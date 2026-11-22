Nerudná důchodkyně zasahuje: Nestydíte se po sobě neuklízet?
Od chvíle, kdy jsem uklidila nepořádek kolem popelnic, se ze mě stala úplně jiná žena. Když jdu se psem na procházku, automaticky si beru rukavice a igelitový pytel. Ne že bych si každé ráno říkala, jak se těším na další sběr odpadků. Prostě jsem si zvykla. Když vidím na zemi plechovku, obal od sladkostí nebo plastovou láhev, seberu je. Když už člověk jednou začne, těžko se pak tvářit, že to nevidí.
Musím přiznat, že se z toho stal zvláštní druh relaxu. Není to sice koníček, kterým by se člověk chlubil známým, ale má to něco do sebe. Projdu se se psem, trochu se hýbu a zároveň mám pocit, že po mně zůstane něco lepšího, než když jsem vyšla z domu.
Jenže jedna moje představa vzala poměrně rychle za své. Naivně jsem si myslela, že když bude kolem domu čisto, ostatní si toho všimnou a začnou se chovat podobně. Že když uklidím prostor kolem popelnic, lidé si příště dají větší pozor a nebudou házet odpadky vedle kontejnerů. Dnes už vím, že člověk může mít dobré úmysly, ale realita bývá tvrdohlavější.
Chodím sbírat odpadky třikrát týdně a výsledek je pokaždé stejný. Když se vrátím za dva nebo tři dny na stejné místo, najdu tam minimálně stejné množství nepořádku jako předtím. Někdy dokonce větší. Úplně stejné je to kolem popelnic. Odpoledne uklidím všechny odpadky, odcházím s dobrým pocitem a druhý den ráno leží na zemi nový papír, plastový kelímek nebo roztržený pytel.
Chvíli jsem nad tím přemýšlela a došla k závěru, že pořádek se asi šíří pomaleji než nepořádek.
Jedno odpoledne jsem nesla další pytel nasbíraných odpadků ke kontejnerům a všimla si mladého muže, který právě vynášel svůj odpad. Nevěnovala jsem mu moc pozornosti, dokud se mu pytel nezachytil o hranu kontejneru a část obsahu se nevysypala na zem. První, co mě napadlo, bylo, že ho polituju. Stává se to každému. Člověk spěchá, pytel se protrhne a během několika vteřin je všechno všude. Dokonce jsem přemýšlela, že mu pomohu.
Jenže pak se stalo něco, co jsem nečekala. Mladík se podíval na rozsypaný nepořádek, chvíli tam stál, zvedl zbytek pytle a hodil ho do kontejneru. Potom se otočil a chtěl odejít. Odpadky zůstaly na zemi.
Normálně bych možná něco zamumlala sama pro sebe a uklidila to. Jenže tentokrát mě to vytočilo takovým způsobem, který mě samotnou překvapil. Možná to bylo tím, že jsem předchozí hodinu sbírala odpadky po někom jiném. Možná tím, že přede mnou stál zdravý mladý chlap, který měl před sebou nepořádek vlastní výroby. Každopádně jsem na něj zavolala. Poměrně hlasitě.
„Promiňte, nezapomněl jste náhodou na něco?“
Otočil se a tvářil se překvapeně. Chvíli se snažil vysvětlovat, že to vlastně nebylo celé jeho a že se to vysypalo samo. To byla zajímavá teorie, protože jsem celou situaci sledovala od začátku až do konce.
Řekla jsem mu, že jsem viděla, jak se to stalo. A že by bylo dobré, kdyby si po sobě uklidil. V tu chvíli se na mě podíval způsobem, jakým se mladí lidé občas dívají na starší ženy. Jako by přemýšlel, jestli ho právě napomíná učitelka, matka, nebo nějaká nerudná důchodkyně. Možná ode všeho trochu. Každopádně pochopil, že tentokrát se mu odejít nepodaří.
Velmi neochotně se vrátil, začal sbírat rozházené odpadky a házel je do kontejneru. Nadšením přitom opravdu nezářil.
Když skončil, odešel naštvaný. A já zůstala stát s pocitem, který byl zvláštní směsicí spokojenosti a rozpaků.
Vím, že není ideální stát u popelnic a vychovávat cizí lidi. Taky vím, že svět nezachráním tím, že přiměju jednoho mladíka sebrat několik papírů a plastových obalů. Jenže někdy má člověk pocit, že mlčet už nejde.
Možná jsem se opravdu na pár minut proměnila v tu klasickou nerudnou důchodkyni, před kterou mladí utíkají přes ulici. Na druhou stranu si říkám, že existují horší věci. Třeba být dospělý chlap a nechat po sobě ležet odpadky, které by člověk uklidil za půl minuty.
A pokud si ten mladík příště rozmyslí, jestli nepořádek na zemi nechá ležet, pak moje krátká proměna v nerudnou důchodkyni možná nebyla úplně zbytečná. Protože odpadky se nelíbí nikomu. A pokud chceme žít na místě, kde je člověku dobře, musí občas někdo říct nahlas i to, co ostatní raději přejdou bez povšimnutí.
Jitka Zelená
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