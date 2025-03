Výběr osobností s Parkinsonovou chorobou

Jako vlastník tohoto dárečku jsem si řekl, že se podívám na celebrity, které to také měly. Seznam je opravdu rozsáhlý, mnohem rozsáhlejší, než jsem čekal. Několik osobností jsem vybral a uvedl základní informace o nich.

Michael J. Fox

Povolání: Herec

Datum narození: 15. června 1961

Diagnóza: Parkinsonova nemoc diagnostikována v roce 1991 ve věku 29 let, veřejně oznámeno v roce 1998.

Zvládání:

Po diagnóze nadále pokračoval v herecké kariéře, i když postupně omezoval své role a přizpůsoboval je nemoci. V roce 2000 založil The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, která se stala největší světovou neziskovou organizací zaměřenou na výzkum Parkinsonovy nemoci. Aktivně vystupuje v médiích, publikuje, účastní se veřejných akcí a podporuje výzkum i pacienty s touto nemocí. Jeho otevřenost a nezdolný optimismus z něj udělaly ikonu boje proti Parkinsonově nemoci.

Linda Ronstadt

Povolání: Zpěvačka

Datum narození: 15. července 1946

Diagnóza: V roce 2012 jí byla diagnostikována Parkinsonova nemoc, ale později lékaři upřesnili, že trpí progresivní supranukleární obrnou (PSP) – vzácnou neurologickou poruchou s příznaky podobnými Parkinsonově nemoci, která se počítá mezi syndromy Parkinson plus.

Zvládání:

Po potvrzení diagnózy přestala zpívat, neboť ztratila kontrolu nad svaly hlasivek. I přesto zůstává veřejně činná v rozhovorech a v roce 2019 byla uvedena do Síně slávy časopisu Rolling Stone. Je nositelkou 11 cen Grammy, několika platinových alb a dalších významných ocenění. O svém životě a nemoci otevřeně promluvila v dokumentu Linda Ronstadt: The Sound of My Voice.

Maurice Ravel

Povolání: Skladatel

Datum narození: 17. března 1875

Datum úmrtí: 28. prosince 1937

Diagnóza: Oficiální diagnóza nebyla nikdy stanovena. Dle historických analýz mohl trpět některou z neurodegenerativních poruch, pravděpodobně kortikobazální degenerací, případně Alzheimerovou nemocí, frontotemporální demencí či Parkinsonovou nemocí v kombinaci s jinou poruchou.

Zvládání:

V posledních letech života ztratil schopnost psát i hrát na klavír, přesto si hudbu dále „skládal v hlavě“. Svou poslední skladbu už nebyl schopen fyzicky zapsat. Zemřel po neúspěšném neurochirurgickém zákroku.

Zajímavost: Jeho slavné Bolero s repetitivním motivem je často interpretováno jako hudební obraz neurodegenerativního stavu – jak víme Parkinson podporuje kreativitu a pokud se to reflekotavalo Bolerem, je to dost zajímavé. Zde bych si dovolil nabídnout připomínku https://youtu.be/EZWx_GdWfo4

Oliver Sacks

Povolání: Neurolog, spisovatel

Datum narození: 9. července 1933

Datum úmrtí: 30. srpna 2015

Diagnóza: Parkinsonova nemoc ho postihla v pozdějším věku (přesný rok diagnózy není znám).

Zvládání:

Nikdy se nevzdal intelektuální práce. I přes postupující nemoc pokračoval ve psaní, přednášení a popularizaci neurologie. Ve své autobiografické knize „On the Move“ (Na cestě) otevřeně reflektoval své zážitky, včetně života s Parkinsonem. Známý je i jeho hluboký lidský přístup k pacientům s různými neurologickými poruchami, které popisoval v knihách jako Muž, který si pletl manželku s kloboukem nebo Probuzení.

Arvid Carlsson – test pozornosti

Povolání: Neurovědec, nositel Nobelovy ceny

Datum narození: 25. ledna 1923

Datum úmrtí: 29. června 2018

Diagnóza: Parkinsonovou nemocí sám netrpěl.

Přínos:

Byl to právě Arvid Carlsson, kdo objevil klíčovou roli dopaminu v mozku a jeho zásadní nedostatek u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Tento přelomový objev vedl k vývoji levodopy, dosud nejúčinnějšího léku na Parkinsonovu nemoc. Za svůj přínos neurovědě získal v roce 2000 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Zvládání: Přestože nemocí netrpěl, jeho práce zásadně ovlivnila léčbu milionů pacientů po celém světě.

Muhammad Ali (rodným jménem Cassius Marcellus Clay Jr.)

