Wind Therapy rehabilitace

Máte-li Parkinsonovu nemoc, zkusíte všechno, od voodoo po akupunkturu, a mnoho dalších věcí. A co rehabilitace ve větrném tunelu? Nesmysl? Nemyslím si.

Zjišťuji, že psaní blogů má své následky. Nejraději mám, když mi někdo napíše zpětnou vazbu. Člověk se dozví zajímavé věci. Na články reaguje mnoho lidí — ne všichni jsou standardní, a ne všichni jsou hodní. Naštěstí se mezi nimi najdou i ti milí a podnětní.

Jednoho dne jsem pod článkem o Parkinsonově nemoci narazil na komentář od jakési Vendelíny Šafránkové (všechna jména jsou změněna). Psala, zda bych jí mohl dát kontakt. Přestože jsem byl poněkud zmaten, vyhověl jsem. Krátce poté mi přišel e-mail s nečekaným návrhem — terapie ve větrném tunelu. Moje první reakce? Automatické odmítnutí. Terapie větrem? Nesmysl.

Jenže Vendelína se nedala. Vysvětlovala mi, že nejde o léčbu nemoci samotné, ale o rehabilitační cvičení v proudu vzduchu. Právě tento proud může pomoci rozcvičit svalové skupiny, které se při Parkinsonově nemoci obtížně procvičují. Její argumentace mi připadala zajímavá. „To dává smysl,“ říkal jsem si.

Komunikace pokračovala, a nakonec jsem se rozhodl to zkusit — s podmínkou, že se vejdu do leteckého overalu. Po nástupu léčby jsem totiž řekněme trochu „zkrásněl“ do šířky.

V úterý nastal den D. Cesta do Letňan v dopravní špičce nebyla snadná, ale nakonec jsme s přítelkyní Danou dorazili do Hurricane Factory dříve než Vendelína.

Na recepci už moje jméno svítí na panelu. Vendelína zrovna uvízla v zácpě, a tak mě vyzvedávají její kolegyně. Jedna z nich, Freya, je mladá, krásná a velmi štíhlá. Druhá, Gita, je v podobném věku jako já. Šedé vlasy sčesané dozadu tvoří vlny na jejím čele. Také je vcelku krásná.

„Jiří, na co hned nemyslíš?! Krásná nebo ošklivá, jako by na tom záleželo.“ Obě dámy na mě vrhnou uklidňující pohled. Strach trochu povoluje.

Jsem poučen, že obě dámy jsou fyzioterapeutky.

Overal visí na zdi. Svlékám džínsy a s určitými obtížemi se do něho soukám. „Kdo tohle kruci vymyslel? Jak se tohle obléká a pro koho to je?“ Inu, nakonec se dílo zdařilo a já zapnul zip. Že by mi to ale moc sedělo, to se rozhodně říct nedá. Freya mi provádí měření ohebnosti a stabilizace.

Konečně vidím větrný tunel. Je to fascinující a zároveň děsivý pohled. Široká prosklená válcová místnost s podlahou z ocelové sítě. Pod sítí jsou ventilátory a nad nimi levitují lidé. Střídají se ve dvouminutových intervalech. Jsa zcela fascinován, sleduji, jak lidé uvnitř místnosti létají. Všímám si, že extrémně záleží na letcově dovednosti. Někdo je rád, když se nezabije o stěnu a někdo krouží proskleným válcem jako zkušený letec kosmonaut. Prohlížím si prostor tunelu. Kolem proskleného válce jsou lavičky, aby diváci mohli snadno sledovat letcovy výkony. Po straně válce je velín strojovny. Dva technici ovládají výkon ventilátorů. V tu chvíli vleze do válce velmi zkušený letec. Technici nastaví výkon na max a on létá v tunelu až nad prosklenou část do velké výšky. Tohle jsem opravdu nikdy neviděl. Jako vedlejší efekt se z letcových veletočů dostavila závrať a nevolnost.

Vendelína dorazila, probojovala se zácpou. Probíhá seznámení. Podávám ruku ženě, se kterou jsem si vyměnil tolik mailů. Vendelína je jako velká voda. Vysoká blondýna ve středním věku, která drmolí jako kulomet. Vendelína vyřeší administrativu, a tak už nic nebrání zahájení. Nutno říct, že strojový čas jsem zaplatil. Moc levné to tedy nebylo.

Nasazuji uzavřenou přilbu, která mi je malá. V kombinaci s těsnou kombinézou je mi víc než nepříjemně. Dámský doprovod se převléká do modrých kombinéz s nápisem Wind Therapy. Snažím se myslet na to, že jim to sluší a zaplašit tu šílenou nervozitu, která mi žere žaludek a střeva. Nezdařilo se, otevírám stavidla strachu a nechávám ho procházet celou svou bytostí. Freya mi upravuje helmu a něco mi říká. Snažím se odpovědět. Helma je mi ale tak malá, že mi není rozumět. Vzpomínám si na benegesseritskou litanii proti strachu z knihy „Duna“ Franka Herberta: „Jak to jen je? Nesmím se bát..“. Absurdita toho nápadu mě pobaví a strach trochu povoluje. Jako benegesseritská ctihodná matka bych se neuživil a Kwizatz Haderach asi nemůže mít Parkinsona. Vendelína něco gestikuluje. Strach mě ochromuje. Pokyn je však jasný: lehnout si na síť nad ventilátory. Freya bude předcvičovat.

Proud vzduchu spouští. Moje záda se propínají a dostavuje se bolest. Třikrát dvě minuty. Nekonečná doba. Cvičím, ale nezávisle na Freye. Nevidím ji přes vlnu parkinsonské bolesti. „Jauvajs!“ – věděl jsem čeho se bojím. Zjišťuji, že to není tak zlé.

Mám to za sebou. Cítím se protáhnutě. Hlavou mi běží myšlenka: „Zdechnu hned, nebo až za chvíli?“ Opravdu se zdá, že by to mohlo k něčemu být.