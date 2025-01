Tchyně v defenzívě (3)

Snacha kojí dvě vnoučata a přitom pije alkohol, který ještě navíc platí tchyně. Neuvěřitelné! Alespoň tchyně, jako ta starší, by přece měla mít rozum!

V prvním článku Tchyně v defenzívě jsem nastínila reálný příběh posledních Vánoc. Nyní se vrátím k příběhu, který se stal už v létě.

Tchyně má ráda vícegenerační letní dovolené, protože setkání je intenzivnější, je spousta času na povídání a je možné zavnímat vzájemné vztahy dalších členů rodiny. Jednou se jí dokonce podařilo zorganizovat dovolenou, na které byly 4 generace, nálada byla výborná a všichni si dovolenou pochvalovali. O to více byla ráda, když mladí (syn se snachou) projevili zájem o společnou dovolenou. I když tchyně preferovala ubytování v soukromí nebo apartmánu, kde by bylo možné si i něco uvařit a tím ušetřit nějaké peníze, tak snacha vybrala rodinný, nicméně ne právě levný hotel. Tchyně souhlasila.

Dovolená probíhala docela klidně, tchyně nevyjadřovala žádný svůj názor, když byla přizvaná ke společnému programu, tak se jej zúčastnila, když byla vyzvaná, tak děti hlídala v herně, … Mladí se také chovali vcelku vstřícně.

Na konci pobytu tchyně nabídla mladým, že za ně uhradí nejen pobyt, ale i útratu na baru. Při placení se pak velmi divila tomu, kolik toho její syn vypije. Dosud si myslela, že je téměř abstinent. Vůbec jí nenapadlo, že by alkohol pila její snacha, když kojí obě vnoučata.

Pár dní po dovolené, když si psala se svým synem, tak mu řekla, jak jí udivilo, kolik toho vypije. Syn jí řekl, že to jeho žena. Tchyně tomu vůbec nevěřila, byla přesvědčená, že syn nevhodně vtipkuje. Když ji ale opakovaně říkal, že to opravdu vypila jeho žena, tak se tchyně neudržela a opakovala základní tvrzení lékařů o škodlivosti alkoholu na kojené děti. Protože to syn bagatelizoval, tak mu to znovu opakovala a použila i ostřejší výrazy…

Protože má snacha přístup do synova mobilu, tak si celou konverzaci přečetla a rozlítila se. Napsala tchyni, že má odporné jednání a že ona a „její“ děti s ní navždy ukončují komunikaci. Syn řekl, že s tím souhlasí.

Je v pořádku, když kojící žena vypije za 6 dnů 11 Aperolů a 4 Baileys? Zachovala se tchyně adekvátně, nebo se měla zachovat jinak? A co když tchyni vrtá hlavou, zda snacha pila jen na dovolené, nebo popíjí průběžně?!