Hele lidi, nechte chvilku zmatků, A na oplátku. No na oplátku, znáte to. Přece, že oplatky se nepečou. Ač, jak kdo, jak kdy, a kdo s kým. Potažmo i proč. Nakonec, nic nového. I to, že mnozí to až křičí.

Jo, hele lidi. To není totéž, co čau lidi. Ač vyloučiti nelze, že mnozí v tom až totéž vidí. Někteří až tak dalece vidí, že záviděti lze. Jim. To však těžko, a nejen já, změním. I pořekadlo na to je. O těch, co tak daleko vidí, jak ,,obdařeni“ jsou. Těžko jim to vysvětlit, ač sami na to nejspíš ani nepřijdou. Ani nemohou, neb popřeli by sami sebe, ba i ,,genialitu“ svou. Hou, hou. Nakonec, není to, a ne jenom na těchto stránkách, žádnou novotou.

Kde se lze s i s takovýmimi persónami potkat? No přece všude! I v politice. Jinak, těžko kvantifikovat, kde a s kterými více. Snad už jen nějaké to heslo k tomu. Třeba i až po obligátní: ,,více píce“. A nejen pro dojnice.

Je to skutečně děsné, strašné, ne-li až... Jeden si dá práci zpracovat svůj článek na blog, často ,,skoro“ na úrovni diplom. práce. Nešetří fakty i ,,fakty“, dá do toho div ne duši, emoce, znalosti mnohdy až bezbřehé a vyjádří se bez obalu o úrovni toho i onoho i oněch. Kolikrát jim to i ,,nandá“, aby viděli, že do toho i do nich vidí. Mnohdy najde i spoustu spřízněných duší. A vzájemně si notují. A najednou, BÁC! Kde se vzala, tu se vzala ,,trotlovina“. Tó teda. Člověk tu má o jinejch vědomosti, hodné zkušeného kádrováka/kádrováčky, pardon, personalisty, i až ,,kvalifikaného“ takměř psychologa, potažmo i až dálkového diagnostika, virologa, politika, ekonoma, kriminalisty, soudce nejméně lidového, či až ,,investigativce“, že. A najednou si nějakej takovej dovolí to až znevažovat. Ba nastojte! Semotamo kdos dovolí si aj přitakat! Vrchol! Někteří navíc si dovolí do blogů dát i odkazy a vysvětlení, kde a z čeho čerpali a co je co. O nářcích převozníků, nejednou ,,převezevších“ i sebe sama, či rádoby i post revolucionářích, ani nemluvě. Jakož i ,,světlonoších“, i ,,buřičích“ nemožno se nezmínit. Neuvěřitelné! Jak kdyby považovali jiné blogery a potenciální čtenáře za nějaké takové onné. A tak naskýtá se otázka. Mají tací vůbec právo psát blogy, vstupovat do tzv. diskuzí, či dokonce dovolit si to i ono číst? No číst - asi takhle. Kliknout na blog, popř. i karmu, to zas jo. To jim nikdo nezakazuje. (Zdroj: https://blog.idnes.cz/jiroudek/trol-trotl-aj-inne-obecne-uznavane-az-takmer-dipl-tituly-remake-mix.Bg21031747)

Jo, hele lidi. Jak to kdys ,,kluci jacísi“ viděli? I v dobách nelehkých. Možná i proto, že dokud se zpívá, a to jak tehdy, tak i dnes, ještě se neumřelo.

Jojo. Tak se lidi vopatrujte. Windffouss