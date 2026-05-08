Výlet do souostroví neprávem pozapomenutých dirigentů
Uděláme si výlet do dob dávno minulých a připomeneme si některé dirigenty. Přiznám se, že jsem pociťoval určité rozpaky, když jsem dával ta jména na seznam. Jména mi připadají tak neskutečně známá, že si říkám, že je určitě znáte. Opakování je matka moudrosti.
Victor de Sabata
(10. dubna 1892 – 11. prosince 1967)
De Sabata je pro mě něco jako temný vulkán. Měl relativně malou diskografii, ale když člověk slyší jeho Toscu z roku 1953 s Marií Callas, Giuseppem Di Stefanem a Titem Gobbim, pochopí, proč z něj měli hudebníci skoro strach. Neměl nahrávání rád, moc mu nevěřil. Proto je jeho nahraná stopa tak chudá.
Jeho Puccini není uhlazený. Je nervní, elektrický, skoro neurotický. Dokázal vytvořit napětí, které připomíná thriller. Přitom nebyl efektní exhibicionista jako některé pozdější hvězdy.
A pak ten paradox — člověk s pověstí téměř démonického perfekcionisty byl v soukromí velmi kultivovaný a jemný.
Legenda praví, že v roce 1962 se producent společnosti DECCA John Culshaw rozhodl, že se pokusí porazit De Sabatovu Toscu z roku 1953. Měl k dispozici výjimečnou pěvkyni Leontyne Price a dirigenta von Karajana. Culshaw si prý sedl vedle Karajana a pustili si z pásku De Sabatovu verzi, pitvali ji takt za taktem. Když to dopitvali, byl von Karajan údajně úplně perplex. Řekl Culshawovi, že na tohle nemá. Že De Sabata věděl zřejmě něco, co von Karajan neví. Že nemá cenu, aby to zkoušeli porazit, že to pojmou jinak. A tak De Sabatova Tosca stále neotřesitelně sedí na piedestalu vítězné ikony. Karajanova Tosca je pak na jiném piedestalu, protože je úplně jiná.
Nahrávky jsou problém, jsou velmi staré a technicky bývají pozadu. Já zde uvedu fragment Dvořákovy Novosvětské.
George Szell
(7. června 1897 – 30. července 1970)
Přiznám se, že tady jsem opravdu hodně váhal a říkal jsem si, že když dám Szella na seznam zapomenutých jmen, můžu dát Bruna Waltera hned vedle a také jsem to udělal.
George Szell je fascinující případ dirigenta, kterého hudebníci obdivovali a zároveň se ho často báli skoro jako účetní kontroly z pekla.
Byl posedlý přesností. Absolutně posedlý.
Když převzal Cleveland Orchestra, proměnil ho v jeden z nejdokonalejších orchestrů světa. A ne jemným psychologickým koučinkem. Spíš metodou chirurgické operace bez anestezie.
Říkalo se o něm, že slyší úplně všechno. Každou nepřesnost, každou rytmickou nečistotu, každé pozdní nadechnutí.
A také že uměl být vůči hudebníkům mimořádně tvrdý.
Jenže problém je, že když člověk poslouchá jeho nahrávky, musí uznat, že ten perfekcionismus nebyl samoúčelný.
Szellův orchestrální zvuk je neuvěřitelně čistý, průhledný a disciplinovaný. Všechno je slyšet. Každá linka má smysl. Vše je vycizelované na hranu možností tehdejší nahrávací techniky a zde je limit, který je hodně nepříjemný. Nahrávací technika nás omezuje v rozletu.
Dvořákův Slovanský tanec číslo 2 – zde
Bruno Walter
(15. září 1876 – 17. února 1962)
Bruno Walter bývá někdy neprávem zastíněn vedle titánů typu Wilhelm Furtwängler nebo Arturo Toscanini. Jenže Walter představoval úplně jiný ideál dirigenta.
