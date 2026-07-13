Vzpomínky na střední školu
Nakonec nejlepší bude začít u nejvýstřednější, nejpozoruhodnější a nejzmatenější osoby, která na našem bohulibém ústavu fungovala. Učila chemii a jmenovala se Jarmila Skokánková, ale nikdo jí nikdy neřekl jinak než Hopina (Jméno nemá smysl měnit. Jeho sláva se dotýká hvězd.). Používání téhle přezdívky bylo tradiční. Říkaly jí tak generace studentů před námi a myslím si, že i po nás. Zašlo to dokonce tak daleko, že maminka jedné spolužačky na jedné z prvních třídních schůzek sháněla konzultaci s profesorkou Hopinovou. Hopina se vyznačovala několika zvláštnostmi, relativně pozoruhodným zjevem, který byl podbarven naprosto neuvěřitelnou mimikou obličeje, a nakonec i pohyby celého těla během výkladu. Ona mimika spočívala ve velmi komickém poulení očí a špulení rtů. Co se zmíněných pohybů těla týkalo, šlo o jakési pohupování a nadskakování – proto Hopina. Její nejvýznačnější vlastností bylo, že vlastně nebyla schopna během výkladu pronést jedinou souvislou větu. Nevím, čím to vlastně bylo, vypadalo to, jako by po prvních slovech věty zapomněla, co přesně chtěla říct, a začala o něčem jiném. Jenom nevím, kdo dal téhle zmatené osobě právo učit. Výklad byl zcela chaotický a zcela nesouvislý. Pronášela takové perly jako: „Sírany jsou... služba, kam dala třídní knihu?“, nebo „Voda je kapalina bez chuti a bez zápachu – to já, když jsem byla na dovolené v Jugoslávii, tam byla opravdu strašná voda, asi dešťovka nebo co, a co tam bylo psů, to by člověk nevěřil.“ To celé prokládala různými zvuky a spojkami uvozujícími výklad. Kamarádi z nižšího ročníku jednou provedli jazykovou studii Hopininy slovní a větné skladby. Během 45minutové vyučovací hodiny řekla 72x „že“ a 52x „ano“ (přesná čísla už si nepamatuji, je to pouze řádově). Na jednu stranu byla strašně hodná, tvářila se, jak jí dělá starost, aby ji studenti měli rádi, dělala si těžké starosti, když jí někdo líčil, že nás čeká těžká písemka z matematiky. Na stranu druhou razila zásadu, že studenti potřebují pevnou ruku, a byla přísná a až nepřiměřeně tvrdá. Spolu s totálně zmateným výkladem a zmatenými požadavky byla tato tvrdost zdrojem neuvěřitelné hrůzy v hodinách chemie. Spoustě lidí Hopinin přístup k výkladu a k probírané látce chemii totálně znechutil. Mně také... Chemii jsem se naučil mít rád pod vedením člověka, který je paradoxně ještě mnohem zmatenější než celá Hopina. Ale o tom až jindy. Zvláštní kapitolou byla praktika pod Hopininým vedením.
K nezapomenutelným zážitkům patří, jak jsme měli dokazovat líh v pivu (byl jsem tenkrát ve dvojici se spolužákem, kterému jsme říkali Cepín). Byl to relativně stupidní experiment. Pivo se nalilo do varné baňky. Na vrchol baňky se umístila cca 20 cm dlouhá trubice a pivo se zahřálo. Destilující líh se pak nahoře zapálil a měl asi minutu hořet. Zahřívání se provádělo na lihovém kahanu. Co by člověk čekal od Cepína? Vzal lihový kahan a pivo notně přikrmil lihem. Nám jediným se podařilo lihové páry na vrcholu kolony zapálit. Hořelo to opravdu krásně. Hopina kolem toho tančila vysokým baletním krokem a vysloveně kvičela nadšením. Hořelo to opravdu dlouho a dlouho. Hopinino nadšení gradovalo a v záchvatu extáze se plácala do stehen a řvala: „Jůůůůů, vy máte zřejmě ideálně dlouhou trubici a teplotu na kahanu, to je neuvěřitelné!“ Hořelo to asi 5 minut. Myslím, že by to hořelo ještě dnes, kdyby Cepín v jedné nestřežené minutě plamínek nesfoukl. Všem jsme pak byli dáváni za příklad, jak nám to úžasně hořelo. Projevovala opravdu dětské nadšení pro experimentální chemii. Prováděli jsme série totálně debilních experimentů. K těm pozoruhodnějším patřilo, když jsme tahali vlákna z plexiskla. Kus plexiskla se zahřál nad kahanem a vytáhlo se vlákno. Hopina nad nejvydařenějšími vlákny doslova plakala dojetím. Člověk by řekl, že taková uplynulá doba takovou výstřední osobu přebarví do hávu čistě pozitivní nostalgie. Ale zážitky s touhle zmatenou paní byly příliš hrozné.