Povolání: Boxer

Datum narození: 17. ledna 1942

Datum úmrtí: 3. června 2016

Diagnóza: Parkinsonova nemoc diagnostikována v roce 1984, ve 42 letech – tři roky po ukončení profesionální kariéry.

Zvládání:

Ali čelil nemoci statečně a veřejně. Přestože jeho řeč i pohyblivost byly výrazně omezené, stal se symbolem odvahy a nezlomnosti. Mnozí odborníci se domnívají, že trpěl traumatickou formou Parkinsonismu způsobenou opakovanými údery do hlavy během boxerské kariéry.

Působivý moment: V roce 1996 při zahájení olympijských her v Atlantě zapálil olympijský oheň – i přes těžký třes rukou. Tento obraz dojal miliony diváků po celém světě a stal se ikonickým symbolem lidské vůle a síly ducha.

Jan Pavel II (rodným jménem Karol Józef Wojtyła)

Povolání: Katolický duchovní, papež

Datum narození: 18. května 1920

Datum úmrtí: 2. dubna 2005

Diagnóza: Parkinsonova nemoc nebyla oficiálně potvrzena během jeho života, ale příznaky jako třes rukou, rigidita a zpomalená řeč byly zřejmé už od počátku 90. let. Vatikán později připustil, že nemocí trpěl.

Zvládání:

Jan Pavel II. nemoc neskrýval a postupná fyzická proměna jeho těla byla veřejně viditelná. Pro mnohé věřící se stalo jeho trpělivé přijetí utrpení a setrvání ve funkci až do konce života hlubokým duchovním poselstvím. Jeho postava tak symbolizovala křesťanský postoj k bolesti, stáří a lidské důstojnosti i v nemoci.

George Herbert Walker Bush

Povolání: 41. prezident Spojených států amerických (1989–1993)

Datum narození: 12. června 1924

Datum úmrtí: 30. listopadu 2018

Diagnóza: Trpěl vaskulárním Parkinsonismem, což je forma Parkinsonova syndromu způsobená drobnými cévními mozkovými příhodami. Tento typ se liší od klasické (idiopatické) Parkinsonovy nemoci a bývá častější u starších osob.

Zvládání:

Onemocnění se u něj projevilo až ve vysokém věku a mělo relativně mírný průběh. I přes omezenou pohyblivost (včetně nutnosti používat invalidní vozík) zůstával veřejně aktivní a účastnil se společenského života, včetně státnických událostí a charitativních akcí.

Billy Graham (William Franklin Graham Jr.)

Povolání: Evangelikální kazatel, misionář a autor

Datum narození: 7. listopadu 1918

Datum úmrtí: 21. února 2018

Diagnóza: Parkinsonova nemoc byla diagnostikována v roce 1992, ve věku 73 let.

Zvládání:

Navzdory diagnóze pokračoval ve veřejném působení ještě mnoho let. Jeho kázání, knihy a projevy oslovily miliony lidí po celém světě. Stal se duchovním rádcem řady amerických prezidentů. I v pozdějším věku vystupoval s hlubokým klidem, vírou a smířením. Byl považován za jednu z nejvlivnějších náboženských osobností 20. století.

Charles Monroe Schulz

Povolání: Karikaturista, autor komiksu Peanuts (Snoopy, Charlie Brown aj.)

Datum narození: 26. listopadu 1922

Datum úmrtí: 12. února 2000

Diagnóza: V pozdějších letech života mu byla diagnostikována Parkinsonova nemoc i rakovina (rakovina tlustého střeva).

Zvládání:

Navzdory vážné nemoci pokračoval ve své tvorbě až do úplného konce života. Jeho poslední komiksový strip Peanuts vyšel den po jeho smrti. Je považován za jednoho z nejvlivnějších tvůrců americké popkultury 20. století. Schulzovo dílo, včetně postavy Snoopyho, si získalo generace čtenářů a stále žije dál.

Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne)

Povolání: Zpěvák, hudebník (frontman skupiny Black Sabbath, sólový interpret)

Datum narození: 3. prosince 1948

Diagnóza: Diagnóza Parkinsonovy nemoci typu 2 byla veřejně oznámena v roce 2019, přestože sám Ozzy uváděl, že potíže měl už od roku 2003.

Zvládání:

O svém stavu otevřeně mluvil – přiznával potíže s pohybem, řečí i hlasem, které připisoval jak nemoci, tak svému bouřlivému životnímu stylu a zraněním. Navzdory diagnóze dál nahrával alba, vystupoval na koncertech a komunikoval s fanoušky. V roce 2023 oznámil definitivní konec koncertování, ale nevyloučil další tvůrčí činnost. Zůstává ikonou rockové hudby a příkladem vzdoru navzdory zdravotním překážkám.

