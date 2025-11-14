11. 11. v 11.11 hod.
,,Není nejdůležitější uložit tělo do země, ale jde o to, abychom jako z puklé urny sebrali všechno svědectví, jehož opatrovníkem byl zemřelý, abychom ani zrnko neztratili. Je obtížné zachránit vše, dlouho to trvá, než jsme schopni poskytnout odkazu mrtvých u sebe přístřeší. Je třeba dlouho oplakávat, přemýšlet o jejich životě.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Jiří Jiroudek
Jiří Jiroudek
Budiž války požehnány
Už samotný nadpis je až nechutný, že. Ale! Chutˇ či nechutˇ. At ́ budˇ jak budˇ, tam, či onde stále probíhají, i probíhaly. A zavírat před tím oči? Zdali?
Jiří Jiroudek
Z odposlechů přátelských přestřelek
Přestřelek plných vzájemného porozumění. Výsledky budou spíše tajné, což není divu. Komentáře k nim pak očekávat lze naopak více než hlasité.
Jiří Jiroudek
Polemiky, dialogy, diskuze- „opáčko“
Pro „radost“. Mohl bych přidat víc. Však proč? A snad že čí. Často, teda prej, až „upřímně“, i člověčí.
Jiří Jiroudek
Již vzůru všití štvanci, item i nenaštvanci této země!
Kam? Do volebního boje! Za koho? Za kovboje? Žádná to novota asi nebude, či i nebyla. Leckoho i volební agitace zabila. Prej i babičku Méry. Či i některý její potomky.
Jiří Jiroudek
Jen „telegraficky“. Skoro
Prej, že kdo za co může. A kdo rád by koho až stáhl z kůže. To skoro přesně kde kdo ví. Potažmo raději až zapomíná. Což ovšem není vůbec žádná psina.
