Vladimir Horowitz, Pianista

Legendární pianista Vladimir Horowitz, člověk, který hrál některé Rachmaninovy skladby lépe než autor sám.

Vladimir Horowitz (1. 10. 1903 – 5. 11. 1989), jeden z největších klavíristů XX. století.

Horowitz se narodil v Kyjevě jako nejmladší ze 4 dětí do relativně bohaté židovské rodiny.

Jeho rodiče, Simeon Horowitz a Sofie Bodik, pocházeli z židovských rodin, a jeho otec byl elektroinženýr. Na klavír se začal učit hrát už v pěti letech, když si jeho hudebního talentu všimla matka.

V roce 1912 začal studovat na kyjevské konzervatoři pod vedením Volodymyra Puchalského a později Felixe Blumenfelda. Studium ukončil v roce 1920 a brzy poté debutoval jako klavírista v Kyjevě. Přestože původně plánoval stát se skladatelem, bolševická revoluce a následná ztráta rodinného majetku ho přiměly věnovat se koncertní kariéře. Od roku 1922 začal koncertovat v Rusku, aby si vydělal na živobytí.

Jeho první zdokumentované veřejné vystoupení proběhlo v březnu 1921 v Kyjevě. Horowitz v té době měl touhu, stát se skladatelem.

Do toho ale vstoupila bolševická revoluce, Horowitzovi přišli záhy a o veškerý majetek a mladý Voloďa se tedy rozhodl, že si bude vydělávat jako koncertní pianista. (On sám si říkal Voloďa a já se neubráním, toto oslovení občas nepoužít)

25. září 1925 získal mezinárodní stipendium a odešel do Německa dále studovat. Tak zněl oficiální důvod emigrace. Bylo ale jasné, že se do SSSR jen tak nevrátí.

V letech 1925 a 1926 zaznamenal v Evropě první velmi významné koncertní úspěchy. Dá se říct, že Evropu prostě okouzlil.

V roce 1927 odjel do USA a v roce 1928 debutoval v Carnegie Hall v New Yorku pod taktovkou Thomase Beechama, kde předvedl fenomenální interpretaci Čajkovského klavírního koncertu b moll. V USA se setkal se Sergejem Rachmaninovem, který zde též trávil čas v emigraci. Rachmaninov po vyslechnutí Horowitzovy interpretace svých děl, řekl, že to Horowitz hraje lépe než on.

V Americe spolupracoval s některými významnými dirigenty, jako Eugene Ormandy, Thomas Beecham, Leopold Stokowski a další. Nahrávky z té doby jsou naprosto báječné, i když nejsou HiFi. „Mám dotaz! Vy nevíte, jak zní piano? Na co potřebujete HiFi? To nemáte žádnou představivost?“

V roce 1933 se oženil s dcerou slavného dirigenta Artura Toscaniniho, Wandou Toscanini. A zde je problém. V reálném životě byl Horowitz gay. I když měl s Wandou dceru Soniu, manželství prostě nebylo šťastné. Dcera Sonia navíc v roce 1975 předčasně zemřela.

Následují z dnešního pohledu zcela nepochopitelné, nešťastné a absurdní kapitoly Horowitzova života. Na začátku 50. let Horowitz opakovaně absolvoval léčbu na změnu sexuální orientace. Bral nějaké strašné léky, dostával elektrošoky. procházel těžkými depresemi, trpěl výpadky paměti a ztratil na celých dlouhých 12 let schopnost koncertovat.

Naštěstí však, hormony vyčichly. On se vrátil k manželce a ke koncertování se vrátil, aby dal světu další roky svojí báječné interpretace hudby a pořídil některé skvělé nahrávky.

Koncertoval v Bilém Domě pro prezidenta Jimmyho Cartera.

V roce 1985 se vrátil do Ruska, kde uskutečnil památné turné.

V roce 1985 s ním byl natočen dokument „The last romantic“, kde jsme měli jedinečnou možnost se s ním seznámit. Dokument nám ho představuje jako milého prostořekého muže s tendencí se tak trochu vytahovat. Na stranu druhou, on na to určitě měl. Byl jedním z nejlepších a také nejlépe placených pianistů XX. století.

Proslul svou schopností zahrát ty nejobtížnější party bez přehnaných exhibic a grimas.

Jeho touha stát se skladatelem přinesla některé jeho úpravy známých orchestrálních kusů, například variace ne Bizetovu operu Carmen.

Tyto úpravy jsou však interpretačně značně náročné. Potřebujete na to Horowitzovy ruce. Přiložené video není úprava, ale nabízí pohled na ruce.

Vladirmir Horowitz zemřel 5. listopadu 1989 ve věku 86 let.