Zprávy ze souostroví houslistů – aneb čistě náhodný seznam houslistů
Zprávy ze souostroví houslistů – aneb čistě náhodný seznam houslistů
Následující seznam nemá ambice vypsat všechny významné houslisty ani vytvářet nějaký žebříček. Seznam má sloužit jako čistě empirický hlas, který by měl pomoci posluchačům, kteří volí nějakou nahrávku. Z principu toho, že jsem amatér, jsou amatérské a osobně zaujaté i následující komentáře.
Jascha Heifetz – mistr staccat
Samostatný článek je zde
Anne-Sophie Mutter – houslová šlechtična
Samostatný článek je zde
David Oistrach (Oistrakh) – ruský zázrak
(30. září 1908 – 24. října 1974)
Když píšu Davidovo jméno, cítím hlubokou pokoru. Kdo jsem já, abych měl právo takové jméno vůbec vyslovit? Jsem přece hudební laik. Od doby, kdy David Oistrach opustil toto slzavé údolí, však uplynulo mnoho let. Lidé zapomínají. A já jsem zde se svým amatérským hlasem proto, abych vám toto jméno znovu připomněl.
U Davida Oistracha moje láska ke klasické hudbě zčásti začala. Jeho technická dokonalost se snoubí s vroucím projevem a gejzírem emocí, které do své hry vkládal.
Davidovy nahrávky bohužel někdy limituje dobová nahrávací technika, která dokáže zážitek z poslechu pokazit. Často sice říkávám, že lidská představivost je mocná a chybějící vrstvy zvuku si posluchač dokáže sám domyslet a eliminovat tak technická omezení, ale jsem si vědom, že řada lidí to tak nevnímá a nahrávku kvůli technické kvalitě odepíše.
David často vystupoval se svým synem Igorem, který byl též vynikající houslista. Zde bych si dovolil opatrnou noticku, že se já osobně přísně vyhýbám Davidovým dirigentským počinům.
A já nyní předávám slovo Davidovým zpívajícím stradivárkám a části Mozartova houslového koncertu číslo 5 – zde.
A nyní udělám překvapivý krok, následující jméno je s Oistrachem svázáno:
Václav Hudeček (7. června 1952)
Hudeček je Oistrachovým žákem a je to slyšet z každého nasazení tónu.
Doporučuji všechny nahrávky…
A jako ukázku zvolíme Čajkovského první houslový a já nyní nemůžu odolat pokušení popřít sám sebe. Orchestr vede David Oistrach – zde
Pavel Šporcl (25. dubna 1973)
Mistr šátků s modrými houslemi. Toho snad všichni známe. Dnes jsem zachytil děsivou zprávu, že mu ty housle ošklivě upadly. Tak snad to nebude tak zlé. Pavel se nebojí crossoverových projektů. Já se však přidržím klasiky a jako ukázku zvolím Dvořáka – zde.
Josef Suk mladší (8. srpna 1929 – 7. července 2011)
Zde jsem zachytil od určitých lidí nějaké kyselé obličeje kvůli údajným nevyjasněným vazbám této legendy na minulý režim. Já o tom třeba vůbec nic nevím, a i kdyby, je mi to jedno.
Josef Suk naplnil zvláštní úkol, převzal sukovskou rodinnou tradici. Vzal všechny ty nádherné skladby z pera Josefa Suka staršího (1874–1935) a byl v jejich interpretaci nejlepší na světě.
Ale my zvolíme lehčí žánr – Indiánskou píseň lásky – zde. Starší ročníky mohou při poslechu tohoto kusu vzpomenout na andělskou krásu Jeanette MacDonald. „Cože to melu?“ Někdy se k tomu vrátíme.
Jaroslav Svěcený (8. prosince 1960) – sympaťák s houslemi
Josef Suk starší: houslové sólo z pohádky Radůz a Mahulena – zde
Zde bych přidal osobní tip. Jaroslavova dcera Julie je též úžasná. Z její interpretace Bacha jsem byl mimo.
Itzhak Perlman (1945 – houslista, dirigent a také basbaryton)
Zde máme jednoho z nejsympatičtějších a nejuniverzálnějších houslistů vůbec. Umělec židovského původu překonal ve své slávě i legendárního Yehudiho Menuhina, a to i vzdor vážnému zdravotnímu omezení danému dětskou obrnou. Tento všestranně nadaný umělec propůjčil například také svůj basbarytonový hlas žalářníkovi v Levinově Tosce s Renatou Scotto.