Zdá se však, že ukusování netpýřích hlav nemoc neléčí.

James Levine

Povolání: Dirigent (hudební ředitel Metropolitní opery v New Yorku 1976–2016)

Datum narození: 23. června 1943

Datum úmrtí: 9. března 2021

Diagnóza: Parkinsonova nemoc byla oficiálně oznámena kolem roku 2006, přestože příznaky (zejména problémy s hybností) se údajně projevovaly již od roku 1994.

Zvládání:

Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu pokračoval v dirigentské činnosti, a to i vsedě nebo z invalidního vozíku. Ve své době byl považován za jednoho z nejvlivnějších dirigentů klasické hudby a přivedl Metropolitní operu k řadě mimořádných výkonů. Dirigoval mimo jiné i Verdiho Requiem, Parsifala či Tristana a Isoldu v pokročilém stádiu nemoci.

Kontroverze:

V závěru života čelil vážným obviněním ze sexuálního zneužívání mladistvých v rámci hnutí #MeToo. Na základě těchto obvinění byl v roce 2018 definitivně zbaven všech funkcí v Metropolitní opeře. Tato část jeho života ovšem s Parkinsonovou nemocí nesouvisí, ale zásadně ovlivnila jeho odkaz.

Adolf Hitler

Povolání: Diktátor, vůdce nacistického Německa

Datum narození: 20. dubna 1889

Datum úmrtí: 30. dubna 1945

Diagnóza: Nikdy oficiálně nediagnostikován, ale historici a lékaři zpětně spekulují, že mohl trpět Parkinsonovou nemocí. Důkazy zahrnují třes levé ruky, šouravou chůzi, ztrátu motorické kontroly a další projevy pozorované na konci 2. světové války.

Zvládání:

Neexistují přímé důkazy o tom, že by si Hitler byl své nemoci vědom či ji jakkoli reflektoval. Příznaky odpovídají neřešenému neurodegenerativnímu stavu spojenému s jeho celkovým fyzickým i psychickým úpadkem v posledních letech života.

Poznámka:

Ačkoli byl jedním z nejodpornějších diktátorů moderních dějin, tato lidská zrůda je v seznamu pouze z historické nutnosti a jako případ spekulativní diagnózy Parkinsonismu.

Jana Hlaváčová

Povolání: Herečka

Datum narození: 23. března 1938

Datum úmrtí: 13. ledna 2024

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, zveřejněna až po jejím odchodu z veřejného života, pravděpodobně kolem roku 2011.

Zvládání:

O své nemoci veřejně nehovořila, stáhla se do ústraní, kde o ni s láskou pečovala rodina. Přestože se postupně zhoršoval její zdravotní stav, zůstávala empatická, klidná a vnitřně silná. Byla vděčná za každou drobnost, která jí přinesla radost.

V pozdějších letech došlo k mentálnímu úpadku, který je bohužel častou součástí pokročilé Parkinsonovy nemoci a patří k jejím nejbolestnějším aspektům – nejen pro nemocného, ale i pro jeho okolí. Toho se děsím nejvíce.

Ladislav Mrkvička

Povolání: Herec

Datum narození: 2. února 1939

Datum úmrtí: 27. prosince 2020

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, veřejně přiznaná až po roce 2016.

Zvládání:

Navzdory nemoci pokračoval v herecké kariéře až do pokročilého věku. Byl známý svou přirozenou důstojností, klidem a jemným humorem, které si uchoval i ve chvílích fyzické slabosti.

V roce 2020 obdržel Českého lva za mimořádný herecký výkon ve filmu Staříci – jen několik měsíců před svou smrtí. Jeho vystoupení bylo dojemné a symbolické – důkaz, že ani Parkinsonova nemoc nedokáže zlomit silného ducha.

Alan Alda

Povolání: Herec, režisér, scénárista, Hawkeye Pears z MASH

Datum narození: 28. ledna 1936

Diagnóza: Parkinsonova nemoc byla zveřejněna v roce 2019, přestože příznaky začal pociťovat již dříve.

Zvládání:

Alan Alda o své diagnóze otevřeně hovoří a snaží se šířit osvětu. Nadále vystupuje na veřejnosti, věnuje se popularizaci vědy, podcastům a přednáškám. Jeho postoj k nemoci je pro mnohé inspirací – zdůrazňuje aktivní přístup, humor, pohyb a optimismus. Sám říká, že Parkinsona má, ale že on sám „má taky Parkinsona“. Je považován za příklad nezdolné vůle a životního nadhledu.