Nebyl diktátor, nebyl ani démonický vizionář. Byl v první řadě člověk a také hudebník. Výkony jeho tělesa nabízejí standardně vysokou kvalitu, která možná není až tak oslnivá, ale je konstantní.
A právě proto jeho nahrávky stárnou tak krásně.
Walter byl úzce spojen s Gustavem Mahlerem. Patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům a po Mahlerově smrti pomohl jeho hudbu udržet při životě.
Dirigoval premiéry Mahlerovy Deváté symfonie i Písně o zemi. A v jeho mahlerovských interpretacích člověk slyší něco velmi osobního — ne analytickou konstrukci, ale lidskou zkušenost.
Walterův Mahler není neurotická apokalypsa jako někdy u Bernsteina. Je v něm smutek, moudrost, smíření.
Jeho styl dirigování působil přirozeně a nenásilně. Nikdy neměl pověst tyrana typu George Szell nebo perfekcionistického despoty typu Herbert von Karajan.
Hudebníci ho většinou milovali.
A to je slyšet.
Orchestr pod Walterem často hraje jako organismus, který dýchá humanismem.
Jeho pozdní stereonahrávky s Columbia Symphony Orchestra mají zvláštní atmosféru klidu a pokory.
Dnes mohou některým posluchačům připadat „málo dramatické“, protože současný svět často miluje extrémy. Jenže Walter měl dar říct obrovské věci bez hysterického křiku.
Jako židovský dirigent musel utéct před nacismem. Evropa, kterou znal, se rozpadla. Možná právě proto je v jeho hudbě tolik melancholie a smíření.
Když člověk poslouchá jeho pozdního Wolfganga Amadea Mozarta nebo Johannese Brahmse, působí to někdy skoro jako tichá moudrost člověka, který už viděl příliš mnoho lidského šílenství. A ty pozdní nahrávky jsou stereo a jsou i dostatečně kvalitní, aby mohly oslovit i dnešního posluchače.
„Tydá tydá dýda dada dada dýda“??? Víte, co to je? Mozartova symfonie č. 40 – zde.
Mstislav Rostropovič
(27. března 1927 – 27. dubna 2007)
Jeden z největších violoncellistů všech dob, ale také výrazný dirigent, pedagog a mimořádně statečný člověk. Jako dirigent nebyl analyticky chladný perfekcionista typu Pierre Boulez ani technokratický architekt orchestru jako Herbert von Karajan. Jeho styl byl spontánní, emocionální a nesmírně lidský.
Měl hluboký vztah k hudbě Dmitrije Šostakoviče a Sergeje Prokofjeva, kteří mu důvěřovali jako interpretovi i osobnosti. Šostakovič mu věnoval oba své violoncellové koncerty.
Rostropovič byl také významnou morální autoritou. Kvůli podpoře Alexandra Solženicyna se dostal do konfliktu se sovětským režimem a nakonec odešel do exilu.
Legendárním se stal jeho spontánní koncert u Berlínské zdi po jejím pádu, kde hrál Bacha obklopen troskami rozdělené Evropy.
Jeho dirigentské úspěchy jsou, dle mého názoru, řekněme občas malinko slabší. Byl mnohem lepší cellista než dirigent. Ale já planu k tomuto umělci žhavou náklonností, tak to neřeším a odpustím mu úplně cokoli. Je zde zvláštní bod – Rostropovičovo přátelství s Karajanem a hluboký respekt k němu, který se odráží v jejich společných nahrávkách. Je jen škoda, že jich není více.
A i když je článek o dirigentech, my si poslechneme jeho cello a interpretaci Čajkovského skladby Andante cantabile – zde.
Jeho dirigentské počiny necháme prosím stranou. Mám Toscu pod jeho vedením a ta se mi moc nelíbí.
Jevgenij Mravinskij
(4. června 1903 – 19. ledna 1988)
Jeden z největších dirigentů 20. století a možná nejděsivější mistr orchestrální disciplíny vůbec.