Ale zpět k Hopině... Největší perly pronášela v rámci rodičovského kurzu, který jsme absolvovali tuším ve třeťáku. Tam padaly ty největší bomby. Má to tu chybu, že si z toho nic nepamatuji. Jen jediný výrok... „A malé dítě si samo rozhoduje, zda chce jíst... zda chce jíst... zda chce jíst... zda chce jíst... zda chce jíst malé dítě.“ Bohužel už jsme se nedozvěděli, jestli malé dítě chce jíst bratříčka nebo sestřičku, či zda na odpolední vycházce pojídá nějaké cizí děti. Tenkrát jsem vážně zvažoval, že se na to zeptám. Ale pak jsem usoudil, že to nemá cenu. Všichni spolužáci se tvářili, že vědí, jaké malé dítě chce malé dítě jíst, a tak jsem se na to nezeptal, nechtěl jsem vypadat jako pitomec.
Jednou, bylo to v rámci Klubu mladého diváka, jsem narazil na Hopinu s manželem v Národním divadle. Hopina měla tento klub na starosti, šla nám příkladem a vymetala opravdu všechna představení. Na tomhle představení od nás kromě Hopinových a mne nikdo jiný nebyl. Dávali opravdu kvalitní hru, jmenovalo se to „Kremelský orloj“ a vystupoval v tom Lenin a takoví lidé. Bylo to opravdu hrozné. Pamatuji si jednu scénu, kdy jakýsi hodinář přišel na audienci k Leninovi, že nechce do basy. Že přirovnal opravování nějakých hodin k jedné Ezopově bajce a dozvěděl se, že onen Ezop je kontrarevolucionář a on že je agent toho Ezopa. Skokánkovi seděli v řadě vedle mne. Pana Skokánka celá ta blbost neuvěřitelně nudila (koho ne?) a usínal. Vždy, když mu klesla hlava, Hopina mu vrazila jednu loktem pod žebra. Asi to opravdu bolelo. Protože když rána dopadla, on hlasitě zakvičel někde v úrovni vysokého cé. Dostal těch šťouchanců pod žebra nespočet. Celé divadlo se vždy otočilo a užasle se zatvářilo, co to má být. Dodnes mě mrzí, že „Kremelský orloj“ nebyla opera. Kvílivé výkony pana Skokánka by se v opeře obzvláště dobře vyjímaly. Přemýšlel jsem tenkrát, že by se měl ucházet o roli v nějaké veristické opeře, něco jako Pucciniho „Madame Butterfly“, tam by se jako Cho-Cho-San se svým kvílením jistě dobře vyjímal. Japonské gejši sice nemají takovou pleš a knír, ale zase ty vysoké tóny – nikdo není dokonalý.
Bylo během našeho studia opravdu všechno tak k popukání? Je zvláštní, jak si během času člověk všechno idealizuje a jak zapomíná na negativní stránky, které pobyt na naší střední škole přinášel.