A my si poslechneme jeho interpretaci soundtracku Johna Williamse – Schindlerův seznam – zde
Hilary Hahn (27. listopadu 1979)
Jedna z nejnadanějších současných houslistek. I když bych si zde dovolil osobní rýpnutí. Vzdor nesporným kvalitám se jí malinko vyhýbám. Ona si hlavně v začátcích kariéry zakládala na tzv. expresivním způsobu hry a měla tendenci řezat do houslí, jako by to byla valcha na prádlo. Neskutečně mě to iritovalo. Ale oni už jí to řekli. Poslouchám ji po celou dobu, co tohle píšu – fakt dobrá.
Mozartův houslový koncert č. 3 – zde
Yehudi Menuhin (22. dubna 1916 – 12. března 1999)
Když se spojí výjimečný umělec s výjimečným mužem pevných zásad, vyjde nám Yehudi Menuhin. Tento ikonický umělec by měl být všeobecně znám, ale shledal jsem, že tomu tak není. A já si dovolím rýpanec. Yehudi ve vyšším věku býval občas malinko unavený a já pak bývám unavený z té nahrávky. Stává se to častěji, než by jeden řekl. Proto doporučuji pečlivý poslech před případnou koupí.
Kus Mozartova houslového koncertu K219 a kdopak nám to řídí? Poznali jste ho? Mám to tam napsané. (Pššt, je to Karajan) – poslech zde
Janine Jansen (7. ledna 1978)
Nizozemská vášnivka. Já ji velmi obdivuji, i když ona někdy vrhá na ty housle tak maniakální pohledy, že by člověk mohl mít pocit, že je chce proměnit v želvu.
Max Bruch – zde
Maxim Vengerov (20. srpna 1974) – ruský medvěd s motýlími křídly
Když Vengerov poprvé v devadesátých letech vtrhl na světová pódia, vypadalo to, že klasická hudba dostala novou rockovou hvězdu. Dlouhé vlasy, charisma, úsměv, který odzbrojoval, a technika, ze které mrazilo i ostřílené kritiky. Nebyl to jen další ruský virtuos – bylo v něm něco živelného, až nebezpečného. Když hrál, měli jste pocit, že housle za chvíli vzplanou.
Pak přišel rok 2007 a vážné zranění ramene. Musel přestat hrát. Představte si, že jste na vrcholu, svět vám leží u nohou, a najednou nemůžete zvednout smyčec. Několik let trvalo, než se vrátil – a když se vrátil, byl to jiný Vengerov. Hlubší. Zranitelnější. Místo ohňostroje přišlo žhavé uhlí.
Dnes je z něj vyzrálý umělec, který se věnuje i dirigování a pedagogické činnosti, ale pořád má v sobě tu jiskru, co člověka nutí sedět na kraji židle.
A jako ukázku zvolíme Mendelssohna – zde; mimo Vengerova zde vystupuje Antonio Pappano.
Ray Chen (6. března 1989) – turbulentní Číňan
Tady jsem opatrný a přiznám se, že se mu vyhýbám. Je zde neuvěřitelná virtuozita daná evidentním tréninkem. Je zde evidentní inspirace Jaschou Heifetzem, je zde radost ze hry a schopnost vydat se ze všech sil. Ale ono to nestačí. Tam, kde Heifetzovy housle zpívaly nádhernou kantilénou, tam se mi zdá, že ty Rayovy až tak nezpívají. Připadá mi to emočně ploché a sebesamým se opájející. Ale virtuozita a talent zde jsou. Chen je velmi pracovitý a otevřený člověk. Já zde vidím velkou šanci na budoucí vývoj. Navíc, že se mi to zase tak nelíbí, je jen můj názor. Nemám dost naposloucháno. Nahrávky a videa navíc nezachycují atmosféru koncertu.
Isaac Stern (21. července 1920 – 22. září 2001) – Patriarcha s českými kořeny
Když se řekne „housle 20. století“, většině lidí naskočí Heifetz nebo Oistrach. Ale byl to právě Isaac Stern, kdo v pozadí držel celou tu křehkou konstrukci klasické hudby pohromadě. Narodil se na Ukrajině židovským rodičům, ale když mu bylo deset měsíců, přestěhovali se do San Francisca. Jeho hra měla něco, co se u virtuosů často nenosí – lidskost. Žádný chladný démon přesnosti, žádná kalkulovaná extáze. Stern hrál, jako by s vámi seděl u kávy a vyprávěl příběh.
