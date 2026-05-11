Život, vesmír a vůbec aneb pondělní stesky nad nesmyslností jsoucna - mzda strachu.
Začneme nečekaně, začneme u Georgese-Henriho Clouzota. Clouzot byl francouzský režisér, který natočil mnoho báječných filmů. Mimo jiné natočil v roce 1953 film „Mzda strachu“, kde ústřední roli ztvárnila vycházející hvězda té doby, Yves Montand. Film doporučuji určitě pozornosti. Spoiler: Film pojednává o přepravě nitroglycerinu dvěma silničními cisternami. Konec spoileru. Nechme stranou realističnost zmíněné premisy, která ale není až tak šílená jako třeba přistání na Slunci v Boylově filmu „Sunshine“ nebo souboj vetřelčí královny s Ripleyovou ve vakuu v Cameronových „Vetřelcích“.
Takový film, jako Mzda strachu, by dnes nikdo nenatočil. Film si dovolil téměř hodinovou expozici, která poskytuje vhled do duší našich hrdinů z určitého pohledu. Následná akce je velmi pomalá a psychologicky neuvěřitelně dusivá. Dává nám nahlédnout do nitra hrdinů z úplně jiného úhlu, kdy se jim do duší jako klín pomalu vráží plíživá deka strachu ze smrti. Kdyby tohle natočil někdo dnes, byl by prohlášen za blázna. Když to budete shánět, doporučuji kolorovanou verzi, která přidává dílu další výrazný výtvarný aspekt. Vím, že je to kontroverzní doporučení.
Clouzot ale také natočil Verdiho Requiem jako film. V české distribuci je film uváděn pod názvem „Pavarotti zpívá Verdiho Rekviem“. Českou distribuci ale nechme stranou, stejně jako ten nesmyslný název.
Já ten film znám a obdivuji řadu let. Film byl natočen před prázdnou La Scalou v roce 1967. Představení řídil Herbert von Karajan. Vedle orchestru a sboru milánské Scaly zde vystoupily ty největší hvězdy té doby: Leontyne Price v sopránovém partu, Fiorenza Cossotto v mezzosopránovém partu, Luciano Pavarotti v partu tenorovém a Nicolai Ghiaurov jako bas. Film by dle mého názoru měl mít status kulturní ikony a asi ho i má, jen je širší veřejnosti méně znám. Měl jsem vždy k dispozici nějaké DVD ripy jako soubor.
Před oslavami konce války jsem v jednom antikvariátu narazil na DVD verzi tohoto skvostu. Já vždy toužil po nějaké originální zvukové stopě, ze které by šlo vyrobit zvukové CD, potažmo soubory FLAC.
Stáhl jsem film z DVD na disk programem DVD Shrink a začal s editací. Editace filmu se dotkla hardwarových hranic mého notebooku. A já zjistil, že Windows 11 nejsou operační systém, ale velmi nepovedený žert. Tak zoufalý management paměti jsem opravdu nikdy neviděl. Mám notebook s 32 GB paměti. Tohle jsem doopravdy nikdy nezažil. Systém s běžícími editačními programy hlásí vytížení paměti na 92 %, což je v podstatě smrt. Součástí Windows je ovšem volitelná utilita PC Manager, která nabízí optimalizaci paměti. Stisknete tlačítko Boost, využití paměti klesne na 46 % a umírající programy se rozeběhnou, jako by jim narostla křídla. Další kapitolou bylo, že jsem se rozhodl, že bych zkusil obraz vylepšit umělou inteligencí. Stáhl jsem na to program, který dle zvoleného modelu udával dobu výpočtu od 32 hodin do 41 dní. Rozhodl jsem se, že tedy ten jednodušší model zkusím a ten den a půl tomu věnuji. Bylo jasné, že se počítač nesmí sám restartovat. Vypnul jsem tedy aktualizace Windows a spustil výpočet. Počítač, když byl výpočet na 82 %, stáhl aktualizaci BIOSu a stejně se restartoval.
Myslel jsem, že vyletím z kůže. Nával vzteku však nebyl kompatibilní s mojí Parkinsonovou nemocí a nával zoufalství vyvolal problémy s freezingem. Problémy s freezingem však prohloubily záchvaty zoufalství a následující záchvat naprosté beznaděje polil sobotní večer masivní vrstvou černého inkoustu.
Obavy z budoucnosti, kdy moje pracovní výkonnost v zaměstnání neustále klesá a mám obavy, že vzdor sníženému úvazku neprojdu příští atestací, provázely další obavy ze ztráty soběstačnosti a konce jako nemohoucí slintající trosky někde v hospicu. To jednomu zkazí náladu.
Já totiž skládám té nemoci každý den svou mzdu strachu. Nemoc, která pomalu nezadržitelně užírá, to, kým jste, sice cisternu s nitroglycerinem moc nepřipomíná, ale kazí vám den dost podobně. Černé myšlenky? Mám přeci přátele, pomůžou mi to rozehnat.