První kapitolou, kterou je třeba zmínit, je náš pan profesor třídní (a vzhledem k citlivosti následující informace bych si dovolil jeho jméno změnit) Jonathan Povříslo. Dodnes jsem vlastně nepochopil, co si o něm myslet. Tedy mimo to, že to byl nechutný pedofil, který si rád sáhl na prsíčko. To mi ale tenkrát vůbec nedocházelo. Když přišel na první hodinu a představoval se nám, sršel vtipem a dobrou náladou; tvářil se jako nejlepší kamarád a sympaťák. Během následujících let se ukázalo, že to bylo všechno falešné. Když dnes někdo přede mnou vysloví jeho jméno, automaticky si vzpomenu na jeho ironicky zdvižený ret a na ostrý a nepříjemný tón hlasu, který prozrazoval permanentní naštvanost. A také na to, jak se na zemi válí po rozličných sličných spolužačkách a snaží se jim rukou dostat na kůži. Přijde mi to při zpětném pohledu zcela neuvěřitelné. Hlavně mi připadá divné, že mě tenkrát vlastně ani nenapadlo, že tohle přeci není v pořádku. On se ale opravdu snažil, abychom mu tu jeho žoviálně přátelskou náladu věřili. Jezdil s námi na nejrůznější výlety a účastnil se s námi nejrůznějších akcí, ale do jaké míry mu to šlo opravdu od srdce, to nevím. Pan profesor projevoval určitý zvrácený smysl pro humor. Jako příklad bych uvedl jeho tyranizování mého souseda v lavici. Týkalo se to dějepisu, který Povříslo učil. Věřili byste, že je možné během 14 dnů dostat 6 koulí z dějepisu? Spolužák je od Povřísla dostal, a to se dějepis učil, tipoval bych, 8–12 hodin denně – a to zcela bez legrace. Povříslo samozřejmě věděl, jak Jirka k těm koulím přistupuje a že ho to ničí a že se tím více do noci dějepis učí. Tím větší potěšení mu způsobovalo mu ty koule sázet. K Povříslově cti musím poznamenat, že i když měl spolužák známky z dějepisu v nejlepším případě na čtyřku, dal mu nakonec tuším dvojku. Ale kdo to tenkrát proboha měl vědět!
S Povříslem se pojí ještě jedna historka, která mi utkvěla v paměti... (netýká se to kupodivu zmíněného sexuálního obtěžování dívek – to přenechám někomu jinému). Byli jsme tenkrát s Povříslem někde na výletě. Kde to bylo, to opravdu nevím. Jen si vzpomínám, že pan profesor byl jako obvykle „naštvanej“ a vůbec se s námi nebavil. Vedl nás přes nádražní koleje k nějakému vlaku. A to bylo jádro pudla. Za to, že nás vede přes koleje, dostal od nádražního policisty 300 korun pokutu a ještě dostal vynadáno a dozvěděl se, že je idiot, když vodí jemu svěřené žáky přes koleje. Jak na něj ten policista hulákal, pan profesor se tvářil jako oukropeček. Byl sice potom ještě naštvanější než obvykle..., ale mě to tenkrát opravdu potěšilo, že tu pokutu dostal. Ne že bych byl tak škodolibej, ale alespoň chvíli vypadal jako blbec taky on.
V zásadě, kdyby nebylo jeho osahávacích nálad, asi nebyl jako třídní úplně špatnej. Co vlastně byl, to nevím. Myslím, že by na něj sedělo něco, jako že byl zakuklenej. Ale co v té kukle bylo, to opravdu nevím. Asi pedofil se špatným svědomím.
Další figurkou na šachovnici našeho gymnázia byla profesorka Jitka Slívová (jméno bylo změněno). Byla zástupkyní ředitele, měli jsme ji na matematiku. Jako učitelka matematiky mi nepřišla špatná.
