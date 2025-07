Zajímavé ženské operní vokály a trochu teorie zpěvu

Minulý příspěvek byl o ženských neoperních vokálech. Nyní vezmeme ženské vokály operní a zkusíme se stručně dotknout teorie zpěvu. Opět podotýkám, že sám zpívám pouze ve sprše.

Slovo úvodem

Ano, operou je živa duše operního tvora. Minulý příspěvek o populárních zpěvačkách se mi psal obtížně. Nemám na to asi dost znalostí. V populární hudbě je situace jiná. Většina zpěvaček, byť mají podobné vokální zabarvení, je spjata s konkrétní písní. „Podle nosa poznáš kosa“ a podle písně kosici.

V opeře je situace ještě jiná. Řada pěvkyň zpívá to stejné a nemají vlastní píseň, dle které byste je poznali. Netrénovanému uchu může připadat operní zpěv malinko jednobarevný. Čtenáři mého blogu jistě dávno vědí, že tomu tak úplně není. Přesto jsou pěvkyně, které jsou více méně záměnné a identifikace chvíli trvá, i když jejich hlas znáte. Pak jsou takové, které si nespletete a okamžitě víte, kdo to je.

Amatérské shrnutí techniky zpěvu

Zde se zastavíme, pokusím se shrnout, co vím o zpěvu. Řada principů platí obecně napříč všemi žánry. Nechci se pouštět do nějakých detailů. Řada věcí mi připadá dost nepochopitelná. Kdysi dávno jsem se úplným základům učil. Jenomže jsem shledal, že produkuji zvuky asi jako kačer Donald na WC a nechal jsem se odradit. Dnes vím, že je to relativně normální a že jsem měl vytrvat. Od té doby ale uplynulo hodně vody a mnoho věcí z toho mála, které jsem se naučil, jsem zapomněl. Navíc některé termíny jsou komplikované, těžko uchopitelné a často se navzájem překrývají. Člověk prostě vůbec neví, co si má pod některými věcmi představit. Přesto si troufnu nabídnout pár poznámek, které mi v hlavě zůstaly a které mi pomáhají zpěvu aspoň trochu rozumět.

Poslouchám stále dokolečka výroky o operním vřískání. Sice bych rád jednoduše prohlásil, že tyto výroky pramení z hluboké neznalosti a nebojím se říct z hlouposti lidí, kteří operní zpěv takto označují. Ale jistě asi nemůžu všechny odpůrce opery označit za idioty, to by bylo příliš zjednodušující. Roli zde hrají předsudky a následná neochota si něco opravdu systematicky poslechnout.

Operní zpěv je provozován bez mikrofonu a zvuková vlna, kterou pěvec vyprodukuje musí mít opravdu dostatečnou intenzitu, aby vyplnila sál, kde je třeba 3000 míst. Používá se na to technika, kdy kosti jsou lebky a hrudníku využity jako rezonanční zesilovač.

Samozřejmostí je správné dýchaní a správná opora bránice. Je to právě bránice, která umožňuje udržovat konstantní tlak vzduchu potřebný k rovnoměrnému rozechvívání hlasivek. Bránici lze vědomě ovládat jen částečně (nebo spíše vůbec, alespoň mně to nikdy přímo nešlo) – zpěváci se ji učí řídit spíše nepřímo, skrze návyk a kontrolu dechu jako celku.

Dalším důležitým aspektem je otevření zvukových a dýchacích cest, například nízkou a stabilní pozicí hrtanu, otevřením měkkého patra či správným postavením jazyka. Ale my nebudeme zabíhat do detailů.

Řada operních frází je neuvěřitelně dlouhá a běžný neoperní tvor by se udusil někde v půlce. A to nemluvím o tom, že kromě obrovského hlediště máte ještě v zádech orchestr. A s tím se nebojuje, ten má být vaším partnerem. Ideálně by vás měl nést jako vítr křídla racka.

Zvukovou vlnu, která se nese prostorem, typicky vytváří tzv. hlavový tón, hlavová rezonance, rezonance kostí lebky. V sopránovém rejstříku je to ona nosná vlna, kterou laik někdy nelichotivě nazývá „kvičení“. Ve skutečnosti je právě ona nositelem hlasové projekce. Hlavový tón ale nepoužívají jen sopranistky, ale do jisté míry se o něj opírá každý operní hlas. Jak se hlavový tón vytvoří? Musí se to trénovat a mně to tedy moc nešlo (viz kačer Donald – zmíněné platí pro všechny použité termíny.)