Rozehnat? K tomu se mi dostalo skvostného komentáře jedné kamarádky, že jsem si to celé vymyslel, že se tomu moc poddávám, stejně jako se prý Bruce Willis poddává svojí frontotemporální demenci. Jsa zcela ohromen necitlivou arogancí tohoto výroku, moje depresivní nálada ještě dále propadla. To se Parkimu moc líbilo a odměnil mě za to bolestí ve svalech. Bolestí bez hranic, což jsem si dle slov oné zmíněné kamarádky přeci vymyslel. Parkinson přeci nebolí. A tak se to rozehnání nějak nepovedlo.
Přesto jsem nalezl paprsek naděje v temnotách, který mě z té beznaděje dostal. Ptáte se jistě, co ten paprsek byl. Je to jednoduché, přeci to byla ta zvuková stopa ke zmíněnému filmu, kterou jsem upravil a vypálil na CD.
Ještě by to tedy chtělo malinko vyladit. Pod vedením AI Gemini jsem mírně omezil dozvuk nahrávky a malinko upravil ekvalizaci. Nahrávka získala vzduch, ale pasáž „Dies irae“ je moc komprimovaná. Tu by chtělo vystřihnout z originální zvukové stopy a upravit zvlášť. Přemýšlím nad absurditou situace.
Bylo to pravda asi malinko… s ohledem na oslavy konce války, najít útěchu ve výtvoru jednoho starého nacisty, von Karajana. Ale život je plný paradoxů. Hlavně, že to fungovalo.
Nálada je sice lepší, ale nikoli ideální. A pak je tu von Karajan se svou magickou vizí. O člověka jménem Karajan bych si neopřel jízdní kolo. Ale ono to je vše vedlejší, protože je tu ta jeho magická taktovka, kterou, když zvedne, svět se změní. A to je vzhledem k oslavám konce války poměrně absurdní, nemyslíte?
Mzda strachu? Já jsem zatím stále tady. Ještě se můžu hýbat i když s bolestí. Ještě můžu slzet u zpěvu Leontyne Price. Mám kamaráda, který říká, že ještě nemůže jít přes řeku mrtvých, protože nepomiloval všechny ženské světa. Ten výrok je samozřejmě přehnaný. Přiznejme si, mojí přítelkyni by se to asi moc nelíbilo. My to ale přes to budeme brát jako heslo vzdoru pro dnešní večer.
Kdyby někdo chtěl upravenou verzi té zvukové stopy, stránku blogu to asi dát nelze. Ale pokud byl zájem, dal bych to do diskuze.
Jiří Zedník
RCA Living Stereo, Red Seal, Vol. 1, 60 CD Box set – studnice pokladů
RCA Victor Living Stereo Red Seal, značka jen pro vyvolené, která vždy zaručovala tu nejvyšší kvalitu. Originální vydání na LP deskách je sbírková záležitost. Řada Red Seal označuje, že jde o linii vydávající klasickou hudbu.
Jiří Zedník
Výlet do souostroví neprávem pozapomenutých dirigentů
Uděláme si výlet do dob dávno minulých a připomeneme si některé dirigenty. Přiznám se, že jsem pociťoval určité rozpaky, když jsem dával ta jména na seznam. Jména mi připadají tak neskutečně známá, že si říkám, že je určitě znáte.
Jiří Zedník
Antonín Dvořák, Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104.
Violoncellový koncert Antonína Dvořáka je zřejmě ten nejkrásnější, nejmajestátnější a nejdojemnější koncert pro cello, který kdy byl napsán. Pokud to není úplné číslo jedna, je to na tuto absolutní pozici určitě jeden z kandidátů.
Jiří Zedník
Parkinsonova nemoc, nedělní úvaha.
Progrese Parkinsona probíhá „po schodech“. Nějakou dobu se to drží a pak sletíte dolů během velmi krátké doby. Začátek cvičení vedl k propadu do potíží o mnoho schodů. Snad je to jen dočasné a zlepší se to.
Jiří Zedník
Maestro Zubin Mehta
Jeden z velkých dirigentů, maestro Zubin Mehta, oslavil v těchto dnech svoje 90. narozeniny. Jeho otevřená vstřícná povaha jakož i úspěchy na hudebním poli zanechaly výraznou stopu v moderních dějinách klasické hudby.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Hasiči na jihu Moravy čerpali vodu ze sklepů, blesk zasáhl vlak
Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem dnes museli řešit hasiči v...
Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku
Na Vysočině měli hasiči od dnešního odpoledne kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc...
iDNES: Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci, skončili v nemocnici
Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého...
Policie vypátrala pacienta psychiatrie v Dobřanech, který se nevrátil z vycházky
Policie vypátrala pacienta Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, po kterém dnes vyhlásila pátrání....
Prodej rodinného domu 137 m2, pozemek 1120 m2 Čelčice
Čelčice, okres Prostějov
3 970 000 Kč
- Počet článků 298
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 133x