Mravinskij nebyl mediální hvězda typu Leonard Bernstein ani narcistní císař jako Herbert von Karajan. Působil chladně, asketicky a téměř neosobně. Jenže pod tím ledem byla obrovská intenzita.
Jeho spolupráce s Leningradskou filharmonií patří k nejlegendárnějším partnerstvím v historii klasické hudby. Ten orchestr pod ním hrál s až nepřirozenou přesností a koncentrací. Žestě zněly jako apokalypsa, smyčce jako ocelové lano.
A pak přišel Dmitrij Šostakovič.
Mravinskij premiéroval několik jeho symfonií, včetně legendární Páté, Šesté, Osmé a Desáté. Když člověk slyší jeho nahrávky Šostakoviče, má někdy pocit, že orchestr nehraje hudbu, ale přežívá apokalypsu. Je to dravé, je to živé, je to úžasné.
Jeho interpretace nejsou sentimentální. Neprosí o soucit. Jsou tvrdé, monumentální, neúprosné.
Právě proto jsou tak silné.
Mravinskij byl známý tím, že zkoušel do extrémních detailů a hudebníky psychicky ničil. Někteří hráči z něj měli skoro panický respekt. Jenže výsledkem byl zvuk, který dodnes působí jako zjevení.
Zajímavé je, že mimo ruský repertoár dirigoval poměrně omezeně. Nebyl univerzálním „dirigentským turistou“, který musí nahrát úplně všechno. Spíš budoval svůj vlastní hudební svět.
A jeho Čajkovskij? To není romantická sladká koupel. To je osud, nervy a temnota petrohradské zimy, to je reference – ultimátní, definitivní. Vyrovnat se tomu je těžké.
P. I. Čajkovskij, 6. symfonie – Patetická, zde.
Oliviero De Fabritiis
(13. června 1902 – 12. března 1982)
Tohle byl typický „zpěvácký dirigent“ staré italské školy. Ne dirigent-dobyvatel světa. Ne filozof jako Furtwängler. Ne mediální císař jako Karajan.
Spíš člověk, který instinktivně chápal operní jeviště a hlas. Nazvat ho dělníkem hudby je docela nefér, ale já to přesto udělám. To totiž v kontextu doby vůbec není málo.
Měl schopnost vytvořit pěvcům bezpečný prostor. Uměl držet tempo pružně, reagovat na dech, frázi, psychologii okamžiku. Dnes to zní samozřejmě, ale není. Řada orchestrálních géniů zpěváky doslova převálcuje.
De Fabritiis je dnes nejvíc spojován s poválečnými italskými nahrávkami a rozhlasovými přenosy. Objevuje se u mnoha živých snímků s Marií Callas, Francem Corellim, Giuseppem Di Stefanem nebo Mariem del Monacem.
A přesně tam je jeho síla.
Když posloucháte některé ty pirátské živé nahrávky, orchestr občas není úplně laboratorně přesný. Jenže drama funguje. Hudba dýchá. Není to sterilní.
To je mimochodem obrovský rozdíl mezi starou italskou operní školou a pozdější „mezinárodní“ estetikou. Starší italští dirigenti často tolerovali určitou technickou neuspořádanost, pokud na oplátku dostali emocionální explozi.
A De Fabritiis tohle uměl velmi dobře.
Není to dirigent, kterého si lidé typicky pouštějí kvůli „velkému orchestru“. Ale člověk ho slyší v těch legendárních pěveckých výkonech. Je trochu jako výborný divadelní režisér — není vždy vidět, ale bez něj by to nefungovalo.
G. Puccini, Madama Butterfly – Intermezzo, zde.
Wilhelm Furtwängler
(25. ledna 1886 – 30. listopadu 1954)
Tady jsem si opět říkal, zda to jméno patří na náš seznam. Ale asi ano. Protože ani já jsem ho dost dlouhou dobu neznal. Je zde taková věc, že ho nemám moc rád, ale to je vedlejší.