Slívová měla jednu zvláštní vlastnost: když hovořila, člověk měl dojem, že se zároveň zalyká smíchem. V hodinách matematiky to působilo opravdu dost divně. Nikdy jsem neporozuměl, proč by na integrálním a diferenciálním počtu mělo být něco směšného. Chvílemi jsem se zkoušel smát také, ale nemohl jsem si pomoci, vždy mi ty integrály přišly nakonec spíše k pláči než k smíchu. Snad díky tomu zalykání se smíchem byla autorita paní profesorky v hodinách matematiky trochu pochybná. Jako příklad bych uvedl kauzu domácích úkolů. Vždy jsem se poctivě snažil domácí úkoly z matematiky psát. Moji chytřejší spolužáci však dávno přede mnou odhalili, že není třeba se úkoly z matematiky zatěžovat. Po jedné story, kdy na nás bylo hulákáno, že nepíšeme úkoly z matematiky, a bylo hulákáno i na mne, kterému chyběl úkol jen poslední a ten jsem vypracovat nemohl, protože sešity na domácí úkoly měla paní profesorka u sebe, se to zlomilo a od té doby jsem nenapsal, stejně jako většina mých spolužáků, jediný úkol. Paní profesorka se děsně vztekala, vyhrožovala... ale kdo by jí ty výhrůžky věřil, když se zároveň zalykala smíchem. Pravda je, že z jejích výhrůžek nikdy nic nebylo. Asi měla jiné starosti, než se zatěžovat našimi úkoly z matematiky. Co to bylo za starosti, nemám představu. Jednou naznačovala, že dělá něco v noci, co nás nemusí zajímat. Přesně to říkala asi takhle... „Ale mě nezajímá, že jste byli včera na plese, mě vůbec nezajímá, co vy děláte v noci... vás také nezajímá, co já dělám v noci.“ A jak se při tom dusila smíchy, vyznělo to opravdu divně... celá třída se začala smát s tím, že nás to samozřejmě velmi zajímá, co dělá v noci. Docela zrudla a pokusila se to zamaskovat, že prý studuje v noci VUML. Byl jsem z toho zpočátku zmaten... VUML... hlavou mi bleskla představa neandrtálce pana Bumla z Macha a Šebestové. Bylo mi potom vysvětleno, že VUML je Večerní univerzita marxismu-leninismu. Jak říkám, byla to zjevně trapná výmluva, copak soudný člověk může studovat takovou blbost? V tom budou nějaké pikantní sexuální orgie. Jaké, se nepochlubila, což mne dodnes mrzí...
Je zde jedna věc. Měl jsem paní profesorku moc rád. Věděl jsem, že ta pochechtávací póza ukrývá „hodnou ženskou“. Bylo těžké to odhalit. Ale já to věděl.
Též jsem zde dostal možnost setkat se v profesorském sboru s opravdovou zlobou a přímou zákeřnou podlostí, hysterií a zlobou a také s nefalšovanou do nebe volající hloupostí. To ale nechám spát.
Také jsem zde potkal mnoho výborných pedagogů. Angličtinářka Renáta Včelaříková byla taková a takových byla většina. A já na to nezapomínám. Čas uplynul, ale nostalgie nesmazala to negativní, co jsem si ze střední odnesl. Ale zbytek je přelakován růžovou barvou vzpomínek. A já tu dnes sedím a vzpomínám.
Pak zde byl prof. Václav Vachoušek. Byl to penzionovaný vědec a byl to jeden z nejlepších pedagogů, které jsem měl tu čest poznat. Bohužel se pokusil nám přiblížit a brát nás jako sobě rovné. A my mu to oplatili naprostou nechutností a výsměchem. Sice jsem se na tom nepodílel, ale špatné svědomí za dvě svoje spolužačky, Smraďoušky, mám dodnes. Byly to zlé vyčurané holky. Oslovovaly se vzájemně „Smraďoušku“ a já jako mladistvý jinoch jsem se utápěl v očích jedné z nich. Och, jak marné jsou ty dávné sny, jak marné jsou ty mladické sny o lásce a splynutí duší. Sen, který se nesplnil, zůstane navždy nesplněnou dráždivou výzvou. Už tenkrát jsem se za ně styděl. Pan profesor od těch dvou telátek sklidil za svoji dobrotu jejich krutost. On měl ale podobně starou dceru a bral je jako dvě treperendy, tedy jako dvě puberťačky.
