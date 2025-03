MDŽ versus ŽDM

Že by až dilema? Jak pro koho. Asi.Stejně jak mění i nemění se časy. Ženy, ty jistě poděkování zaslouží. Možná i za to, že dokáží chlapa nejednou z louže vytáhnout, jindy i trošku potopit.

Dovolím si však tato téma i ,,šířeji uchopit“. I až ,,apelovat“. A nejen na muže. I na ženy, to také snad se může. A nejen z důvodů JEJICH svátku.Přeberte si to, jak chcete. Třeba, chcete-li, dopředu, či pozpátku. Neb nejen ženy, ale i muži, jsou , a to hlavně (!), taky živí tvoři, CO I DALŠÍ ŽIVÉ TVORY SPOLU STVOŘÍ!

Jak? Tak! A uvědomit si(!), že žena, totˇ bytost, co změnami prochází! Od holčičky, po ženu, a pak až po babičku. A muž zas od kluka až po dědu.. Co ženě dokáže i říci: ,,Ty babojedu!“ A co na to ona jedubaba? ,,Jedˇ synáčku, jedˇ! Nejpozději hnedˇ!“

MDŽ může, ač nemusí být I ŽDM, ČILI ŽALOSTNÝM DNEM MUŽŮ!Leccos může být i záležitostí až pudovou. Zda to, či ono pude, nebo nepude. I tak v životě to chodí. A jiný to asi, teda snad, nikdy nebude!

Vše NEJ, a nejen k svátku, všem ženám, mámám i babičkám! I za to, že dokáží nést ve všem všudy svůj dar, i nelehké poslání. Dávat dále pokračování lidského rodu, atˇ se to komu líbí, či i nelíbí, i po přeslici!

S úctou ,,nějakej“ Windffouss