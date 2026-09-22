Mě máma neposlechla, vnuka ano. Je v pořádku cítit hořkost?
Máma pořád nechce cvičit. Doktoři říkají, že bez toho se nepostaví. Já jí to opakuju každý den, někdy klidně, někdy zoufale. „Mami, musíš zkusit vstát. Aspoň na chvíli.“ Ona se jen otočí ke zdi. „Nech mě být,“ řekne. A já ji nechávám. Protože nevím, co jiného dělat.
Zdravotní sestry se snaží. Přijdou, zvednou ji, podají chodítko, mluví na ni pomalu, trpělivě. „Paní, musíte se hýbat, jinak to nepůjde,“ říká jedna z nich. Máma se dívá skrz ni. Ošetřovatelka jí pomáhá posadit se, ale máma se zase svalí zpátky na polštář. „Já už jsem stará,“ řekne. A všichni zmlknou. Protože proti té větě se nedá nic říct.
Každý den se opakuje stejný rituál. Přijdu, sednu si k posteli, snažím se ji přesvědčit. „Mami, pokud nebudeš chodit, nemůžu tě vzít domů. Byt není bezbariérový. I kdybych všechno předělala, stejně by ses musela hýbat.“ Ona mlčí. Někdy zavře oči, jindy se dívá na televizi, která běží bez zvuku. Vypadá to, že je smířená s tím, že zbytek života stráví na posteli. A já mám pocit, že se mi hroutí svět.
Vím, co by to znamenalo. Pro ni - být odkázaná na cizí ruce, na sestry, na mě. Pro mě - fyzické vyčerpání, které by mě zlomilo dřív než ji. Nosila bych ji, převlékala, krmila, překládala z postele na vozík. A přitom bych pomalu mizela. Nejdřív by odešla trpělivost, pak síla, nakonec kus mě.
Volám syna. „Zkus to ty,“ říkám mu. Přijde druhý den, sedne si k ní a ona se na něj usměje. Poprvé po týdnech. A když jí řekne, že by měla zkusit vstát, tak to udělá. Pomalu, s bolestí, ale vstane. Drží se ho za ruku, jako by se bála, že spadne. A já stojím u dveří a dívám se na ně. Na mámu, která se opírá o chodítko, a na syna, který ji jistí. A cítím směs úlevy a hořkosti. Úlevu, že to konečně jde. Hořkost, že to nešlo se mnou.
Možná je to tím, že je muž. Možná tím, že máma celý život poslouchala muže víc než ženy. A možná tím, že já jsem pro ni pořád ta dcera, která má být silná, ale nikdy dost. Když odcházím z nemocnice, cítím se prázdná. Ne proto, že by se nic nezměnilo - ale proto, že se změnilo něco, co jsem nechtěla vidět. Že někdy nestačí dobrá vůle. A že láska sama nezvedne člověka z postele.
Jitka Zelená
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