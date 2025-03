Nic nejni jako dřív

Holt,nejni! Už ani ta pohoda „džez“. As i ten dlouhej kouř žádoucí nejni dnes. Jen stále zůstává ono až obligátní: CHCEŠ BEJT, ČI NEBEJT NÁŠ? At´ chceš, či nechceš, vše co máš, to nám, možná i až rád, dáš.

K fotu (SVÉMU!) dám lehce z patra i něco svýho retra:

Polívka se vaří, maso na talíři, přijde na to, sežere to …

Kdysi oblíbené dětské hry, provozované v ,,partě“. Stejně tak, jako např. ,,Honzo vstávej“, ,,Krvavé koleno“, hra ,,Na pikolu“, ,,Panák“, ,,Vybíjená“, či třeba ,,Na třetího“. A další a další. No a u té první hry, uvedené v nadpisu, se vyslovilo jméno státu. Kteréhokoli, který některý z hráčů představoval. A ten si ,,sežral“ další území.

Dnes jsou pro spoustu dětí tyto hry skoro zapomenuté. Avšak ne až tak zcela. Mnohé ,,vesele“ pokračují. Hrají je ,,ti velcí“. Ne-li největší. V mnohém povýšily. Vyšší ,,levely“. O hodně. O moc a moc hodně. A v daleko větší škále.Švindl, licitovanej mariáš, někdy až ruleta a taky třeba hra ,,Na většího“ a další a další. Od ,,Spice game“ až třeba po drony. Vysoká hra. Mocmoc vysoká. Skoro ,,vabank“. Ne-li vůbec. A vítěz by rád bral vše. Moc rád.

Co se karet týká, taky jsou ,,hrány“ samé vysoké. Svoboda, demokracie, právo na sebeurčení, ochrana lidských práv, stabilní ekonomika, životní úrovenˇ, atd.,atd. Až po humanitární pomoc. Jen jsou ty karty jaksi ohmatané. Až ušpiněné. Mnohdy i od krve. Velice. A často i ,,cinknuté“. U všech ,,hráčů“! Každý z nich však tvrdí, že jedině on je ten ,,rovný“.

Pokud by šlo o ruletu, může taky padnout NULA. Jenže - čí je ,,kasino“? Ta hra je jaksi i o něj! Ta vysoká. Vlastně vůbec nejvyšší. Ona ta Nula by mohla být taky ,,absolutní“. ZERO! Až v podobě ,,Blackoutu“. A ti hráči to vědí. Moc dobře to vědí. Zatím si tedy hrajou. ,,Na většího“. I když by rádi brali i tu PLICHTU. Zatím ovšem každý podle svých představ. Když pánbíček dá a nic se až tak moc ,,nepodělá“, snad se na nějaké té ,,plichtě“ dohodnou. Měli by. Dřív než nastane nějakej ,,bod zlomu“. Či dominovej efekt. I když…

No nic. Asi si půjdu dát s vnoučkem radši ,,Člověče nezlob se!“. Že se ho nejen se mnou, ale s kdekým snaží hrát ,,jiní“, to dávno vím. Na to nezapomínám. Atˇ mi budou tvrdit cokoli! Vím, že nejsem sám. Ale taky vím, že mnozí na ,,tu hru“ přistupují. A v celé ,,škále“. Od kom až třeba po naci! Tak BACHA NA NĚ! Jsou i u nás. V politice, mediích, občas třeba i na blogu. Takže zdravím! Windffouss.

(Autor: Jiří Jiroudek | sobota 15.3.2014 13:53 | karma článku: 13,66 | přečteno: 1414x)