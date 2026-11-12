Proč musí na našem chodníku ležet váš vajgl?
Nedlouho potom, co jsem uklidila nepořádek kolem popelnic, běžela v televizi reportáž o lidech, kteří se zapojili do akce Ukliďme Česko. Tentokrát šlo o obyvatele Prahy 7, kteří se sešli, vzali rukavice a pytle a vyrazili uklízet místa, kolem nichž většina lidí chodí každý den bez povšimnutí. Když jsem je sledovala, uvědomila jsem si, že vlastně dělají totéž, co jsem před pár dny dělala já. Jen jich bylo víc, měli lépe zorganizovanou akci a uklidili mnohem větší kus města.
Zároveň jsem si ale uvědomila ještě jednu věc. Od chvíle, kdy jsem se skláněla nad odpadky kolem kontejnerů, jsem si jich začala všímat všude. Tady ležel nedopalek cigarety. O pár metrů dál plastový obal od sušenky. Za rohem zmuchlaná plechovka. Pak další nedopalek. A další. A další.
Nebylo to tak, že by někde ležela hromada odpadků velikosti skládky. Právě naopak. Byly to rozptýlené drobnosti. Jenže když člověk ujde pár set metrů a začne je počítat, dojde mu, že by z nich bez problémů naplnil celý pytel.
A právě tomu nerozumím.
Nechápu, proč je tak těžké odnést odpad tam, kam patří. Možná jsem staromódní, ale nikdy mě nenapadlo hodit plechovku do trávy nebo nechat plastovou láhev na chodníku s tím, že se o ni postará někdo jiný. Když mám v ruce odpadek, nesu ho tak dlouho, dokud nenajdu koš. Nepřipadá mi to jako žádné hrdinství. Připadá mi to jako normální součást života mezi ostatními lidmi.
Nejvíc mě ale asi rozčilují cigaretové nedopalky. Ne proto, že bych měla něco proti kuřákům. Když jsem byla mladá, kouřilo se všude. V restauracích, v kancelářích, na návštěvách i doma. Dneska je kuřáků mnohem méně a společnost je v tomhle směru úplně jinde. Co mi ale vadí, je ta lhostejnost.
Nedopalek neodhodí na zem kuřák. Nedopalek na zem odhodí člověk, kterému je jedno, že po něm něco zůstane. A právě to považuji za problém.
Proč musí na našem chodníku ležet váš vajgl?
Proč má někdo pocit, že veřejný prostor není jeho zodpovědnost?
Možná právě proto mě zaujala debata o zálohování plastových lahví. Dokonce si říkám, že by zálohy měly být mnohem vyšší, než se obvykle navrhuje. Kdyby měla obyčejná láhev hodnotu deseti patnácti korun, mnoho lidí by si její vyhození na zem rychle rozmyslelo.
A pokud ne oni, pravděpodobně by se našel někdo jiný, kdo by ji sebral a odnesl do výkupního automatu. Někomu by to přineslo pořádek, někomu přivýdělek a životní prostředí by na tom rozhodně nebylo hůř.
Samozřejmě si nedělám iluze. Vím, že zálohy nevyřeší všechno. Obal od bagety ani cigaretový nedopalek vám žádný automat nevezme. Přesto si myslím, že by to byl krok správným směrem.
Druhá věc, nad kterou přemýšlím, jsou pokuty. Nemyslím tím šikanu lidí nebo hon na kuřáky. Jen si někdy říkám, jestli jsme si jako společnost příliš nezvykli na to, že za některé věci žádné následky nehrozí.
Je mi jasné, že městská policie nemůže sedět celý den u kamer a čekat, kdo odhodí vajgl. Na to nemá čas ani lidi. Kdyby ale někdo dostal opravdu citelnou pokutu a informace o tom se dostala mezi veřejnost, možná by si příště pár dalších lidí rozmyslelo, co udělají s nedopalkem po vykouření cigarety. Není to ideální řešení. Vlastně se mi ani nelíbí.
Jenže někdy si člověk vybírá mezi špatným a ještě horším řešením. A když vidím, jak snadno dokážeme poničit místo, kde sami žijeme, začínám mít pocit, že nějaká motivace je lepší než žádná.
Nakonec jsem ale přišla na to, že nejde jen o odpadky. Jde o vztah k místu, kde bydlíme.
Většina lidí by si doma nehodila prázdnou plechovku doprostřed obýváku. Nenechali by na kuchyňské lince šlápotu od bláta ani by neodložili nedopalek na koberec. Venku to ale najednou nevadí.
Přitom chodník před domem, park za rohem nebo prostor kolem popelnic jsou také součástí našeho domova. Jen je sdílíme s ostatními.
A možná právě v tom je potíž. Někteří lidé mají pocit, že když něco patří všem, nemusí se o to starat nikdo.
Já si ale myslím pravý opak. Pokud chceme žít v hezkém prostředí, musí se o něj starat každý alespoň trochu. Protože skládka většinou nevznikne najednou. Začíná jedním odhozeným vajglem, kolem kterého časem přistanou všechny ostatní.
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