A jeho význam přesahuje pódium. Když v roce 1960 hrozilo, že newyorská Carnegie Hall půjde k zemi, byl to právě Stern, kdo zburcoval veřejnost a doslova ji zachránil. Bez něj by dnes možná na jejím místě stála kancelářská budova. Podporoval mladé talenty (Perlman, Zukerman, Ma – všichni mu říkali „Papa Stern“) a byl neúnavným bojovníkem za to, aby hudba nebyla jen pro elitu.
Jeho nahrávky? Brahmsův houslový koncert, Beethovenův koncert s Bernsteinem nebo ty komorní večery s klavíristou Alexandrem Zakinem. Technicky občas někde malinko ujede smyk – ale to k tomu patří. Stern nebyl stroj. Byl to člověk.
Saint-Saëns – Rondo Capriccioso – zde.
Augustin Hadelich (4. dubna 1984)
Augustin Hadelich – Muž, který se vrátil z popela
Tohle je jeden z nejtišších zázraků současné houslové scény. Žádné divoké marketingové kampaně, žádné modré housle ani šátky. Jen chlapík, který přijde, zvedne smyčec a vy najednou nevíte, kde jste.
Hadelich má německé rodiče, ale vyrůstal na italském venkově. V patnácti letech utrpěl těžké popáleniny při požáru na rodinné farmě – včetně obličeje a levé ruky, tedy ruky, která tvoří tóny. Lékaři říkali, že hrát už nebude. On se ale vrátil. A nejen to – dostal se až na absolutní špičku. Dnes hraje na stradivárky „ex-Kiesewetter“ a jeho tón je jedním z nejčistších a nejzpěvnějších, jaké můžete slyšet.
V jeho podání není žádná hysterie. Je to meditace. Je to někdo, kdo ví, co je bolest, a přesto (nebo právě proto) z houslí vytahuje samet a světlo. Když ho posloucháte, máte pocit, že se čas zpomalí.
Max Bruch – zdev
Joshua Bell (9. prosince 1967)
Přiznám se, že ho znám spíše jen podle jména. Do historie se ale zapsal především v roce 2007 neuvěřitelným kouskem, který zorganizoval deník The Washington Post. Bell si vzal kšiltovku, stoupl si ráno v dopravní špičce do haly washingtonského metra jako pouliční muzikant a tři čtvrtě hodiny hrál ty nejtěžší Bachovy skladby na své housle za 3,5 milionu dolarů. Kolem prošly tisíce lidí. Víš, kolik se u něj zastavilo lidí, aby opravdu poslouchali? Sedm. A vydělal tehdy v přepočtu asi 32 dolarů (z čehož mu dvacku hodil někdo, kdo ho poznal). A pak, že to s klasickou hudbou nevypadá špatně.
Ukázka z Vivaldiho – zde
Pincha Zukerman (16. července 1948)
Znám jen dle jména a uvádím ho z povinnosti.
Sonata pro housle č. 9 - zde
Jiří Zedník
Herbert von Karajan complete DECCA recordings box, 33 CD
Aneb studnice neuvěřitelných pokladů. Začneme špatnou zprávou – prostě to není, je to vyprodané – je to zcela beznadějně vyprodané. Volné kusy skoupili překupníci a ceny ne eBay jsou opravdu šokující.
Jiří Zedník
Anne Sophie Mutter, houslistka
Dne 29. 6. 2026 oslaví významná německá houslistka Anne-Sophie Mutter 63. narozeniny. Jméno, které by všichni měli znát.
Jiří Zedník
Dovolená v italském Toskánsku, aneb cesta tryskem tam a warpem zpět
Rok se sešel s rokem a já opět vyrazil do mojí milované Itálie se stejnou partou jako loni. Bylo to malinko jiné. Partu znám od minule a můj zdravotní stav se určitě nezlepšil.
Jiří Zedník
Hardingova záhada
Tady předkládám jen tak pro legraci takovou žertovnou sci-fi povídku. Je to celé velmi nadsazené a místy opravdu přepálené. Tak to neberte moc vážně.
Jiří Zedník
Nejlepší operní tenorista všech dob.
Bývám stále dokola konfrontován s dotazem, který tenorista v dějinách byl ten nejlepší. Já dokolečka odpovídám, že takový dotaz nemá smysl, že bylo v reálu hodně úžasných umělců a je krajně nefér vybrat jen jednoho.
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