Když se podíváte na jeho úsporný styl dirigování, napadne vás, že to je čistá metafyzika.
Furtwängler někdy působí, jako by skladbu neinterpretoval, ale znovu ji vynalézal v reálném čase. Tempa plavou, orchestry občas skoro kolabují, je to pomalé. Jako celek má obrovský tah.
Jeho Tristan und Isolde nebo Beethovenovy symfonie někdy připomínají zápas člověka s osudem.
Moderním uším může znít „nepřesně“, ale emocionální intenzita je mimořádná. A jeho poválečné nahrávky mají zvláštní existenciální tíhu — člověk skoro slyší ozvěny války.
Tento dirigent dirigoval legendární představení Dona Giovanniho v Salcburku 1952. Existuje z toho filmový záznam. Jeho wagnerovský cyklus Prstenu z La Scaly má ikonický status. Já se však rozpakuji to někomu doporučit. Je to technicky hrozné.
A my máme velké štěstí. Nalezl jsem na YT toho Dona Giovanniho – zde.
Charles Munch
26. září 1891 – 6. listopadu 1968
Munch byl opakem německé monumentality. Francouzský zvuk, barva, lehkost, proudění.
Jeho Symphonie fantastique je dodnes omračující. Nikdy z toho není akademická francouzská parfumerie. Je v tom vášeň, alkohol, horečka.
A přitom uměl být neuvěřitelně elegantní.
Interpretace jsou většinou žhavé, plné francouzské elegance a ohně.
Jeho interpretace Saint-Saënsovy 3. varhanní symfonie je zcela nadčasová. YT bohužel nemá rezervy, aby nám ji přehrálo bez zkreslení. Zvolíme něco jiného.
P. I. Čajkovskij, Fantastická předehra Romeo a Julie – zde.
Tullio Serafin
1. září 1887 – 2. února 1968
Tohle je pro operu skoro posvátná figura.
Serafin nebyl „showman“. Nebyl to dirigent, který by dělal z orchestru supersportovní Ferrari. Ale měl obrovský instinkt pro hlas.
Měl dar zpěváky nést. Dýchal s nimi.
Právě proto ho tolik milovala Maria Callas. A právě proto pod ním zní tak lidsky i Renata Tebaldi.
Moje milovaná Madama Butterfly a La Bohème z roku 1959 je přesně ten případ. Serafin tam netlačí orchestr do brutality. Všechno slouží báječné Renatě Tebaldi.
My si poslechneme předehru k opeře G. Rossiniho, Hedvábný řebřík pod jeho vedením – zde.
Pierre Monteux
(4. dubna 1875 – 1. června 1964)
Tohle je fascinující muž.
Dirigoval premiéru Svěcení jara a přežil ji bez újmy na zdraví, což samo o sobě zasluhuje medaili.
Monteux měl zvláštní schopnost působit nenápadně. Jenže pod tou zdánlivou skromností byla železná rytmická disciplína a absolutní profesionalita.
Nikdy nebyl narcistní diktátor. Spíš mistr řemesla nejvyšší úrovně. Přiznávám se, že je to můj objev z poslední doby. Moc mě zaujala jeho interpretace Čajkovského páté symfonie.
Druhá věta, andante cantabile – zde.
Francesco Molinari-Pradelli
(4. června 1911 – 8. srpna 1996)
Dnes skoro zapomenutý, což je škoda.
Měl nádherný smysl pro italské kantilény a pro „velké dýchání“ opery. Někdy bývá označován za konzervativního, ale jeho Verdi umí být nesmírně emotivní.
A hlavně — nebyl cynický. U některých modernějších dirigentů slyšíte analýzu. U něj slyšíte lásku k opeře.
Jsou zde báječné nahrávky kompletních oper, jako třeba Verdiho Forza s del Monacem, Tebaldi, anebo Turandot s Corellim a Nilsson.
Franco Corelli, Turandot (G. Puccini), Nessun dorma – zde.
