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Když máš místo dítěte psa

Šla jsem s pejskem na očkování a potkala mladé sousedy s buldočkem, kterému dopřávají péči jako miminku.

Na veterinu nechodím zrovna s nadšením. Ale stejně jako my potřebujeme doktora, potřebuje ho občas i pes. Někdy kvůli nemoci, jindy kvůli očkování, jindy spíš jen pro kontrolu, aby měl člověk klid v duši.

V čekárně je to vždycky malá přehlídka života: neposedná štěňata, starší psí dámy, které už dobře ví, že z téhle návštěvy nebude nic dobrého, a občasné zasyčení z kočičích přepravek, když se některý ze psů dostane moc blízko.

A pak jsou tu majitelé. Někteří se tváří, že je jejich pes něco mezi dítětem a zázrakem.

Seděla jsem v čekárně se svým boloňáčkem, když dorazili naši sousedé. Vídám je skoro denně – vždy s francouzským buldočkem, oblečeným tak, že by se za něj nemusel stydět ani módní časopis. Kabátky, botičky, stylová vodítka… jednou měl dokonce něco jako zimní kombinézu. Můj pes vedle nich vypadal jako obyčejný venkovský kluk.

Na veterinu si přinesli tašku, která by vystačila na víkendový pobyt. Vytáhli z ní vlastní pítko, kojeneckou vodu, vlhčené ubrousky, malý ručník a podložku, aby se buldoček náhodou nedotkl „něčeho špinavého“. Pes se samozřejmě tvářil, že je mu všechno jedno a nejspíš by klidně seděl i na zemi.

Když se k němu přiblížil jiný pes, sousedka ho okamžitě odtáhla. „On se nesmí očuchávat,“ řekla tónem, jako by šlo o porcelánovou figurku. Buldoček vypadal, že by se očuchával velmi rád. Možná i víc než rád.

Pak jsem zaslechla, jak se sousedka baví s jinou paní. Ta se jí ptala, jak si se psem rozumí děti. A sousedka s naprostou samozřejmostí odpověděla: „My děti nemáme, já si chci ještě užívat.“

Podívala jsem se na jejich psa, který měl na sobě svetřík dražší než moje zimní bunda. Na jejich tašku plnou vybavení. Na ty výrazy, když se někdo přiblížil o půl metru víc, než bylo dovoleno.

A napadlo mě, že možná si někteří lidé pořizují psa místo dítěte proto, že pes neodmlouvá. Neptá se, proč nemůže ven. Neříká, že mu nechutná oběd. Neodchází z domu, když vyroste. A hlavně — dá se obléknout do kabátku, aniž by protestoval.

Když jsme odcházeli, buldoček dostal odměnu. Můj pes taky. Ale jeho odměna byl obyčejný piškot. A mně to tak nějak stačilo.

Autor: Jitka Zelená | pátek 14.8.2026 7:16 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Celý život účetní - mám smysl pro pořádek, ale také chuť po šedesátce konečně zpomalit. Žiju se svým psím parťákem, se kterým chodím na dlouhé procházky kolem lesů za Prahou. Na blogu sdílím své postřehy o životě, rodině, stárnutí i malých radostech všedních dní.

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