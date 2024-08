Džugašviliho podivné dědictví

Kam ten svět se řítí? Laik žasne, odborník se se diví. A není divu, že mnozí na to až civí. Co s tím? Kýho výra! Snad neskončí to v riti.

Na tragickej život já sem pes !!!

Dnes až klasická hláška z TV seriálu. Někdo by jí mohl brát za až cynickou. Dtto např. i pořekadlo ,,co tě nezabije, to tě posílí“. Jak kým a proč, to je jistě individuální. Jak si to kdo dá do jakých souvislostí.