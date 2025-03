Když blbnou Jasánkové, a Kefalíni dostávají trošku studenou sprchu

Máš-li ve své mysli galimatyáš, co naděláš. Obzvláště, když s až velkým gustem „konzumuješ“ kde co. Možná, že až lobotomii z toho všeho ve své hlavě, a to až hravě, provedenou máš.

,,ÚVODNÍČEK“: Tak co si dáš? Polívku, anebo radš guláš? Tak kdys se tázal kanibalů náčelník. Jednoho Čecha, když tři ,,kusy lidské“ ulovil. Čecha, Amíka a Rusa. Poté, co ptal se jich, co jsou zač.A přitom nedal ani na jejich pláč, když amíka určil do guláše, a rusa na polívku. Jen Čecha chtěl až uctít a pohostit. Proč? Vysvětení bylo prosté. ,,Jo Praha! Tam sem byl na studiích! Tak řekni, co si dáš!“…

,,PRŮBĚŽNÍČEK(?)“: Co může být nemalým problémem tzv. ,,horkých lívanců“? Jejich konzumace? Ta jistě! Kdejaký ,,hltoun“ je zhltne, a rád. A pak řičí, že je to až moc ,,hajs“. A to je před hltáním varoval i nějakej P.P., COŽ NENÍ NĚJAKEJ Pepa z depa, že.

,,PROSTŘEDNÍČEK(?)“: Kterépak horké lívance se řeší dnes? Zda z ,,green dealu“ přejít opět na ,,deal khaki“?. Nic nového, neb i to tu bylo nejednou. Taky. Třeba i v podobě této: ,,DOŠLY PATRONKY ? A KOUPÍŠ? Musíš!“ Kdybys nekoupil, tak uvidíš, co zkusíš! Od toho, či od toho. Co prej je komu do toho, když na truhle s mrtvolu radostně křepčí ,,kapitáni“. Jak kdys ,,kdosi“ napsal: ,, Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: vítán buď mor!“

,,ZÁVĚRNÍČEK(?)“: Není nutný. As. Nermálo Jasánků, možná i Kefalínů, se vyjádří. Zas! Třeba tak, že kdopak opovážil se loupat jim perníček. Autor blogu není ani Mařenka, ba ani Jeníček. Autor se však ani kvůli tomu ,,nepicne, neb foto jeho je poze fotem poutacím! A druhé foto od něho(!) je pouze, tak nějak ,,ilustrativním“ :)

Jenom ,,nějakej“ nikoli cynik, ale ,,pouze“ realista Windffouss