Gianandrea Gavazzeni
(25. června 1909 – 5. února 1996)
Gavazzeni byl intelektuál. Hudební archeolog.
Obrovsky pomohl znovuobjevování zapomenutých oper a belcanta ještě předtím, než se z toho stal módní trend.
A přitom uměl být dramatický a temperamentní. Jeho Donizetti není cukrová vata.
Nahrál třeba skvostnou verzi Boitovy opery Nerone - zde.
Nicola Rescigno
(28. května 1916 – 4. srpna 2008)
Dnes známý hlavně kvůli Marii Callas.
Jenže to je nefér. Rescigno byl výborný divadelní dirigent. Uměl budovat napětí a měl cit pro jeviště.
Nebyl „velký symfonik“, ale v opeře fungoval skvěle.
Nahrál například zcela skvostnou Toscu s Pavarottim a Mirellou Freni, kterou ovšem patří k bontónu shazovat, že je příliš uhlazená. Domnívám se, že na nahrávce je to ale přednost.
Maria Callas a Nicola Rescigno, Don Carlo, Tu che le vanità – zde.
Jonel Perlea
(13. prosince 1900 – 29. června 1970)
Perlea je skoro tragická postava.
Narodil se v Rumunsku, měl však mimořádně silné vazby na italskou operní tradici a velmi brzy se prosadil jako dirigent s mimořádným citem pro belcanto i pozdní Verdiho repertoár. Dirigoval v Miláně, Římě i v Metropolitní opeře v New Yorku a spolupracoval s řadou největších pěvců své doby.
Po těžké mrtvici v roce 1957 ochrnul částečně na pravou stranu těla a většina lidí předpokládala, že jeho kariéra skončila. Jenže Perlea se odmítl vzdát a naučil se dirigovat levou rukou. Už jen to budí respekt.
A co je ještě obdivuhodnější — jeho hudba po mrtvici neztratila kulturu ani eleganci.
Jeho nahrávky mají zvláštní noblesu. Nejsou okázalé, ale mají vnitřní styl, klid a hudební inteligenci. Nepotřeboval šokovat ani vytvářet umělé efekty. Všechno působí přirozeně a muzikálně.
Jeho Lucia di Lammermoor s Marií Callas patří mezi velké historické nahrávky belcanta. Stejně cenné jsou jeho verdiovské a pucciniovské interpretace, kde je slyšet velká zkušenost divadelního dirigenta, který rozuměl hlasům a nesnažil se zpěváky převálcovat orchestrem.
Perlea nikdy nebyl „superhvězda“ typu Herbert von Karajan. Neměl kolem sebe kult génia ani mediální aureolu. Přesto v sobě měl něco nesmírně vzácného — hudební poctivost, lidskost a eleganci staré operní školy.
Nahrál například Verdiho Aidu s Björlingem a Zinkou Milanov.
Ale my si poslechneme Berliozovu Fantastickou symfonii pod jeho vedením – zde.
Renato Cellini
(24. dubna 1912 – 23. března 1976)
Cellini je dnes dost opomíjený, ale měl velký význam hlavně v americké opeře.
Patřil ke generaci italských dirigentů, kteří přenesli autentickou operní tradici do Spojených států v době, kdy tamní operní kultura teprve budovala vlastní identitu. Působil v New York City Opera a významně přispěl k tomu, že se tato scéna stala důležitou alternativou k Metropolitní opeře.
Nebyl to dirigent monumentálních gest ani narcistní hvězda pódia. Jeho síla spočívala v divadelním instinktu, profesionalitě a schopnosti pracovat se zpěváky. Patřil k těm dirigentům, kteří chápali, že opera není jen orchestrální koncert v kostýmech, ale především živé hudební divadlo.
Cellini měl velmi solidní italský repertoár — Verdiho, Pucciniho i verismus — ale dokázal pracovat také s modernější hudbou a americkým publikem. Hudebníci o něm často mluvili jako o spolehlivém a muzikálním dirigentovi, který uměl udržet představení pohromadě bez zbytečné okázalosti.