Ottfried Fischer

Povolání: Herec, komik

Datum narození: 7. listopadu 1953

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnózu oznámil veřejně v roce 2008.

Zvládání:

Po oznámení diagnózy se Ottfried Fischer snažil pokračovat v herecké i televizní kariéře, ale nemoc postupně ovlivnila jeho pohybové schopnosti natolik, že musel činnost výrazně omezit. Přesto dál vystupoval v menších projektech a veřejně podporoval osvětu o Parkinsonově nemoci. Diváci v Česku ho znají především jako charismatického komisaře Bena ze seriálu Big Ben (Der Bulle von Tölz). I přes těžkosti zůstával oblíbený pro svůj humor, civilnost a lidský přístup.

Billy Connolly

Povolání: Herec, komik, hudebník

Datum narození: 24. listopadu 1942

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnóza stanovena v roce 2012. Prvním příznakem byly výpadky paměti, které si zpočátku nevykládal jako neurologický problém.

Zvládání:

Billy Connolly byl dlouho známý svou výřečností, živelným humorem a nekompromisním vystupováním. Po diagnóze se s nemocí vyrovnával s humorem a typickou ironií, o svém stavu často vtipkoval i v rozhovorech.

Postupně ukončil aktivní hereckou kariéru, ale zůstal veřejně činný jako komentátor, autor a inspirující osobnost, která o Parkinsonově nemoci hovoří bez příkras, ale i bez sebelítosti. V roce 2022 obdržel titul Sir za přínos umění a charitě.

Neil Diamond

Povolání: Zpěvák, skladatel

Datum narození: 24. ledna 1941

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnóza oznámena v roce 2018.

Zvládání:

Po zveřejnění diagnózy zrušil plánované koncertní turné a v roce 2020 oficiálně odešel ze scény. Přesto však nadále píše písně a občas vystupuje v menších formátech – například při překvapivém vystoupení v roce 2023 během premiéry muzikálu A Beautiful Noise, inspirovaného jeho životem.

Jeho přístup k nemoci je klidný a smířený – neztratil důstojnost ani kontakt s publikem, a zůstává jedním z nejúspěšnějších zpěváků americké hudební historie.

Daniel Barenboim

Povolání: Dirigent, klavírista

Datum narození: 15. listopadu 1942

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, kterou oznámil v roce 2022, přičemž byla potvrzena jako součást jeho zdravotních problémů.

Zvládání:

Daniel Barenboim je jedním z nejvýznamnějších dirigentů a klavíristů současnosti. V posledních letech se postupně stáhl z veřejného vystupování kvůli nemocím, ale jeho vliv na světovou hudbu zůstává nezměněn. Je známý svou neúnavnou obhajobou lidských práv, přičemž významně podporuje kulturní propojení mezi národy prostřednictvím hudby, například se svým West-Eastern Divan Orchestra, které sdružuje mladé hudebníky z Izraele, Palestiny a dalších arabských zemí. I přes diagnózu je zdrojem inspirace pro generace hudebníků i laiků. S Parkinsonovou nemocí se vyrovnává s obrovským klidem a respektem, i nadále zůstává aktivní v uměleckém světě.

Ian Holm (celým jménem Sir Ian Holm Cuthbert)

Povolání: Herec

Datum narození: 12. září 1931

Datum úmrtí: 19. června 2020

Diagnóza: Trpěl Parkinsonovou nemocí ve stáří, pravděpodobně v kombinaci s dalšími stařeckými onemocněními.

Zvládání:

Veřejně o své nemoci příliš nemluvil, ale s postupujícím věkem se stahoval z veřejného života. Přesto zanechal výraznou stopu v řadě filmů – diváci si ho pamatují zejména jako Bilba Pytlíka v trilogii Pán prstenů a jako děsivého androida Ashe ve filmu Vetřelec (1979).

Jeho poslední roky života probíhaly v ústraní a s respektem k jeho soukromí. Zemřel ve věku 88 let.

Bob Hoskins

Povolání: Herec, režisér

Datum narození: 23. října 1942

Datum úmrtí: 29. dubna 2014

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnostikována v roce 2011.

Zvládání:

Po diagnóze se Bob Hoskins rozhodl ukončit hereckou kariéru, přestože byl do té doby mimořádně aktivní a oblíbený. Známý byl svou výraznou tváří a charakteristickým hlasem – exceloval jak v dramatických, tak komediálních rolích.

