocit, než bych čekala. Ne snad proto, že bych zachránila svět. To určitě ne. Jen jsem sesbírala několik pytlů odpadků. Přesto měl člověk najednou pocit, že za ním zůstalo něco viditelného.
Možná to souviselo i s tím, že fyzická práce mi nikdy nevadila. Člověk se při ní protáhne, zaměstná ruce a na chvíli přestane řešit věci, které stejně nemůže ovlivnit. Mámina rehabilitace se tím nezrychlí. Její nálada se nezlepší. Ale moje hlava si aspoň na hodinu odpočine.
Cestou domů mě napadlo, že pořádek kolem popelnic je vlastně podobný jako mnoho jiných věcí v životě. Většina lidí ho bere jako samozřejmost do chvíle, než zmizí. Teprve když se člověk musí dívat na rozházené odpadky každý den, uvědomí si, jak málo stačí k tomu, aby místo, kde žije, působilo zanedbaně.
Nevím, jestli si někdo všiml, že tam bylo uklizeno. Nevím ani, jestli to vydrží déle než pár dní.
Ale vím, že mně samotné udělal pohled na uklizené místo dobře. A možná právě to byl ten důvod, proč stálo za to tam tu hodinu strávit.
Protože komu se vlastně líbí žít na místě, které připomíná skládku? A pokud chceme, aby naše ulice vypadaly lépe, možná nestačí jen čekat, až to udělá někdo jiný. Někdy člověk musí vzít pytel na odpadky, natáhnout rukavice a začít u sebe.
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