Nižší tóny pak využívají rezonanci hrudníku, tzv. hrudní hlas. Mezi těmito základními rejstříky však existuje pásmo přechodu, tedy tóny, které nelze vyprodukovat čistě ani v hlavovém, ani v hrudním rejstříku. Tento přechod se nazývá passaggio.

Boj s passaggiem je věčný a je to právě zvládnutí tohoto přechodu, co dělí zpěváka od pěvce. Ale pozor, termín passaggio se vztahuje z velké části i na populární zpěv. Jsou zpěváci, kteří ho mají zcela zvládnutý. V populárním zpěvu se většinou používá mikrofon. Nároky na zvládnutí passaggia jsou tedy o něco nižší.

Je zde další věc, jak hlas stárne, pozice passaggia se může měnit. Zpěvák na to musí reagovat úpravou techniky. Každý hlas je jiný, a tak si každý pěvec musí oblast passaggia objevit a osvojit sám. A to opakovaně.

Vysvětlení podává dirigent Antonio Pappano a Jonas Kaufmann to demonstruje.

Řada i velmi renomovaných pěvců má přes to v oblasti passaggia prostě díru jako vrata.

Když se pokusím o laickou definici, hlavový tón určuje nosnost zvukové vlny, zatímco hrudní rejstřík dává zvuku charakter a barvu.

Možná se vám to zdá složité, ale tento princip do určité míry využívají všichni zpěváci napříč hudebními žánry.

Co způsobuje, že Karen Carpenter zní jako Karen Carpenter a Whitney Houston jako Whitney Houston? Je to právě charakter hlasu, daný rezonancí lebky a hrudníku, který určuje jeho barvu.

Populární zpěvačka samozřejmě nemusí hlas tak silně projektovat do prostoru jako zpěvačka operní. Ale právě rezonance hrudního koše dělá zpěv Karen Carpenter tak jedinečným.

S projekcí hlasu do prostoru souvisí dále zpívaná výslovnost jednotlivých vokálů. Tóny musí být uzavřené neboli po anglicku řečeno kryté, hlavně v oblasti zmíněného passaggia. Přílišná otevřenost vokálů se trestá vokální smrtí. Přiznám se, že tato část teorie zpěvu mi připadá nepochopitelná.

Příklad, který uvedu není sice úplně zpěvačka, je to Luciano Pavarotti a jeho slavná demonstrace. Je to nádherně instruktivní, že? Ale já stejně nechápu, jak to ten chlap udělal.

Výše zmíněné se samozřejmě podepisuje na srozumitelnosti zpěvu. Když se naučíte respektovat zvláštnosti výslovnosti danou zmíněnými faktory, najednou zjistíte, že rozumíte každému slovu.

Soprán používá v nejvyšších tónech především hlavovou rezonanci, a právě proto se vám může zdát, že si sopranistky ve výškách znějí podobně. Jak hlasová poloha klesá, roste v tónu podíl hrudní rezonance a dostavuje se neuvěřitelná barevnost a pestrost i v sopránové poloze. Basák pak zpívá převážně v hrudním rejstříku, ale nosnost tónu stále zajišťuje hlava.

Do detailů technik zpěvu zabíhat nebudeme. Existují celé školy, znesvářené proudy, které se navzájem okopávají pod lavicí a občas na sebe vytahují nože za hudební školou.

Teď mi možná namítnete, že jsem právě definoval principy operního jekotu, názorně vysvětlil, proč jsou sopranistky v nejvyšších polohách tak uječeně bezbarvé, a tím celou operu pohřbil. Ale to by byl zásadní omyl! To jsou ty vaše předsudky.

Zapomínáte totiž, že operní zpěv by neměl být především o nahrávkách ale měl by být především divadlo. A tady sklápím oči, protože jsem se chytil do vlastní pasti. Ta vrcholná úroveň je dnes těžko dostupná. Nahrávky jsou někdy to jediné, co nám zbývá. Ale i z nich se dá pochopit víc, než se zdá. Chce to jen trochu času a naučit se vnímat krásu tohoto typu.

