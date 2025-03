Prej hodně třeba, až nutno

Další články autora

Máš-li ve své mysli galimatyáš, co naděláš. Obzvláště, když s až velkým gustem „konzumuješ“ kde co. Možná, že až lobotomii z toho všeho ve své hlavě, a to až hravě, provedenou máš.

Že by až dilema? Jak pro koho. Asi.Stejně jak mění i nemění se časy. Ženy, ty jistě poděkování zaslouží. Možná i za to, že dokáží chlapa nejednou z louže vytáhnout, jindy i trošku potopit.

Nic nejni jako dřív

Holt,nejni! Už ani ta pohoda „džez“. As i ten dlouhej kouř žádoucí nejni dnes. Jen stále zůstává ono až obligátní: CHCEŠ BEJT, ČI NEBEJT NÁŠ? At ́ chceš, či nechceš, vše co máš, to nám, možná i až rád, dáš.