Právě mi bleskla hlavou šílená myšlenka, ba mě polila hrůza, že bych se Smraďouška zeptal, jestli by se ten sen nedal po 40 letech ještě splnit. Je to sice znepokojivý nápad, ale myslím, že nedal. Byl to jen sen nic víc. Kdybych ale byl Otello, tak bych dodal, jen aby to nebyl sen, který odhalil podlé ty skutky.
Omlouvám se odběhl jsem. Nebyly to ale jen ty dvě holky a další spolužáci dávali panu profesorovi tu dobrotu „sežrat“. Nutno ale říct, že to nebyla krutost opravdová, ale že to bylo z nezralosti. A pan profesor to věděl, na jeho shovívavý úsměv vzpomínám moc rád. „Počkej, holka, ono tě to přejde, až budeš manželovi škrábat brambory k obědu!“
Ale trápili jsem ho příšerně, to musím přiznat.
Byl to právě prof. Vachoušek, který mě naučil pracovat s pipetou, dělat TLC a seznámil mě s řadou věcí, které mi naznačily, že by chemie nemusela být tak hrozná, jak se mě Hopina snažila přesvědčit. A na to já nezapomínám. Bylo to právě jeho působení, které mě přimělo chemii nezavrhovat a zkusit jí studovat.
Parkinsonova choroba je na večer špatný společník. Nejlepší společnost pro muže na večer je samozřejmě dáma. Ale to mi nějak nevychází. Hlavně člověk nesmí zapomenout skákat. A pozor na Smraďoušky!
Jiří Zedník
John Williams, hudební skladatel
John Towner Williams, hudební skladatel, jehož hudbu znají všichni po celém sevětě, bez ohledu na rasu nebo náboženství,
Jiří Zedník
Jon Vickers, heldentenor
Jon Vickers, heldentenor (Jonathan Stewart Vickers, 29. října 1926 – 10. července 2015), byl kanadský tenorista a velmi výrazná, byť kontroverzní osobnost historie klasické hudby.
Jiří Zedník
Zprávy ze souostroví houslistů – aneb čistě náhodný seznam houslistů
Následující seznam nemá ambice vypsat všechny významné houslisty ani vytvářet nějaký žebříček. Z principu toho, že jsem amatér, jsou amatérské a osobně zaujaté i následující komentáře.
Jiří Zedník
Herbert von Karajan complete DECCA recordings box, 33 CD
Aneb studnice neuvěřitelných pokladů. Začneme špatnou zprávou – prostě to není, je to vyprodané – je to zcela beznadějně vyprodané. Volné kusy skoupili překupníci a ceny ne eBay jsou opravdu šokující.
Jiří Zedník
Anne Sophie Mutter, houslistka
Dne 29. 6. 2026 oslaví významná německá houslistka Anne-Sophie Mutter 63. narozeniny. Jméno, které by všichni měli znát.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky
O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...
Na okraji Plzně se zřítil mladý paraglidista. Převezli jej v kritickém stavu do nemocnice
K nešťastné události došlo v pondělí kolem 20. hodiny v okolí Červeného Hrádku na okraji Plzně....
Na D3 havaroval kamion a převrátil se, překládka blokovala směr do Prahy
Na dálnici D3 na Táborsku havaroval v pondělí kolem poledne kamion. Pro zraněného řidiče vzlétl...
Po požáru skladu elektrokoloběžek se zbortila hala, odhad škody je 80 milionů
V Čelákovicích v okrese Praha – východ v pondělí hořel sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100...
Vedro poškodilo tramvajovou trať v části Prahy. Linky jezdí po odklonových trasách
Přetrvávající vedra v Praze zkomplikovala tramvajovou dopravu. Vysoké teploty poškodily v pondělí...
- Počet článků 314
- Celková karma 9,98
- Průměrná čtenost 135x