Zahrál si například ve filmech Falešná hra s králíkem Rogerem?, Mona Lisa (za kterou byl nominován na Oscara) nebo Hook. Nemoc ho přiměla stáhnout se z veřejného života, ale jeho umělecký odkaz zůstává výrazný a ceněný.

Robin Williams

Povolání: Herec, komik

Datum narození: 21. července 1951

Datum úmrtí: 11. srpna 2014

Diagnóza: Oficiálně byla po jeho smrti potvrzena demence s Lewyho tělísky – forma Parkinson plus syndromu, která bývá mylně diagnostikována jako Parkinsonova nemoc. Během života mu byla Parkinsonova nemoc pravděpodobně mylně diagnostikována.

Zvládání:

V době před svou smrtí čelil prudkému zhoršování kognitivních funkcí, výpadkům paměti, úzkostem a halucinacím. Tato kombinace příznaků, typická pro Lewy body demenci, ho hluboce trápila, a přesto o tom s okolím mluvil jen velmi omezeně.

Jeho smrt byla tragická a otřásla celým světem. Po ní jeho manželka Susan Schneider Williams veřejně upozornila na tuto málo známou formu neurodegenerativního onemocnění, a podpořila výzkum i osvětu skrze dokument Robin’s Wish.

Richard Lewis

Povolání: Herec, komik, spisovatel a básník

Datum narození: 29. června 1947

Datum úmrtí: 27. února 2024

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnóza zveřejněna v roce 2023.

Zvládání:

Richard Lewis patřil ke stálicím americké stand-up scény i televizní tvorby. Nejvíce se proslavil svou rolí v seriálu Curb Your Enthusiasm. Diagnózu oznámil až v pozdním stadiu života, kdy už výrazně omezil veřejná vystoupení.

Ačkoliv s nemocí bojoval jen krátce, dokázal ji veřejně pojmenovat a sdílet, což pro řadu fanoušků znamenalo mnohé. Jeho humor zůstával do posledních chvil jemně sebekritický, melancholický i absurdní, tak jak ho měli rádi jeho příznivci.

Michael Richard Clifford

Povolání: Astronaut, plukovník americké armády

Datum narození: 13. října 1952

Datum úmrtí: 28. prosince 2021

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnóza stanovena v roce 1994, krátce před jeho poslední misí.

Zvládání:

Michael Clifford je jedním z mála astronautů, kteří letěli do vesmíru s již diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí. NASA byla o jeho zdravotním stavu informována, ale uznala ho za schopného letu – a tak se v roce 1996 zúčastnil své třetí vesmírné mise (STS-76) na palubě raketoplánu Atlantis.

Později se věnoval osvětě a motivoval ostatní pacienty: „Parkinson vás neomezuje, pokud se s ním naučíte žít,“ prohlásil v jednom rozhovoru. Jeho příběh je silným důkazem odvahy, vůle a schopnosti překonat limity, které se mohou na první pohled zdát nepřekonatelné.

Lars von Trier

Povolání: Filmový režisér, scenárista, producent

Datum narození: 30. dubna 1956

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnóza oznámena v roce 2022.

Zvládání:

Lars von Trier, tvůrce filmů jako Dogville, Melancholia nebo Tanec v temnotách, patří k nejoriginálnějším a nejdiskutovanějším osobnostem světové kinematografie. Po oznámení diagnózy uvedl, že se „zlomit nenechá“ a že s nemocí hodlá žít i tvořit dál.

Je známý svým hlubokým ponořením do psychologických a existenciálních témat – a i Parkinsonova nemoc se pravděpodobně stane součástí jeho další umělecké reflexe. Fanoušci i kritici s napětím sledují, jak se s nemocí vypořádá po svém – s temnotou, ironií a odvahou sobě vlastní.

Salvador Dalí (celým jménem Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, markýz de Dalí de Púbol)

Povolání: Malíř, sochař, spisovatel, performer

Datum narození: 11. května 1904

Datum úmrtí: 23. ledna 1989

Diagnóza: Parkinsonova nemoc, diagnostikována v roce 1980.

Zvládání:

V posledním desetiletí života trpěl postupující Parkinsonovou nemocí, která mu znemožnila kreslit a malovat – což pro něj jako umělce znamenalo hlubokou osobní krizi. Přesto dál intelektuálně tvořil a zůstával veřejně činný, dokud mu to zdraví dovolilo.

Jeho osobnost zůstala až do konce výstřední, neuchopitelná a výjimečná – taková, jakou ji milovali obdivovatelé surrealismu.

🔗 Zábavný výstup Dalího v americké talkshow (YouTube) – doporučeno k pobavení i zamyšlení nad tím, jak blízko měl k performanci i v civilním životě.