Vy mi ale budete jistě tvrdit, že opera je jen ukrutný jekot a křik a žádná krása zde není. Budete operu nadále odmítat s tím, že Madama Butterfly je příšerná nuda? Tento argument neobstojí. Já s vámi souhlasím ….. Není nic nudnějšího než nudně provedená Butterfly. Je zde neuchopitelné kouzlo výjimečných představení, které se vám vryjí do paměti na celý život. A není to o tom, že pěvci zazpívají všechny tóny bez chyby. Je to neuchopitelné kouzlo. Je to éterická esence destilovaná ze slz samotných Múz hudby, která je vzácná, tak vzácná jako diamant Koh-i-noor. Bývala doba, kdy jsem operu vymetal několikrát týdně a viděl desítky, ba možná stovky představení. Přesto jsem tu esenci ochutnal jen několikrát. Vím, o čem mluvím. A vy, že mi budete stále vykládat, že v opeře není žádná krása? Mně ty moje zážitky nikdo nevezme. Tyhle články píšu, protože chci okolí tento svět přiblížit.

G. Puccini, O Soave Fanciulla

Pořád se vám to nelíbí? Je to nesnesitelně hlučné? Když si to myslíte…. Já vás stejně dostanu!

Výběr umělkyň

Nyní jsme se konečně probojovali k dnešnímu výběru umělkyň:

Začneme někým zajímavým. Číslovaní asi vypustím. Je to nadbytečné.

Regina Resnick

Poznáte ji během zlomku sekundy. Její hlas má lehce drsnější zabarvení a na první poslech může působit méně libozvučně. Ale dejte Regině šanci – umí přesvědčit. A když přesvědčí, zůstane s vámi navždy.

Camille Saint-Saëns, Samson a Dalila, árie svádění, Mon coeur s´ouvre a ta voix

Tak co, svedla by vás?

Maria Callas

nezapírám, že nejsem úplně předním fanouškem této umělkyně. Její pěvecký projev byl ale v určitém ohledu zcela výjimečný a neexistují na něj žádná běžná měřítka. Ten hlas mě sice nehladí po duši, ba naopak mi místy rve uši. Ale občas zůstávám zcela ohromen a šokován tou neuvěřitelnou elektrizující vášní, kterou je schopen přenést.

A Ponchielli, La Gioconda, Suicidio

Rozeznat Callas trvá asi tak sekundu, ba méně.

Renata Tebaldi

Hlas Anděla. Renata je sladká, ale tak neuvěřitelně sladká, zdánlivě vždy všude. Ale to je omyl si myslet. I ona měla dar být opravdu dramatická. Zkusíme tu stejnou árii. Renatin projev není tak syrový, jako v případě Callas, ale rozhodně to není horší. Navíc se tváří tak hrozivě, že se jí až bojím.

A Ponchielli, La Gioconda, Suicidio

Rozeznat Tebaldi je rovněž otátka sekund

Leontyne Price

čekali jste, že svůj idol uvedu jako první, že? Leontyne poznáte okamžitě, je zde ale to šílené vokální chameleonství. Jako jedna za mála pěvkyň bylo s to přecházet mezi Donou Annou a Donou Elvirou v Mozartově donu Giovannim.

Je začátek léta, je tedy naprostý nesmysl připomínat Vánoce. Ale já přesto vezmu Ave Maria z jejího vánočního alba – Franz Schubert

A protože je to můj idol, uvedu více ukázek.

G. Puccini, Dorettin sen, Mladistvá zářivá verze.

G. Puccini, Dorettin sen, vyzrálá verze. Je zcela šokující, jak je to jiné. Stále ale úžasné.

Tímhle jsem kdysi rozválcoval jednoho italského kamaráda. Nevzmohl se na slovo. Je to smrt Butterfly, soukromý záznam, hraje to jako z kanálu a je tam ošklivý výpadek. Ona Lee umí být někdy poněkud emotivní. Takový výkon, tak se nechat unést rolí se opravdu nevidí každý den. Člověk by měl skoro dojem, že kdyby měla v ruce nuž, opravdu by se zabila. Být tam, asi by mě z toho na místě trefilo.

Shirley Verrett

tuto pěvkyni též rozpoznáte po první frázi jak v sopránové, tak v mezzo poloze

Spirituál, Oh Freedom! V mezzo poloze

A Vissi D´arte, Tosca jako soprán

Shirley byla tzv. Falcon soprán, někdy se tomu říká i soprano sfogato – tedy mezzosopranistka s rozsahem zasahujícím vysoko do sopránových výšin. Shirley měla údajně rozsah přes 5 oktáv. Zpěv v sopránovém rejstříku pro ni představoval značnou námahu – a právě to dodávalo jejímu projevu onu výjimečnou tenzi a dramatičnost. To nebyl zpěv „od podlahy“, to byla vokální alchymie na hranici lidských možností.

A tady pro dnes skončíme, je to opět docela dlouhé a já si nejsem jistý, zda je ten technický výklad srozumitelný.