Privela Těrazkijů je volaakých zmetěných

Hej. Privela. Ne-li až něúrekom. Muožů povedat´ aj to jejich až obligátní: „čo bolo,to bolo“. Ale těrazky? Sů naozaj až volaaký změtěný. Asi i proto, že kde co nejen, že bolo, ale naozaj zuostává volaaké až absurdné.

Co k tomu dodat? Snad mou omluvu za mnou parodovanou slovenštinu, neb není mým úmyslem tento krásný, mnohdy až zvukomalebný jazyk jakkoli zesměšnit. Současným ,,zmetěným ,terazkiům“ jakékoli národnosti se však omlouvat nemíním. Ba ni nemám proč. Stejně by to ve své zmatenosti nepochopili.

Inu, máš-li ve své mysli galimatyáš, co naděláš. Obzvláštˇ, když s gustem ,,konzumuješ“ kde co. Možná, že až lobotomii z toho všeho ve své hlavě, a to až hravě, provedenou máš.