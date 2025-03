Kočebráci, šnóréři, , ba i jiné vysoce „kvalifikanné činnosti“

Jsou jistě tací, kteří je popírají. Ovšem nelze vyloučit, že se najdou i onací. kteří až opak mohou tvrditi. Inu, cosi jako tvrzení proti tvrzení, což nejednou může vyvolat až mrzení.

Pokud kdokoli byl by z výrazů v nadpisu zmaten, atˇ třeba ten, anebo onen, ten použít jistě může, tedy chce-li, i strejdu Gůgla, či tetku Wiki, by nespuspustil nářky své, či třeba až křiky.

Že v mnohém z toho je více než politikum, a to navzdory různým kvikům, či i jiným křikům, co s tím. Jsou jistě i tací co chtíti budou býti i v tom až ve při. Budiž, i jejich právem to je. Vždytˇ i ONI TÉŽ, NĚKTEŘÍ I AŽ ANONYMNĚ, mohou VYRAZIT! Alespoň DO SVÉHO, BA I JEJICH, VIRTUÁLNÍHO BOJE. Ó JÉÉÉÉ!

Až do dály se nesou otázky, kdo je dnes vlastně u kterého kormidla, a kdo u kterého vesla. A kdo je z toho všeho nadšen až, a komu z toho brada jaksi poklesla. KDO TO VÍ, ODPOVÍ.Možná. A přitom ani coby zbabělec nebude skrývat i svou tvář.Pouze potkani to zvládají as, když pod kamenem se sejdou. Spolu. Zas a zas. Na závěr jednu ,,lodnickou“: Doufám, že nikoli z paluby Titaniku. Windffouss

P.S.: Dnes byl na ČT24 dost dobrý OTEVŘENÝ rozhovor s p.Hynkem!