Dnes jeho jméno zastínili slavnější kolegové, ale v mnoha rozhlasových nahrávkách a živých operních záznamech je slyšet stará dobrá operní škola: pružná tempa, cit pro hlas a přirozené dramatické tempo.
Nebyl to „dirigentský diktátor“ typu Arturo Toscanini ani filozofický mystik jako Wilhelm Furtwängler. Spíš poctivý a velmi zkušený muž divadla, bez kterých by operní svět vůbec nemohl fungovat.
Nahrál mnoho úžasných operních kompletů, kde nejznámější asi bude Il Trovatore s Björlingem a Zinkou Milanov.
A my si pod jeho vedením vyposlechneme sbor Va, pensiero z Nabucca – zde.
Ferenc Fricsay
(9. prosince 1914 – 20. února 1963)
Fricsay je pro mě jeden z největších géniů mezi dirigenty vůbec. Dlouho mi to jméno unikalo. Přišlo mi, že se jmenuje divně a že budou divné i ty nahrávky. Ale to jsem se mýlil. Dopadlo to tak, že jsem z toho sletěl ze židle.
A možná největší „co kdyby“.
Kdyby nezemřel tak mladý, mohl se stát protiváhou Karajana. Jeho Mozart má nerv, průzračnost a dramatickou energii. Žádný porcelán.
A jeho Bartók… tam člověk slyší střední Evropu bez turistických pohlednic.
Asi by si zasloužil delší komentář, ale já ho objevil teprve nedávno a detaily jeho života mi zcela unikají.
Jakou zvolíme ukázku? Dal jsem to jméno záměrně do druhé poloviny listu a celou dobu se těším, až to sem dám.
Bedřich Smetana, Vltava – zde.
Je to široce repektováno jako referenční nahrávka tohoto titulu a já to nebudu rozporovat. Nezapírám však, že jsou verze, které se mně líbí víc.
Arturo Basile
(11. ledna 1914 – 21. května 1968)
Další jméno, které dnes skoro zmizelo z povědomí lidí. Opět bych ho asi zařadil do armády dělníků opery. Může to znít urážlivě, ale tak to myšleno není. Provést nebo nahrát operu v nadstandardní kvalitě přeci vůbec není malý počin.
Přitom to, co dirigoval, mělo vždy obrovský tah a temperament. Basile měl schopnost dostat z orchestru krev a oheň, aniž by sklouzl k hlučnosti.
Patřil k dirigentům, kteří instinktivně rozuměli italskému hudebnímu divadlu. Uměl vystavět dramatickou scénu tak, aby orchestr žhnul emocemi, ale zároveň nikdy úplně nepřekryl zpěváky. To je u verismu mimořádně důležité — velmi snadno se totiž může změnit v ukřičený chaos.
Basile však dokázal udržet dramatické napětí i styl.
Jeho nahrávky často nesou typickou atmosféru poválečné italské opery: intenzivní emoce, výrazné kontrasty, prudké orchestrální výbuchy a zároveň velký smysl pro kantilénu. V jeho dirigování člověk slyší divadlo, pot, krev i italské slunce rozpálené nad kamenným náměstím.
Měl velmi blízko k repertoáru Pietra Mascagniho, Ruggera Leoncavalla a pozdnímu Giacomu Puccinimu. Legendární je také Verdiho Il Trovatore s Leontyne Price.
Je trochu ironické, že právě takoví dirigenti bývají dnes zapomenuti nejrychleji. Nezanechali po sobě obrovské marketingové impérium ani stovky studiových kompletů. Žili hlavně v divadle, v konkrétním večeru, v okamžiku.
A opera byla dlouho uměním okamžiku.
Když člověk poslouchá některé staré živé nahrávky pod Basilem, uvědomí si, jak moc dnešní sterilně perfektní operní produkce někdy postrádá právě tuhle nebezpečnou živost.
