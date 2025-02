Tchyně v defenzívě (7)

„Mami, proboha, co to děláš?!“ „Pepíčku, podívej, jak je babička nemožná!“ A to je jen mírná ukázka dehonestace starších mladšími dospělými před dětmi.

Začněme ale naopak. Viděla jsem na FB tento pěkný vtip: (https://www.facebook.com/share/p/15kB1EUMic/) Když se nad ním zamyslíte, vidíte mámu, která nasazuje vlastní krk, aby (dle jejího úhlu pohledu) zachránila syna před umrznutím. Odmítá si připustit, že syn je dospělý a už převzal sám za sebe zodpovědnost. Pořád se snaží ho ochraňovat. I díky tomu se syn dívá na mámu svrchu (v tomto vtipu do slova). Děti mají ve svém genofondu schopnost se dospíváním „odpojit“ od rodičů, rodiče už ale tento dar povětšině nedostali. Je to proto nerovný emocionální vztah. Rodiče se vlísávají do přízně svých dospělých dětí, děti mnohdy zkouší, co jejich rodiče vydrží, a s posouváním hranice si přestávají rodičů vážit.

Svým způsobem je to známka psychické nedospělosti. Je spojeno s pubertou, kdy si puberťáci pokládají otázku: „Jak tak nemožní rodiče mohou mít tak geniální dítě?“ S příchodem dospělosti by ale mělo dojít k narovnání vztahu na „dospělý s dospělým“.

Když se vrátíme na začátek tohoto článku, tak se na problém můžeme podívat v širším úhlu pohledu. Čím to, že dochází ke zvyšování agrese žáků směrem k učitelům? Čím to, že učitelé nemají u žáků respekt? Odpověď je jednoduchá. Děti se chovají dle vzoru svých rodičů. Doma mohou slyšet: „Učitelka je kráva. Vlítnu do školy a pořádně jí to vytmavím, dávat ti poznámky. Co to je za blbou úlohu?“ Podle toho pak na učitele nahlíží a chovají se dle vzoru svých rodičů.

Podobné poznámky mohou děti doma od rodičů slyšet směrem k prarodičům: „Tvoje matka je úplně mimo. Jak se může takto chovat? Vždyť je úplně blbá!“ Říká manželka manželovi o jeho mamince a vůbec jí nevadí, že to děti slyší. A manžel kontruje: „A co ten Tvůj fotr?! Je to senilní dědek.“ A tak nějak to může pokračovat…

Děti, ve své bezelstnosti pak babičce řeknou: „babičko jsi úplně blbá“, když jim například dá na oběd něco, co jim až tak nechutná. Jak má nešťastná babička reagovat?