A jako ukázku zvolíme árii z Verdiho opery Il Trovatore, Tacea la Notte Placida v podání Leontyne Price pod Basileho vedením – zde.
Pierre Boulez
26. března 1925 – 5. ledna 2016
Boulez je zvláštní případ. Nazvat ho „pozapomenutým“ je možná nadsázka. Je to opravdu velké jméno. A já váhal, jestli někdo tak významný má přijít na seznam zapomenutých dirigentů. Řekněte mi však na rovinu, kdo z vás to jméno zná. Na seznamu máme možná i větší jména.
Jeho dirigování umí být strojově mechanické a část publika ho vnímá jen jako chladného matematika. Zde bych asi souhlasil. Některé nahrávky hlavně z mladších let mi připadají těžkopádné.
Dále se přiznávám, že ho naprosto nesnesu jako skladatele.
Jenomže on se umí odvázat a pak člověku vypadnou oči z důlků.
Jenže jeho Debussy nebo Mahler bývají nádherně transparentní. Člověk najednou slyší struktury, které jiní dirigenti utopí v hluku orchestru a myslí si, že tímto způsobem přenášejí emoce.
Zde bych vypíchl Wagnerův Prsten pod jeho vedením z Bayreuthu. Zde bych si rýpl, že i takový Parsifal pod jeho vedením mi nepřipadá tak šíleně dlouhý a zemřu u něj o něco později než u jiných slavných verzí.
A na tuhle ukázku se těším od začátku toho, co jsem to začal psát.
Claude Debussy, La Mer – zde.
Lorin Maazel
6. března 1930 – 13. června 2014
Maazel bývá podceňován, protože byl technicky až nepříjemně dokonalý.
Lidé mu někdy vyčítali chlad. Jenže když chtěl, dokázal být fantastický.
A jeho technická kontrola orchestru byla skoro nadlidská.
Byl jako technická kalkulačka, měl fotografickou paměť, velmi vysoké IQ a také encyklopedické znalosti o hudbě. Byl si svých darů vědom a údajně se s nimi tak trochu vytahoval. Ale já přísahám na jeho jméno, a i když se mu řada věcí nepovedla, je vždy dobré to zkusit.
Jeho provedení scherza z Dvořákovy sedmé se mi opravdu líbí. – zde.
Na tomto místě byla jména Václava Talicha a Karla Ančerla, těm časem ale věnuji zvláštní článek. Nejsou přeci pozapomenutí.
Ještě mě napadá řada dalších jmen, ale to až někdy příště.
Antonín Dvořák, Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104.
Violoncellový koncert Antonína Dvořáka je zřejmě ten nejkrásnější, nejmajestátnější a nejdojemnější koncert pro cello, který kdy byl napsán. Pokud to není úplné číslo jedna, je to na tuto absolutní pozici určitě jeden z kandidátů.
Parkinsonova nemoc, nedělní úvaha.
Progrese Parkinsona probíhá „po schodech“. Nějakou dobu se to drží a pak sletíte dolů během velmi krátké doby. Začátek cvičení vedl k propadu do potíží o mnoho schodů. Snad je to jen dočasné a zlepší se to.
Maestro Zubin Mehta
Jeden z velkých dirigentů, maestro Zubin Mehta, oslavil v těchto dnech svoje 90. narozeniny. Jeho otevřená vstřícná povaha jakož i úspěchy na hudebním poli zanechaly výraznou stopu v moderních dějinách klasické hudby.
Jak chutná polibek Múzy?
Polibek Múzy, ta vzácná esence lidského tvořivého ducha, kdy jedinec upadá do stavu okouzlení blízkého extázi nad něčím, co vytvořil někdo jiný.
Il Trovatore 31. 7. 1962 – jaderná apokalypsa v Salcburku aneb Karajan v akci.
Říkáte, že byl Karajan monstrum a že by se měl vařit v kotli? Nevím, zda se tam opravdu vaří. Jestli se tam vaří, určitě si to zaslouží.
